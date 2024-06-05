Смотровые площадки Парижа

Найдено 8 экскурсий в категории «Смотровые площадки» в Париже на русском языке, цены от €135, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой «батман» по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
77 отзывов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
«Затем нас ждут Елисейские Поля, Большой и Малый дворцы, Триумфальная арка, смотровая площадка Трокадеро»
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
534 за всё до 6 чел.
Большой тур по Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви
Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа
«Отсюда, со смотровой площадки, мы полюбуемся незабываемой панорамой Парижа»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Начало: У Эйфелевой башни
«Вы подниметесь на смотровую площадку парижской красавицы и узнаете все её секреты: всегда ли её считали прекрасной, сколько раз пытались продать, как часто её «переодевают» и многое другое»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
180 за всё до 4 чел.
Покорение Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Покорение Эйфелевой башни
Посетить визитную карточку Франции и услышать связанные с ней удивительные истории
Начало: Рядом с Эйфелевой башней
«Пройдёте несколько ярусов пешком и подниметесь на лифте на главную смотровую площадку»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:30
от 170 за всё до 10 чел.
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
Бутики, бренды, фэшн-истории, Галери Лафайет, смотровая с видом на Эйфелеву башню и эффектные кадры
Начало: На Вандомской площади
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
160 за всё до 4 чел.
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
«Также на нашем маршруте: самая посещаемая улица мира — Елисейские поля, холм Монмартр с обзорной площадкой на весь Париж и площадь Тертр, которую 160 лет назад облюбовали художники»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни
Устроить эффектную фотосессию на прогулке по классическим достопримечательностям Парижа
«Мы полюбуемся набережной Сены и отправимся на левый берег Парижа, чтобы понаблюдать за Олимпийскими фонтанами и подняться на обзорную площадку Трокадеро с самым захватывающим видом на Эйфелеву башню»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
135 за всё до 5 чел.
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
Отправиться с надёжным водителем на родину игристого и по желанию попробовать лучшие напитки
Начало: У вашего отеля
«С комфортом довезу до Шампани, рассказывая историю региона и показывая лучшие смотровые площадки»
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
750600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Большой тур по Монмартру
    Замечательная экскурсия, насыщенная, интересная, пролетела совершенно незаметно, хотелось еще и еще! От души рекомендую!
  • K
    Ksenia
    29 мая 2024
    Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
    Экскурсия очень понравилась. Однозначно - на башню стоит идти только с сопровождением. Это больше чем просто осмотр башни, много узнали интересного о самом Эйфеле и истории Парижа.
  • А
    Александра
    22 мая 2024
    Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
    Марина очень интересный собеседник и знающий экскурсовод! Приятно, ненавязчиво, познавательно. Спасибо огромное!
  • И
    Инна
    11 мая 2024
    Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
    Чудесный день в Париже!! Неторопливый, интересный, наполненный множеством историй и фактов. Если Вам на самом деле интересен Париж и его история, Вам обязательно надо посетить эту экскурсию. Не пожалеете
  • И
    Игорь
    11 мая 2024
    Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
    Экскурсовод Давид, профессионал и влюблен в свое дело! Он отлично чувствует запросы клиента! Есть изюминка в его стиле общения. Большой респект!
  • А
    Александр
    8 мая 2024
    Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
    Все было здорово, нам очень понравилось
  • Ю
    Юрий
    5 мая 2024
    Покорение Эйфелевой башни
    Анастасия, великолепный, влюбленный в свое дело профессионал. Все, начиная от организации нашей экскурсии и заканчивая великолепным содержанием было безупречно. Интересно
    читать дальше

    было и 8 летнему мальчику и всей нашей семье. Мы не первый раз и Париже и на башне, но узнали очень очень много интересного и о башне и об истории и современной жизни парижан в формате живого общения. Анастасия, спасибо большое! Точно рекомендуем!

    Анастасия, великолепный, влюбленный в свое дело профессионал. Все, начиная от организации нашей экскурсии и заканчивая великолепным
  • N
    Natalia
    4 мая 2024
    Покорение Эйфелевой башни
    Эйфелева башня - супер! Прошли быстро! Всё живо, интересно, достойно. Анастасия - молодец!
  • С
    Светлана
    25 апреля 2024
    Большой тур по Монмартру
    Очень интересный маршрут, роскошные виды, Елена потрясающе рассказывает про романтический Монмартр! Великолепная экскурсия!!!!!
  • К
    Кристина
    15 апреля 2024
    Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
    Спасибо большое за экскурсию! Интересная информация о башне, а также о городе в целом! Спасибо за приятную компанию🤗

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Смотровые площадки»

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  2. Лувр
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  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 135 до 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 297 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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