Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»

Увидеть популярные достопримечательности на самостоятельной прогулке с аудиогидом
Отправляйтесь в путешествие по Парижу с аудиогидом без спешки и ожиданий! В удобном мобильном приложении карта маршрута покажет дорогу даже без интернета.

Информативные и нескучные комментарии станут вашим личным гидом на пути по главным уголкам города — от Нотр-Дама до Эйфелевой башни. После прогулки вы сможете уверенно сказать, что видели Париж!
4
4 отзыва
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание аудиогида

Что вас ожидает

В комфортном темпе гуляя по Парижу, вы увидите:

  • Центр современного искусства Помпиду
  • Музей Орсе
  • Собор Парижской Богоматери
  • Мост Александра III
  • Королевский дворец и Лувр
  • Эйфелеву башню

И многое другое!

Рассказы аудиогида написаны профессиональным историком и включают не только историческую справку, но и легенды, традиции и забавные случаи из жизни города. Вы узнаете:

  • Как Париж стал таким, какой он есть
  • Какие достопримечательности до сих пор вызывают недовольство горожан
  • Почему Наполеон придавлен карельским гранитом
  • Как жили парижские простолюдины, алхимики и короли в Средневековье
  • Где в Париже весело отдыхали русские писатели 19 века
  • Какие музеи города обязательно стоит посетить

Организационные детали

  • Аудиогид доступен через мобильное приложение. В течение 5–10 минут после бронирования на вашу почту придёт письмо с инструкцией по его активации.
  • Прогулка рассчитана на 3–4 часа, в аудиогиде записаны 80 минут комментариев
  • Пожалуйста, зарядите смартфон и возьмите наушники для прогулки
  • Цена указана за доступ к аудиогиду на одном устройстве

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от собора Парижской Богоматери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
1
П
31 мая 2024
Отличный аудиогид! Кратко, с юмором, хорошо поставленным голосом! Нет занудной тонны энциклопедической информации и дат. Живо, с какой нибудь подробностью, со связкой с объектами до или после и периодически с Россией. Очень понравилось! Жалею, что нет других экскурсий на русском
Мария
30 мая 2024
Не понравилось. Аудиогид излагает материал в какой-то странной манере, в итоге и не интересно, и не познавательно. Лучше бы не тратила деньги на него и сама прогулялась.
Антон
Антон
Ответ организатора:
Мария, здравствуйте!

Большое спасибо за ваш отзыв. Мы сожалеем, что экскурсия вас разочаровала.
А
27 мар 2024
Интресный способ провести время. Но не ожидайте услышать большое количество информации
А
23 фев 2024
Мне очень понравился формат! В отличие от групповых экскурсий, не нужно все время находиться в толпе вокруг экскурсовода, чтобы что-то услышать. Погуляла одна в полной романтике, по карте в приложении не заблудишься, узнала основное про самые знаменитые здания. То что надо для первого знакомства с городом 👍

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеОбзорныеЭйфелева башняПопулярные местаНотр-ДамСамое главноеАудиогиды

Похожие экскурсии из Парижа

С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
102 отзыва
С Парижем на «Ты»: дружеская обзорная прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Парижа вместе с местным жителем. Исторические факты, легенды и лучшие гастро-точки ждут вас
Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:30
от 185 за всё до 10 чел.
Обзорный тур - свидание с Парижем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Обзорный тур - свидание с Парижем
Погрузитесь в атмосферу Парижа, гуляя по его легендарным местам и скрытым уголкам. Узнайте удивительные истории и попробуйте лучшее мороженое
Начало: Площадь Согласия
26 июня в 15:00
28 июня в 10:00
от 190 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от 200 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Париже
ХорошоТам