1 отзыв оставили туристы

Вы отправитесь в дальний прованс. Мы будем двигаться в направлении "вечно сияющей звезды" Мустье Сан-Мари. Вы увидете развалины замка Греольер и национальный парк 🌳 Торенк с резервом бизонов*. В конце экскурсии 🧭 мы попадем в Лавандовую долину.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать сезон цветения лаванды.
*Посещение парка на Ваше усмотрение, стоимость билетов не входит в стоимость тура
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Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 7 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.