Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Лавандовым полям и Вердонскому ущелью из Ниццы
Погрузитесь в красоту Прованса с экскурсией по знаменитым Лавандовым полям и живописному Вердонскому ущелью
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежеднедельно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€249 за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
В объятия лавандовых грёз - из Ниццы
Устроить фотосессию на цветущих полях и отдохнуть на берегу сказочного озера Сент-Круа
«Мы проедем по дорогам Прованса к цветущим лавандовым полям»
Завтра в 14:00
13 апр в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Групповая
Романтическая экскурсия: Лавандовые поля и Вердонское ущелье
Погрузитесь в атмосферу Прованса, посетив Вердонское ущелье и Лавандовую долину. Мини-группа до 7 человек обеспечит комфорт и индивидуальный подход
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €249 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- kkamenkov14 августа 2019Это очень красивая Экскурсия. Все прошло супер! Очень красивые лавандовые поля, дали время нафотографировать и налюбоваться!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Лавандовые поля»
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Сколько стоит экскурсия по Ницце в апреле 2025
Сейчас в Ницце в категории "Лавандовые поля" можно забронировать 3 экскурсии от 249 до 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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