Прогулка нормальная, но аудиогид все время отваливается. Девушка которая выдает билеты не очень понятно объяснила как пройти, если бы это был наш первый день в Париже, то она бы испортила точно нам настроение, но благо мы уже немного имели представление о том что нам искать и где. Это единственное что смазало впечатление и не дает советовать вас другим.