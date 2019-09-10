Париж с воды - это воспоминание, которое останется с Вами на всю жизнь. Спокойная, но насыщенная прогулка позволит почувствовать город и его особенную атмосферу. Всего за час вы увидите весь центр, а аудиогид расскажет интересные истории о городе и его жителях.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30
Описание билета
Прогулки на речных трамвайчиках по Сене – это отличная возможность увидеть весь центр Парижа за час. Ведь Сена – не только река, но и по сути главная улица города. Перед вами откроется совсем другой Париж, которого вы никогда не увидите во время пеших прогулок по набережным. Вы побываете в самых известных местах! Маршрут проходит по всей центральной части города, мимо Лувра, Собора Парижской Богоматери, Дома Инвалидов, Большого дворца, Статуи Свободы. Организационные детали:
- Кораблик отправляется от Эйфелевой башни ежедневно. С октября по март: каждый час с 10:30 до 21:30, кроме 13:00 и 19:30 (в это время посадка не осуществляется). С апреля по сентябрь: каждые полчаса с 10:00 до 22:30, кроме 13:00 и 19:30 (в это время посадка не осуществляется).
- Билеты вам будут высланы в электронном виде на почту или мессенджер.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эйфелева башня
- Сите
- Дом инвалидов
- Музей Орсэ
- Лувр
- Статуя свободы
- Национальная асамблея
- Собор Парижской Богоматери
- Площадь Согласия
- Большой дворец
- Дворец Шайо
Что включено
- Прогулка по Сене
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Эйфелева башня
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Организационные детали:
- Билеты вам будут высланы в электронном виде на почту или мессенджер
- Кораблик отправляется от Эйфелевой башни ежедневно
- С октября по март: каждый час с 10:30 до 21:30, кроме 13:00 и 19:30 (в это время посадка не осуществляется)
- С апреля по сентябрь: каждые полчаса с 10:00 до 22:30, кроме 13:00 и 19:30 (в это время посадка не осуществляется)
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
s
sales
10 сен 2019
Прогулка нормальная, но аудиогид все время отваливается. Девушка которая выдает билеты не очень понятно объяснила как пройти, если бы это был наш первый день в Париже, то она бы испортила точно нам настроение, но благо мы уже немного имели представление о том что нам искать и где. Это единственное что смазало впечатление и не дает советовать вас другим.
Е
Екатерина
28 авг 2019
Легко и непринуждённо. Всё запомнилось. Спасибо.
Л
Лена
24 авг 2019
Огромное спасибо за экскурсию.
М
Марина
12 авг 2019
Рекомендую всем, кто впервые.
p
palchik.
10 авг 2019
К
Криста
7 мая 2019
Здравствуйте, Nt!
О наушниках никто не предупредил, так как они не нужны. У каждого сидения есть пульт, на котором выбирается язык, именно его и нужно прикладывать к уху, когда начинается маршрут.
Мы
О наушниках никто не предупредил, так как они не нужны. У каждого сидения есть пульт, на котором выбирается язык, именно его и нужно прикладывать к уху, когда начинается маршрут.
Мы
N
Nt
6 мая 2019
Никто заранее не предупредил, что для того, чтобы воспользоваться аудиогидом, нужно было взять с собой наушники для мобильного телефона, чтобы воткнуть их в соответствующее гнездо в спинке сиденья. а так - пришлось слушать скупые комментарии живого гида по громкой связи на французском, реже английском и испанском языках.
k
keysforp
25 апр 2019
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