1 отзыв оставили туристы

Вы отправитесь в дальний прованс. Мы будем двигаться в направлении "вечно сияющей звезды" Мустье Сан-Мари. Вы увидете развалины замка Греольер и национальный парк 🌳 Торенк с резервом бизонов*. В конце экскурсии 🧭 мы попадем в Лавандовую долину.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать сезон цветения лаванды.

*Посещение парка на Ваше усмотрение, стоимость билетов не входит в стоимость тура