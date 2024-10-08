Экскурсии по пригородам Ниццы

Погрузитесь в атмосферу княжества Монако, где история переплетается с современностью. Прогулка по историческим местам, таким как церковь святой Девоты и усыпальница династии Гримальди, позволит вам почувствовать дух этого удивительного места. Узнайте, почему тюрьма Монако считается самой комфортной в мире и как город будет выглядеть в будущем. Экскурсия подходит для всех возрастов и гарантирует незабываемые впечатления

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Все «визитные карточки» Монако

Мы начнём экскурсию с исторической части города, где вы рассмотрите величественный Кафедральный собор святого Николая, действующую церковь и усыпальницу династии Гримальди. А также дворец, в котором по сей день живет семья князя Альбера II.

Следом мы переместимся в самый густонаселённый район города — Монте Карло. Вы узнаете, чьё имя он носит, заглянете в легендарное казино и услышите его занимательную историю. В завершение я покажу один из участков трассы «Формула 1» — самый опасный и, в то же время, самый медленный.

Монако изнутри

Вы узнаете все самые интересные факты о Монако:

какой след Коко Шанель оставила в казино Монте Карло

каким образом один из князей увеличил территорию крошечного государства на 25 га

сколько километров Монако имеет право «взять» у Средиземного моря

где находится крупнейший винный погреб мира

почему тюрьма Монако считается самой комфортной в мире и сколько стоит 1 день проживания заключенного

каким станет город в 2025 году

сколько квадратных метров должно строиться в княжестве каждые 10 лет, чтобы поддерживать его существование

Эз — каменное гнездо

Мы поднимемся на высоту 350 метров над уровнем моря и перед нами откроется изумительная панорама Эза. Вы узнаете:

какая связь между этой бывшей итальянской деревней и древнем Римом

кто из коронованных особ имел здесь свою резиденцию

почему местные жители чествуют золотую козу

Мы поднимемся ещё выше — на высоту 430 метров в экзотический сад, где среди кактусов и агавы перед вами откроется лучшая панорама Лазурного берега.

Далее, по вашему желанию, мы можем посетить одну из самых старых парфюмерных фабрик Фрагонар. Вы собственными глазами увидите как производят мыло и добывают эфирные масла, а также узнаете много интересных фактов о производстве.

Организационные детали