Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 2 отзыва 5 причин купить эту экскурсию 🌟 Посетите пять уникальных мест за один день

🏰 Узнайте историю и культуру региона

🎨 Откройте для себя мир искусства и архитектуры

🌊 Насладитесь природными красотами Лазурного берега

🚗 Комфортное путешествие без лишних забот

Татьяна Ваш гид в Ницце Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-4 человека Когда По договоренности €690 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Что можно увидеть Дворец принца

Океанографический музей

Кафедральный собор

Казино Монте-Карло

Бульвар Де Ла Круазет

Описание экскурсии Ницца Знакомство с Ниццей можно разделить на множество эпох, свидетельствующих о богатой истории города, насчитывающей более 400.000 лет. Ницца отличается выдающимся архитектурным наследием. На этой земле побывали греки, римляне, англичане и, конечно же, русские, оставившие свой значительный след в историческом наследии Ниццы. Ведь именно русские сделали Ниццу столицей Французской Ривьеры. Эз Эта средневековая деревушка нависает, как орлиное гнездо, над полуостровом Сен-Жан-Кап-Ферра. Она расположена на вершине скалы на высоте 427 метров над уровнем моря. Здесь же вы раскроете секреты парфюмерной фабрики «Фрагонар». Монако, Монте-Карло Вы побываете в княжестве Монако. Это маленькое независимое государство-княжество, обладающее налоговыми льготами, это мир Формулы-1 и запутанных историй королевской семьи, курортов и замков. Вы увидите дворец принца, океанографический музей, кафедральный собор и, конечно же, вы увидите самое известное казино в мире — Монте-Карло. Канны Канны — это город фестивалей и звезд. Зимняя столица международной аристократии и всемирно известный бульвар-Де Ла Круазет. Украшенные пальмами и солнечными пляжами знаменитые кафе, изысканные магазины, роскошные отели, а также знаменитый Каннский фестиваль, прославивший Канны на весь мир — всё это может войти в программу вашей экскурсионного тура. Антиб Антиб — это город Наполеона и Пикассо, полуостровов и яхт миллиардеров. По-настоящему красивые развалины старых Антибов с крепостью, расположенные вдоль по изогнутой линии моря, сохраняют атмосферу давно ушедших лет.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ницца

Монако, Монте-Карло

Эз

Канны

Антиб

Сан-Поль Что включено Услуги гида, транспорт Что не входит в цену Билеты, обед Где начинаем и завершаем? Начало: Около вашего отея Завершение: Ололо вашего отеля Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.