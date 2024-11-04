Аудиогид «Монмартр: романтичный и богемный»

Узнать о знаменитых площадях и скрытых уголках излюбленного района поэтов и художников
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Монмартру — одному из самых романтичных районов Парижа! Наша аудиоэкскурсия раскроет тайны этого исторического места: от творчества великих художников до захватывающих историй о жизни богемы.

Следуйте за голосом в наушниках по живописным улочкам и наслаждайтесь атмосферой искусства и вдохновения.
Аудиогид «Монмартр: романтичный и богемный»
Аудиогид «Монмартр: романтичный и богемный»
Аудиогид «Монмартр: романтичный и богемный»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание аудиогида

Монмартр известен главным образом как культовый район для людей искусства. Но мы расскажем вам немало других интересных историй — ведь когда-то на месте бывших римских святилищ здесь были построены христианские монастыри, а монахи дали рождение знаменитому ордену иезуитов! Маршрут аудиогида проложен по самым красивым улицам и переулкам легендарного парижского холма. А после экскурсии вы сможете посетить базилику Сакре-Кёр или устроить пикник в парке перед храмом.

Вы узнаете:

  • Почему кабаре открывали на мельницах
  • Где придумали канкан и стриптиз
  • Почему художники и писатели съехались на Монмартр
  • Где на Монмартре выращивают виноград и стоит ли пить местное вино

Организационные детали

  • Аудиогид предоставляется в мобильном приложении для iOS и Android
  • Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение, активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
  • Через 3-7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации
  • Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
  • Возьмите с собой наушники

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€5
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Blanche
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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