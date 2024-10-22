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голос и хороший юмор. Идеальный формат по 3,5-5 минут информации про каждую локацию. Очень Рада, что выбрала именно формат аудиогида, а не групповой экскурсии в 5 раз дороже, на кладбище такое погружение в историю без лишних людей - то что надо.



В приложении увидела, что у ребят еще есть аудиогид по Монмартр, пожалела, что уже сами гуляли там)

Развития и добавления новых городов и маршрутов❤️