BWA_Nice-Voyage проводит ещё 5 экскурсий

Насладитесь неописуемой красотой ночного побережья. Ночной Монако – это мир волшебства, красоты и изящества, страсти и азарта. Казино, рестораны и ночные клубы.
Вы увидите Княжеский дворец, побываете на Дворцовой площади, где каждый день происходит торжественная смена Караула карабинеров. Увидите шедевр монументальной архитектуры – Океанографический музей 🖼, дороги, по которым проходят автогонки «Формула 1».
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.