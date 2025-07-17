5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Посетите пять уникальных мест за один день
- 🏰 Узнайте историю и культуру региона
- 🎨 Откройте для себя мир искусства и архитектуры
- 🌊 Насладитесь природными красотами Лазурного берега
- 🚗 Комфортное путешествие без лишних забот
Что можно увидеть
- Дворец принца
- Океанографический музей
- Кафедральный собор
- Казино Монте-Карло
- Бульвар Де Ла Круазет
Описание экскурсииНицца Знакомство с Ниццей можно разделить на множество эпох, свидетельствующих о богатой истории города, насчитывающей более 400.000 лет. Ницца отличается выдающимся архитектурным наследием. На этой земле побывали греки, римляне, англичане и, конечно же, русские, оставившие свой значительный след в историческом наследии Ниццы. Ведь именно русские сделали Ниццу столицей Французской Ривьеры. Эз Эта средневековая деревушка нависает, как орлиное гнездо, над полуостровом Сен-Жан-Кап-Ферра. Она расположена на вершине скалы на высоте 427 метров над уровнем моря. Здесь же вы раскроете секреты парфюмерной фабрики «Фрагонар». Монако, Монте-Карло Вы побываете в княжестве Монако. Это маленькое независимое государство-княжество, обладающее налоговыми льготами, это мир Формулы-1 и запутанных историй королевской семьи, курортов и замков. Вы увидите дворец принца, океанографический музей, кафедральный собор и, конечно же, вы увидите самое известное казино в мире — Монте-Карло. Канны Канны — это город фестивалей и звезд. Зимняя столица международной аристократии и всемирно известный бульвар-Де Ла Круазет. Украшенные пальмами и солнечными пляжами знаменитые кафе, изысканные магазины, роскошные отели, а также знаменитый Каннский фестиваль, прославивший Канны на весь мир — всё это может войти в программу вашей экскурсионного тура. Антиб Антиб — это город Наполеона и Пикассо, полуостровов и яхт миллиардеров. По-настоящему красивые развалины старых Антибов с крепостью, расположенные вдоль по изогнутой линии моря, сохраняют атмосферу давно ушедших лет.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ницца
- Монако, Монте-Карло
- Эз
- Канны
- Антиб
- Сан-Поль
Что включено
- Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
- Билеты, обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Около вашего отея
Завершение: Ололо вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
17 июл 2025
Н
Наталия
15 июн 2025
Здравствуйте, очень понравилась экскурсия, которую провела Татьяна! Ницца, Монако и Канны оставили прекрасное впечатление для всей нашей семьи. Огромное количество информации было интересно предоставлено на экскурсии. Море впечатлений и самых красивых видов! Благодарим Татьяну. Надеемся вернуться снова!
