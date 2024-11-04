Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Монмартру — одному из самых романтичных районов Парижа! Наша аудиоэкскурсия раскроет тайны этого исторического места: от творчества великих художников до захватывающих историй о жизни богемы.
Следуйте за голосом в наушниках по живописным улочкам и наслаждайтесь атмосферой искусства и вдохновения.
Следуйте за голосом в наушниках по живописным улочкам и наслаждайтесь атмосферой искусства и вдохновения.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание аудиогида
Монмартр известен главным образом как культовый район для людей искусства. Но мы расскажем вам немало других интересных историй — ведь когда-то на месте бывших римских святилищ здесь были построены христианские монастыри, а монахи дали рождение знаменитому ордену иезуитов! Маршрут аудиогида проложен по самым красивым улицам и переулкам легендарного парижского холма. А после экскурсии вы сможете посетить базилику Сакре-Кёр или устроить пикник в парке перед храмом.
Вы узнаете:
- Почему кабаре открывали на мельницах
- Где придумали канкан и стриптиз
- Почему художники и писатели съехались на Монмартр
- Где на Монмартре выращивают виноград и стоит ли пить местное вино
Организационные детали
- Аудиогид предоставляется в мобильном приложении для iOS и Android
- Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение, активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
- Через 3-7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации
- Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
- Возьмите с собой наушники
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€5
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Blanche
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Париже
Провёл экскурсии для 414 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Более 13 лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое времяЗадать вопрос
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