1 чел.
По популярности
Мини-группа
5.5 часов
Групповая экскурсия по восточной части Лазурного побережья: Ницца, Эз, Монако
Погрузитесь в средневековую атмосферу и ароматы парфюма на экскурсии по живописным уголкам Ниццы, Эза и Монако
Начало: У вашего отеля в Ницце
«В средневековом городке Эз находится один из лучших музеев парфюмерии»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€159 за человека
Индивидуальная
2 часа
Ницца - первое свидание: история, культура и вкусы
Вместе мы раскроем тайны Ниццы, пройдемся по историческим местам и отведаем традиционные угощения
Начало: Площадь Массена, около фонтана Аполлон
«В завершение вы заглянете в церковь Иисуса и рассмотрите изящный фасад Дворца Ласкари, где расположен музей старинных музыкальных инструментов»
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€99 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: У вашего отеля
«Я проведу вас по старым улочкам Монако, покажу Океанографический музей и собор- усыпальницу Гримальди, где похоронены Грейс Келли и принц Ренье»
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€534 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
«В этом средневековом городке вы погрузитесь в мир запахов, посетив один из лучших музеев духов»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€249 за человека
Индивидуальная
6 часов
Прогулка по Грассу и Мужену: от парфюмерии до искусства
Путешествие из Ниццы в Грасс и Мужен обещает насыщенный день, полный ароматов и искусства, в компании профессионального гида
«В музее Фрагонар вы познакомитесь с тонкостями создания ароматов, узнаете о различных эссенциях и выжимках цветов»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€499 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие из Ниццы в Монако: культура, история и природа
Погрузитесь в атмосферу двух знаменитых городов Лазурного берега. От Английской набережной до трассы Формулы 1 - каждый момент экскурсии наполнен впечатлениями
Начало: На Английской набережной
«Я расскажу о его основателях-генуэзцах, Океанографическом музее и династии Гримальди, княжеский дворец которых находится здесь же»
11 июня в 15:00
28 июня в 14:00
от €299 за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
Групповая экскурсия из Ниццы в бесподобный Монако
Путешествие из Ниццы в Монако: история княжества, величественный собор и захватывающая трасса Формулы-1 ждут вас
Начало: На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
«Также я расскажу об океанографическом музее, где целых тридцать лет у руля был Жак-Ив Кусто»
Расписание: во вторник в 15:00, в пятницу и субботу в 13:00, в воскресенье в 10:00
11 июня в 15:00
28 июня в 13:00
€118 за человека
Индивидуальная
3 часа
Атмосферный Антиб: путешествие из Ниццы в мир искусства и истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антиба, где история и современность переплетаются на фоне яхтенного порта и великолепных вилл
Начало: На ж/д вокзале в Антибе
«Замок-музей и удивительная судьба русского художника»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс из Ниццы
Вас ждет погружение в мир искусства и истории в Сен-Поль-де-Ванс, где свои шедевры создавали великие художники
«при желании побываете в музее современного искусства Fondation Maeght (вход платный)»
13 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
Огюст Ренуар был очарован яркими красками Лазурного берега и маленьким городком Кань-сюр-Мер. Узнайте, что вдохновляло художников
Начало: По договорённости
«Билеты в Музей Ренуара и Замок Гримальди — €8/чел»
21 июня в 13:30
12 июля в 10:30
€99 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMaya6 июня 2024Посетили Эз, увидели Монако, где раньше никогда не были. Экскурсия по Монако очень подробная, обстоятельная, создалось полное впечатление об этом
- ААнна4 июня 2024Очень интересная была экскурсия. Посмотрели знаковые места Лазурного побережья. Увидели Монако, где мы провели полдня. Конечно, если бы мы поехали
- ННиколай4 июня 2024Отличная экскурсия. Очень понравились рассказы гида. Посмотрели массу достопримечательностей. Монако и Эз - потрясающе красивые! Обязательно приеду сюда опять!
- ЭЭмиль29 мая 2024Отличная экскурсия! Все организовано, все вовремя. Очень впечатлили знания Марии не только по предмету экскурсии, но и способность ответить на любые вопросы, касающиеся всего вокруг. Очень рекомендую!
- TTrofimova24 мая 2024Большое спасибо Полине. Была с дочкой - 8 лет. Экскурсия была продумана. Дочке было интересно. Подчерпнули для себя много полезной
- ЮЮрий20 мая 2024Полина прекрасно провела экскурсию по Ницце,рассказала много интересного,ответила подробно на возникающие по ходу рассказа вопросы. Очень рекомендую гостям этого прекрасного города воспользоваться её помощью.
- ЭЭлина11 мая 2024Полина образованный, интеллигентный гид и прекрасный человек! Экскурсии прошли непринужденно, интересно, узнала много нового, хотя в Ницце не впервые. Помимо
- ВВероника6 мая 2024Все прошло замечательно! Обязательно рекомендуем экскурсию с Натальей. Спасибо!
- ГГалина2 мая 2024Спасибо Наталья за отличную экскурсию. Много всего увидели и узнали. Было интересно и не утомительно.
- ВВасилий25 апреля 2024Было отличной идеей выехать утром из Сен-Тропе и прогуляться по Каннам, Антибу и заехать в Эз. Поначалу информация о том,
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Музеи»
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