Аудиогид «Кладбище Пер-Лашез»

Исследовать культовый парижский некрополь в поисках мест захоронения знаменитостей
Кладбище — это не то место, где уместно торопиться или громко разговаривать. Поэтому формат самостоятельной экскурсии с аудиогидом подойдёт как нельзя лучше.

Отправляйтесь гулять по легендарному Пер-Лашез без спешки и ожиданий! В удобном мобильном приложении маршрут доступен даже без интернета. А информативные и нескучные комментарии станут вашим гидом.
5
3 отзыва
Аудиогид «Кладбище Пер-Лашез»
Аудиогид «Кладбище Пер-Лашез»
Аудиогид «Кладбище Пер-Лашез»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание аудиогида

В комфортном темпе гуляя по тенистым аллеям среди надгробий, вы увидите места, где похоронены:

  • Эдит Пиаф
  • Фредерик Шопен
  • Джим Моррисон
  • Амедео Модильяни
  • Оноре де Бальзак
  • Марсель Пруст
  • Оскар Уайлд
  • Айседора Дункан
  • Мольер

Рассказы аудиогида написаны профессиональным историком и включают не только историческую справку, но и легенды, традиции и забавные случаи. Вы узнаете:

  • Кто ещё из знаменитостей похоронен на этом кладбище
  • Чем удивляли своих современников писатели, художники и музыканты, покоящиеся на Пер-Лашез

Организационные детали

  • Аудиогид предоставляется в мобильном приложении для iOS и Android
  • Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение, активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время в течение 1 года — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
  • Через 3-7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
  • Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
  • Возьмите с собой наушники и зарядку

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У центрального входа на кладбище Пер-Лашез
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
D
22 окт 2024
Всё супер, только нужно немного поработать над музыкальным сопровождением, оно порою не в тему рассказа.
Александра
13 окт 2024
Отличный аудиогид! После оплаты приходит инструкция по скачиваю приложения и активации экскурсии. В приложении есть карта с работающей геолокацией, очень удобно перемещаться между точками, все очень четко. У рассказчика приятный
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голос и хороший юмор. Идеальный формат по 3,5-5 минут информации про каждую локацию. Очень Рада, что выбрала именно формат аудиогида, а не групповой экскурсии в 5 раз дороже, на кладбище такое погружение в историю без лишних людей - то что надо.

В приложении увидела, что у ребят еще есть аудиогид по Монмартр, пожалела, что уже сами гуляли там)
Развития и добавления новых городов и маршрутов❤️

Анна
28 сен 2024
Прекрасный аудиогида. Приятный голос, рассказ с юмором. Было очень интересно ходить с аудиогидом.
Прекрасный аудиогида. Приятный голос, рассказ с юмором. Было очень интересно ходить с аудиогидом.Прекрасный аудиогида. Приятный голос, рассказ с юмором. Было очень интересно ходить с аудиогидом.Прекрасный аудиогида. Приятный голос, рассказ с юмором. Было очень интересно ходить с аудиогидом.Прекрасный аудиогида. Приятный голос, рассказ с юмором. Было очень интересно ходить с аудиогидом.Прекрасный аудиогида. Приятный голос, рассказ с юмором. Было очень интересно ходить с аудиогидом.

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