Экскурсии по пригородам Ниццы

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Посетить знаковые места города-государства и услышать о них самое интересное на обзорной экскурсии

Лара
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Лара – ваш гид
Монако — удивительное место, покрытое множеством слухов и тайн.

Вы услышите его необычайную историю, увидите главные достопримечательности и тайные уголки и насладитесь шикарными пейзажами.

Я помогу вам раскрыть мир княжества с разных сторон и ощутить его самобытный колорит.
150 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у железнодорожного вокзала
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Все краски Монако!
Все краски Монако!

Что вас ожидает

Все «визитные карточки» Монако
Мы встретимся на выходе из вокзала, у очаровательной часовни святой Девоты. Далее отправимся в историческую часть города, где вы рассмотрите величественный Кафедральный собор святого Николая, действующую церковь и усыпальницу династии Гримальди. А также дворец, в котором по сей день живет семья князя Альбера II. Следом мы переместимся в самый густонаселенный район города — Монте Карло. Вы узнаете, чье имя он носит, заглянете в легендарное казино и услышите его занимательную историю. В завершение я покажу один из участков трассы Формула 1 — самый опасный и, в то же время, самый медленный.

Монако изнутри
Вы узнаете все самые интересные факты о Монако: какой след Коко Шанель оставила в казино Монте Карло, каким образом один из князей увеличил территорию крошечного государства на 25 ГА, сколько километров Монако имеет право «взять» у Средиземного моря и где находится крупнейший винный погреб мира. А еще: почему тюрьма Монако считается самой комфортной в мире и сколько стоит 1 день проживания заключенного, каким станет город в 2025 году и сколько квадратных метров должно строиться в княжестве каждые 10 лет, чтобы поддерживать его существование.

Организационные детали

  • Встречаемся на железнодорожном вокзале Монако. По желанию, я могу организовать трансфер из вашего отеля в Ницце и обратно. Стоимость — 100 евро.
  • Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям.
Все краски Монако!
Все краски Монако!
Все краски Монако!
Все краски Монако!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у железнодорожного вокзала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лара
Лара
Здравствуйте! Меня зовут Лара. Мне 30 лет, из которых первые 20 я прожила в Москве, а следующие 10 во Франции, на Лазурном берегу. За это время я изучила и полюбила этот регион, он стал для меня родным. Кроме того, меня обогатила новыми знаниями моя многонациональная семья. А степень магистра и опыт работы в области туризма помогли найти свое призвание — сегодня я с энтузиазмом знакомлю путешественников с потрясающими местами, занимательными фактами и обыденной жизнью местного населения.
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Экскурсии по пригородам Ниццы

Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережьяНицца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережьяНицца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
69 за человека
5 часов
6 отзывов
Посетить города Французской ривьеры, заглянуть на парфюмерную фабрику и насладиться лучшими видами
Форт XVI века, старинная церковь и Княжеский дворец — вы познакомитесь с историей городков восточной части Лазурного побережья и проникнитесь духом Средневековья. Известный парфюмерный дом откроет свои двери и поделится секретами составления ароматических композиций. А живописные панорамы станут украшением нашей поездки.
Большое путешествие по Лазурному побережьюБольшое путешествие по Лазурному побережьюБольшое путешествие по Лазурному побережью
109 за человека
9 часов
Ницца, Эз, Монако, Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: красота и история лучших уголков Ривьеры
За один день вы посетите сразу 9 городов! Все они расположены недалеко от друг от друга, поэтому каждому мы уделим достаточно времени. К востоку от Ниццы вы полюбуетесь фортом 16 века, побываете в музее ароматов Фрагонар и княжестве Монако. К западу — прикоснётесь к миру кино в Каннах, сфотографируете роскошные яхты в Антибе и очаруетесь средневековым Сен-Поль-де-Вансом.
Шарм Лазурного БерегаШарм Лазурного БерегаШарм Лазурного Берега
416 за экскурсию
6 часов
25 отзывов
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Вы увидите все самые красивые и знаковые места Лазурного Берега, побываете в живописных деревушках, прекрасном княжестве Монако, в городе международных кинофестивалей – Каннах. Я познакомлю вас с историей знаменитого побережья, покажу самые интересные объекты и помогу погрузиться в особенную атмосферу роскоши и блаженства легендарного французского Средиземноморья.
Из Ниццы в бесподобный МонакоИз Ниццы в бесподобный МонакоИз Ниццы в бесподобный Монако
88 за человека
4 часа
1 отзыв
Познакомиться с визитными карточками и удивительной историей карликового государства
Роскошное княжество принимает не только тех, кто прибывает на частном самолете, яхте или Роллс-Ройсе, но и приехавших на обычном поезде из Ниццы, как мы с вами. Вы осмотрите главные символы Монако, услышите историю правящего рода Гримальди и принцессы Грейс Келли, узнаете о легендарном казино Монте-Карло и увидите трассу Формулы-1, где проходят одни из самых престижных гонок мира.
Путешествие из Ниццы в итальянскую ЛигуриюПутешествие из Ниццы в итальянскую ЛигуриюПутешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
109 за человека
8 часов
Красота и история яркого Ментона, средневекового Дольчеаква и пленительного Сан-Ремо
В этом путешествии соединились идиллические пейзажи и рассказы о биографии солнечной Лигурии, город с полотна Моне и любимый курорт русской императрицы, воспоминания о музыкальном фестивале и тайны старинного замка. За один день вы влюбитесь в этот кусочек Италии на нашей комфортной и познавательной экскурсии!
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережьяКанны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережьяКанны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
69 за человека
5 часов
Продолжить знакомство с городами Французской ривьеры, пройти по следам актеров и художников
Красная дорожка Каннского кинофестиваля, белоснежные яхты в лазурной воде, средневековые лабиринты улочек – вы познакомитесь с городами западной части Лазурного берега и сделаете сказочные снимки. Найдете отпечатки рук любимых актеров, увидите форт 16 века, где заключили Наполеона, и поймете, что привлекало Пикассо и Шагала в крошечном Сен-Поль-де-Ванс.

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