Экскурсии по пригородам Ниццы

Мы начнём экскурсию с исторической части города, где вы рассмотрите величественный Кафедральный собор святого Николая, действующую церковь и усыпальницу династии Гримальди. А также дворец, в котором по сей день живет семья князя Альбера II.
Следом мы переместимся в самый густонаселённый район города — Монте Карло. Вы узнаете, чьё имя он носит, заглянете в легендарное казино и услышите его занимательную историю. В завершение я покажу один из участков трассы «Формула 1» — самый опасный и, в то же время, самый медленный.
Монако изнутри
Вы узнаете все самые интересные факты о Монако:
какой след Коко Шанель оставила в казино Монте Карло
каким образом один из князей увеличил территорию крошечного государства на 25 га
сколько километров Монако имеет право «взять» у Средиземного моря
где находится крупнейший винный погреб мира
почему тюрьма Монако считается самой комфортной в мире и сколько стоит 1 день проживания заключенного
каким станет город в 2025 году
сколько квадратных метров должно строиться в княжестве каждые 10 лет, чтобы поддерживать его существование
Эз — каменное гнездо
Мы поднимемся на высоту 350 метров над уровнем моря и перед нами откроется изумительная панорама Эза. Вы узнаете:
какая связь между этой бывшей итальянской деревней и древнем Римом
кто из коронованных особ имел здесь свою резиденцию
почему местные жители чествуют золотую козу
Мы поднимемся ещё выше — на высоту 430 метров в экзотический сад, где среди кактусов и агавы перед вами откроется лучшая панорама Лазурного берега.
Далее, по вашему желанию, мы можем посетить одну из самых старых парфюмерных фабрик Фрагонар. Вы собственными глазами увидите как производят мыло и добывают эфирные масла, а также узнаете много интересных фактов о производстве.
Организационные детали
Встречаемся на железнодорожном вокзале Монако. По желанию, я могу организовать трансфер из вашего отеля в Ницце и обратно. Стоимость — 150 евро.
Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала Монако
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лара — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 461 туриста
Я лицензированный гид и с 2010 г. живу на Лазурном Берегу. За это время я изучила и полюбила этот регион, он стал для меня родным. Именно здесь я получила степень читать дальшеуменьшить
магистра по туризму и неоценимый опыт работы в департаменте туризма города Ниццы. Кроме того, моя многонациональная семья обогатила меня новыми знаниями.
Всё это помогло мне найти свое призвание — сегодня я с энтузиазмом знакомлю путешественников с потрясающими местами, культурой Франции, занимательными фактами и раскрываю секреты обыденной жизни местного населения.
Если вы ищете нескучные, живые, экскурсии обязательно записывайтесь ко мне!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Галина
Это потрясающий гид и самый внимательный и человечный мне кажется во всей Франции человек😆!! У нас были сложности с покупкой билетов на поезд и она за нами приехала и отвезла нас читать дальшеуменьшить
к месту экскурсии. Сама экскурсия была очень интересная и легкой. Мы с детьми совсем не устали если любопытством слушали рассказ. Огромная молодец!! Нам очень понравилось экскурсия, мы с удовольствием обратимся когда будем в этих краях края. Монако блестящие и молодое место) наше впечатление самые лучшие!
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Наталья
Экскурсия просто замечательная, Лара очень увлекательно рассказывает, много интересных фактов, красивейших мест посмотрели, слушать было одно удовольствие, время пролетело незаметно и нашим детям тоже очень понравилось. Рекомендуем!!!!
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Алена
Было замечательно рекомендуем! Особенно наш гид Лара огромный профессионал своего дела! И просто красавица!
+2
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Татьяна
Лара - очень приятная, интеллигентная, открытая к диалогу девушка. Мы с удовольствием провели с ней 2 дня, так легко, будто встретились с подругой, было интересно, комфортно, красиво. Прекрасно подает материал, хорошо ориентируется в истории, очень увлекательно рассказывает, искренне хочет показать город с лучшей стороны!
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Ю
Юнона
Очень интересная экскурсия по Монако и Монте-Карло с Ларой. Лара показала нам королевство, рассказывала интересно, много исторических фактов и немного светских «сплетен». Нам очень понравилось. Большое спасибо!!!
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Александра
В Ницце, Монако и Каннах только к этому гиду!
Все показала, рассказала, покормила! Интересные и неожиданные истории, красивые места!
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