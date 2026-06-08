Вы погрузитесь в атмосферу богемного Монмартра, где рождалось искусство, вино лилось рекой, а за столиком в кафе сидели Пикассо и Дали.
Самостоятельно пройдёте по живописным улочкам и услышите о художниках, кабаре, парижских легендах и французской кухне.
В конце — дегустация сыров в первом в мире бистро или более полный вариант с мясными деликатесами и вином.
Самостоятельно пройдёте по живописным улочкам и услышите о художниках, кабаре, парижских легендах и французской кухне.
В конце — дегустация сыров в первом в мире бистро или более полный вариант с мясными деликатесами и вином.
Описание аудиогида
Вкусы Монмартра
Вы заглянете на дегустацию в ресторан La Mère Catherine, открытый ещё в 18 веке. На выбор — сырная тарелка или мясные деликатесы и вино. Все продукты подобраны так, чтобы познакомить вас с настоящей французской гастрономией.
Затем вы отправитесь по маршруту, который включает 18 остановок:
- базилика Сакре-Кёр
- площадь Тертр
- кабаре «Мулен Руж»
- виноградники
- улочки, где жили Ван Гог, Пикассо и Тулуз-Лотрек
- и другие атмосферные места
На прогулке вы узнаете:
- почему художники, писатели и музыканты выбирали именно Монмартр
- как появились канкан, кабаре и знаменитая ночная жизнь Парижа
- откуда взялась легенда о происхождении слова «бистро»
- чем отличаются камамбер, канталь и голубые сыры Оверни
- почему бордо считается самым знаменитым вином Франции
- как французская гастрономия связана с историей, революцией и искусством
Организационные детали
- Это прогулка и дегустация без гида. Вам нужно скачать мобильное приложение для iOS или Android, активировать аудиогид по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Аудиогидом можно воспользоваться до дегустации, во время или после. Он будет доступен в течение 1 года с момента покупки
- Внимание! Дегустацию активируйте только в ресторане. Вам нужно показать её официанту
- Дегустацию можно провести в любое время в часы работы ресторана с 7:00 до 2:00
- Дополнительные еда и напитки не включены в стоимость
ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Дегустация сыров, аудиогид по Монмартру
|€22
|Дегустация сыров и мясных деликатесов, аудиогид по Монмартру
|€39
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В ресторане La Mère Catherine
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 118 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
Входит в следующие категории Парижа
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