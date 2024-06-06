Музеи и искусство Ниццы

Найдено 10 экскурсий в категории «Музеи» в Ницце на русском языке, цены от €99. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
🚗 На машине
Мини-группа
5.5 часов
23 отзыва
Групповая экскурсия по восточной части Лазурного побережья: Ницца, Эз, Монако
Погрузитесь в средневековую атмосферу и ароматы парфюма на экскурсии по живописным уголкам Ниццы, Эза и Монако
Начало: У вашего отеля в Ницце
«В средневековом городке Эз находится один из лучших музеев парфюмерии»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
159 за человека
Ницца - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
119 отзывов
Ницца - первое свидание: история, культура и вкусы
Вместе мы раскроем тайны Ниццы, пройдемся по историческим местам и отведаем традиционные угощения
Начало: Площадь Массена, около фонтана Аполлон
«В завершение вы заглянете в церковь Иисуса и рассмотрите изящный фасад Дворца Ласкари, где расположен музей старинных музыкальных инструментов»
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
99 за всё до 7 чел.
Шарм Лазурного Берега
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
48 отзывов
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: У вашего отеля
«Я проведу вас по старым улочкам Монако, покажу Океанографический музей и собор- усыпальницу Гримальди, где похоронены Грейс Келли и принц Ренье»
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
534 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
22 отзыва
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
«В этом средневековом городке вы погрузитесь в мир запахов, посетив один из лучших музеев духов»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
249 за человека
Прогулка по Грассу, или Тот самый Парфюмер
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Прогулка по Грассу и Мужену: от парфюмерии до искусства
Путешествие из Ниццы в Грасс и Мужен обещает насыщенный день, полный ароматов и искусства, в компании профессионального гида
«В музее Фрагонар вы познакомитесь с тонкостями создания ароматов, узнаете о различных эссенциях и выжимках цветов»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
499 за всё до 3 чел.
Из Ниццы - в княжество Монако
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Уникальное путешествие из Ниццы в Монако: культура, история и природа
Погрузитесь в атмосферу двух знаменитых городов Лазурного берега. От Английской набережной до трассы Формулы 1 - каждый момент экскурсии наполнен впечатлениями
Начало: На Английской набережной
«Я расскажу о его основателях-генуэзцах, Океанографическом музее и династии Гримальди, княжеский дворец которых находится здесь же»
11 июня в 15:00
28 июня в 14:00
от 299 за всё до 3 чел.
Из Ниццы в бесподобный Монако
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
10 отзывов
Групповая экскурсия из Ниццы в бесподобный Монако
Путешествие из Ниццы в Монако: история княжества, величественный собор и захватывающая трасса Формулы-1 ждут вас
Начало: На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
«Также я расскажу об океанографическом музее, где целых тридцать лет у руля был Жак-Ив Кусто»
Расписание: во вторник в 15:00, в пятницу и субботу в 13:00, в воскресенье в 10:00
11 июня в 15:00
28 июня в 13:00
118 за человека
Атмосферный Антиб, или La vie est belle
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Атмосферный Антиб: путешествие из Ниццы в мир искусства и истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антиба, где история и современность переплетаются на фоне яхтенного порта и великолепных вилл
Начало: На ж/д вокзале в Антибе
«Замок-музей и удивительная судьба русского художника»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
250 за всё до 10 чел.
По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс из Ниццы
Вас ждет погружение в мир искусства и истории в Сен-Поль-де-Ванс, где свои шедевры создавали великие художники
«при желании побываете в музее современного искусства Fondation Maeght (вход платный)»
13 июня в 09:00
19 июня в 09:00
174 за всё до 4 чел.
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
Огюст Ренуар был очарован яркими красками Лазурного берега и маленьким городком Кань-сюр-Мер. Узнайте, что вдохновляло художников
Начало: По договорённости
«Билеты в Музей Ренуара и Замок Гримальди — €8/чел»
21 июня в 13:30
12 июля в 10:30
99 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maya
    6 июня 2024
    Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
    Посетили Эз, увидели Монако, где раньше никогда не были. Экскурсия по Монако очень подробная, обстоятельная, создалось полное впечатление об этом
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    красивом княжестве. Очень понравился гид Владимир. Нам передалась его увлечённость и любовь к тем местам, которые он показывает. Спасибо за экскурсию!

