За романтичным названием Мон-Сен-Мишель скрывается небольшой живописный городок на острове. Путешественники приезжают сюда, чтобы посетить легендарное средневековое аббатство. Чтобы добраться до него, нужно пройти через окружающий город, обнесённый стеной. Наш аудиогид покажет вам дорогу к аббатству и по пути расскажет об истории острова.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание аудиогида
Приглашаем вас совершить путешествие в прошлое острова Мон-Сен-Мишель. Этому городу уже 1000 лет, и за последние 5 столетий он практически не изменился.
Вы посетите и увидите:
- Церкви Мон-Сен-Мишель
- Смотровые площадки
- Легендарные рестораны
- Средневековые укрепления
- Местное кладбище
А также узнаете:
- Кто и когда первым решил обосноваться на острове
- Для кого живописная скала с церковью стала яблоком раздора
- Кто до сих пор не может поделить Мон-Сен-Мишель
- Как выглядел средневековый туризм и почему он был опасен для жизни
- Кто спас аббатство от участи Алькатраса
На маршруте будет 17 остановок. Текст написан профессиональными историками и журналистами, в лёгкой и дружественной манере без перечисления дат и сложных терминов. Вы узнаете не только достоверные исторические факты, но и причудливые легенды старинного города. А после аудиоэкскурсии сможете самостоятельно посетить знаменитое аббатство.
Организационные детали
- Аудиогид предоставляется в мобильном приложении для iOS и Android
- Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение, активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Посещение аббатства, как и входной билет в него не входит в эту экскурсию. Для посещения острова входной билет не требуется.
- Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
- Через 3-7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Татьяна
25 сен 2025
Информативно, интересно и голос приятный
S
SVETLANA
5 сен 2025
Текст итересный и продцман маршруь, но …
Были сложности с загрузкой на разные телефоны _ с подключением к наушниками- в итоге телефон на котором гайд загрузился сел, на андройж не загрузмлось нияего, поэтлму слцшада потом после просмотра уже!
Антон
Ответ организатора:
Светлана, хорошо, что сам текст и маршрут вам понравились. 😊 Мы старались сделать их максимально интересными и насыщенными. В случае технических сложностей всегда можно написать нам в поддержку — мы оперативно поможем разобраться.
М
Марина
16 авг 2025
Удобно подниматься к вершине с аудиогидом. Материал интересный. Но без посещения самого аббатства
А
Анна
20 янв 2025
Очень понравился аудиогид! Легко было установить, удобно использовать, много полезной и увлекательной информации.
