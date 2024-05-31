Отправляйтесь в путешествие по Парижу с аудиогидом без спешки и ожиданий! В удобном мобильном приложении карта маршрута покажет дорогу даже без интернета.
Информативные и нескучные комментарии станут вашим личным гидом на пути по главным уголкам города — от Нотр-Дама до Эйфелевой башни. После прогулки вы сможете уверенно сказать, что видели Париж!
Информативные и нескучные комментарии станут вашим личным гидом на пути по главным уголкам города — от Нотр-Дама до Эйфелевой башни. После прогулки вы сможете уверенно сказать, что видели Париж!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
В комфортном темпе гуляя по Парижу, вы увидите:
- Центр современного искусства Помпиду
- Музей Орсе
- Собор Парижской Богоматери
- Мост Александра III
- Королевский дворец и Лувр
- Эйфелеву башню
И многое другое!
Рассказы аудиогида написаны профессиональным историком и включают не только историческую справку, но и легенды, традиции и забавные случаи из жизни города. Вы узнаете:
- Как Париж стал таким, какой он есть
- Какие достопримечательности до сих пор вызывают недовольство горожан
- Почему Наполеон придавлен карельским гранитом
- Как жили парижские простолюдины, алхимики и короли в Средневековье
- Где в Париже весело отдыхали русские писатели 19 века
- Какие музеи города обязательно стоит посетить
Организационные детали
- Аудиогид доступен через мобильное приложение. В течение 5–10 минут после бронирования на вашу почту придёт письмо с инструкцией по его активации.
- Прогулка рассчитана на 3–4 часа, в аудиогиде записаны 80 минут комментариев
- Пожалуйста, зарядите смартфон и возьмите наушники для прогулки
- Цена указана за доступ к аудиогиду на одном устройстве
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от собора Парижской Богоматери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Париже
Провёл экскурсии для 89 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Более 13 лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое времяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
31 мая 2024
Отличный аудиогид! Кратко, с юмором, хорошо поставленным голосом! Нет занудной тонны энциклопедической информации и дат. Живо, с какой нибудь подробностью, со связкой с объектами до или после и периодически с Россией. Очень понравилось! Жалею, что нет других экскурсий на русском
Мария
30 мая 2024
Не понравилось. Аудиогид излагает материал в какой-то странной манере, в итоге и не интересно, и не познавательно. Лучше бы не тратила деньги на него и сама прогулялась.
Антон
Ответ организатора:
Мария, здравствуйте!
Большое спасибо за ваш отзыв. Мы сожалеем, что экскурсия вас разочаровала.
Большое спасибо за ваш отзыв. Мы сожалеем, что экскурсия вас разочаровала.
А
Анастасия
27 мар 2024
Интресный способ провести время. Но не ожидайте услышать большое количество информации
А
Анна
23 фев 2024
Мне очень понравился формат! В отличие от групповых экскурсий, не нужно все время находиться в толпе вокруг экскурсовода, чтобы что-то услышать. Погуляла одна в полной романтике, по карте в приложении не заблудишься, узнала основное про самые знаменитые здания. То что надо для первого знакомства с городом 👍
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