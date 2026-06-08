Вы погрузитесь в атмосферу богемного Монмартра, где рождалось искусство, вино лилось рекой, а за столиком в кафе сидели Пикассо и Дали. Самостоятельно пройдёте по живописным улочкам и услышите о художниках, кабаре, парижских легендах и французской кухне. В конце — дегустация сыров в первом в мире бистро или более полный вариант с мясными деликатесами и вином.

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Вкусы Монмартра

Вы заглянете на дегустацию в ресторан La Mère Catherine, открытый ещё в 18 веке. На выбор — сырная тарелка или мясные деликатесы и вино. Все продукты подобраны так, чтобы познакомить вас с настоящей французской гастрономией.

Затем вы отправитесь по маршруту, который включает 18 остановок:

базилика Сакре-Кёр

площадь Тертр

кабаре «Мулен Руж»

виноградники

улочки, где жили Ван Гог, Пикассо и Тулуз-Лотрек

и другие атмосферные места

На прогулке вы узнаете:

почему художники, писатели и музыканты выбирали именно Монмартр

как появились канкан, кабаре и знаменитая ночная жизнь Парижа

откуда взялась легенда о происхождении слова «бистро»

чем отличаются камамбер, канталь и голубые сыры Оверни

почему бордо считается самым знаменитым вином Франции

как французская гастрономия связана с историей, революцией и искусством

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