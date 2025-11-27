Романтичный и богемный Монмартр

Откройте для себя легендарный Монмартр Ваша экскурсия начнётся с визитной карточки района — блистательного кабаре «Мулен Руж» с его алыми крыльями и атмосферой вечного праздника. Далее вы отправитесь к трогательной «Стене любви», где на 250 языках написано заветное «Я люблю тебя», — идеальное место для романтических фото. На площади Тертр вас встретят художники, всё так же как и сто лет назад пишущие портреты и пейзажи, а чуть выше возвышается белоснежная базилика Сакре-Кёр — величественный символ Монмартра, откуда открывается панорамный вид на весь Париж. Вы прогуляетесь по извилистым старинным улочкам, где каждый поворот хранит следы великих художников. Особая изюминка маршрута — единственный сохранившийся в Париже виноградник, уютно расположившийся среди каменных домов. Важная информация:

Одевайтесь по сезону и в удобную обувь.