    Посетили Эз, увидели Монако, где раньше никогда не были. Экскурсия по Монако очень подробная, обстоятельная, создалось
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
    Очень интересная была экскурсия. Посмотрели знаковые места Лазурного побережья. Увидели Монако, где мы провели полдня. Конечно, если бы мы поехали
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    своим ходом, сами, то потратили бы на это несколько дней. А здесь, мало того, что нам показали всё самое интересное, мы ещё слушали рассказы гида, который сообщил нам множество интересных фактов о местной истории. Не всё, конечно, запомнилось, но что-то осталось, и яркие образы всё равно останутся в памяти. На протяжении экскурсии были остановки, чтобы лучше рассмотреть и сфотографироваться. Огромное спасибо за замечательную экскурсию!

    Очень интересная была экскурсия. Посмотрели знаковые места Лазурного побережья. Увидели Монако, где мы провели полдня. Конечно
  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
    Отличная экскурсия. Очень понравились рассказы гида. Посмотрели массу достопримечательностей. Монако и Эз - потрясающе красивые! Обязательно приеду сюда опять!
  • Э
    Эмиль
    29 мая 2024
    Из Ниццы - в княжество Монако
    Отличная экскурсия! Все организовано, все вовремя. Очень впечатлили знания Марии не только по предмету экскурсии, но и способность ответить на любые вопросы, касающиеся всего вокруг. Очень рекомендую!
  • T
    Trofimova
    24 мая 2024
    Ницца - первое свидание
    Большое спасибо Полине. Была с дочкой - 8 лет. Экскурсия была продумана. Дочке было интересно. Подчерпнули для себя много полезной
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    информации не только про Ниццу, но и в целом про Францию. Познакомились с местной кухней. Прекрасно провели время. Нас не остановил ни дождь, ни тучи. Нам было легко взбираться на холм в приятной компании Полины и её интересных рассказов. Большое спасибо.

  • Ю
    Юрий
    20 мая 2024
    Ницца - первое свидание
    Полина прекрасно провела экскурсию по Ницце,рассказала много интересного,ответила подробно на возникающие по ходу рассказа вопросы. Очень рекомендую гостям этого прекрасного города воспользоваться её помощью.
  • Э
    Элина
    11 мая 2024
    Ницца - первое свидание
    Полина образованный, интеллигентный гид и прекрасный человек! Экскурсии прошли непринужденно, интересно, узнала много нового, хотя в Ницце не впервые. Помимо
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    этого, Полина очень помогла в непростой ситуации при заселении в отель. Всем путешественникам рекомендую данного гида. Сама при поездках на Лазурный берег буду обращаться исключительно к Полине! Большое спасибо👍🏻

    Полина образованный, интеллигентный гид и прекрасный человек! Экскурсии прошли непринужденно, интересно, узнала много нового, хотя в
  • В
    Вероника
    6 мая 2024
    Шарм Лазурного Берега
    Все прошло замечательно! Обязательно рекомендуем экскурсию с Натальей. Спасибо!
  • Г
    Галина
    2 мая 2024
    Шарм Лазурного Берега
    Спасибо Наталья за отличную экскурсию. Много всего увидели и узнали. Было интересно и не утомительно.
  • В
    Василий
    25 апреля 2024
    Большое путешествие по Лазурному побережью
    Было отличной идеей выехать утром из Сен-Тропе и прогуляться по Каннам, Антибу и заехать в Эз. Поначалу информация о том,
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    что длительность экскурсии будет 8 часов немножко напугала - устанем же! Но НЕТ! На одном дыхании, не замечая времени мы с Владимиром гуляли, слушали интересные истории, узнали много нового! Вкусно пообедали в Каннах в рекомендуемом ресторане 👌

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
  2. Ницца - первое свидание
  3. Шарм Лазурного Берега
  4. Большое путешествие по Лазурному побережью
  5. Прогулка по Грассу, или Тот самый Парфюмер
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Ницце в июне 2024
Сейчас в Ницце в категории "Музеи" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 99 до 534. Туристы уже оставили гидам 244 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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