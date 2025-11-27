Романтичный и богемный Монмартр

Экскурсия по Монмартру позволит прочувствовать романтичную и богемную атмосферу Парижа.
Вы увидите кабаре «Мулен Руж», «Стену любви», площадь Тертр, базилику Сакре-Кёр, старинные улочки и единственный виноградник квартала.
Особенность экскурсии — живые истории о художниках, артистах и тайнах Монмартра, благодаря которым прогулка превращается в увлекательное знакомство с творческим сердцем Парижа.
Описание экскурсии
Откройте для себя легендарный Монмартр Ваша экскурсия начнётся с визитной карточки района — блистательного кабаре «Мулен Руж» с его алыми крыльями и атмосферой вечного праздника. Далее вы отправитесь к трогательной «Стене любви», где на 250 языках написано заветное «Я люблю тебя», — идеальное место для романтических фото. На площади Тертр вас встретят художники, всё так же как и сто лет назад пишущие портреты и пейзажи, а чуть выше возвышается белоснежная базилика Сакре-Кёр — величественный символ Монмартра, откуда открывается панорамный вид на весь Париж. Вы прогуляетесь по извилистым старинным улочкам, где каждый поворот хранит следы великих художников. Особая изюминка маршрута — единственный сохранившийся в Париже виноградник, уютно расположившийся среди каменных домов. Важная информация:
Одевайтесь по сезону и в удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кабаре «Мулен Руж»
- Стена любви
- Площадь Тертр
- Базилика Сакре-Кёр
- Старинные улочки Монмартра
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У выхода из станции метро Blanche (линия 2), рядом с кабаре «Мулен Руж»
Завершение: Базилика Сакре-Кёр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
