BWA_Nice-Voyage проводит ещё 5 экскурсий

BWA_Nice-Voyage – Гид из Ниццы

Ночные экскурсии 🧭 являются исключением из правил.



Специально для любителей вечерних прогулок мы подготовили экскурсию ⛳ по Монако после заката.



Вы увидите трассы «Формулы 1», Княжеский дворец и Океанографический музей 🖼.



Сумерки и городское освещение придадут волшебства уже привычным зданиям.



И вы увидите их совершенно иными.