Смотровые площадки Парижа

1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
«Затем нас ждут Елисейские Поля, Большой и Малый дворцы, Триумфальная арка, смотровая площадка Трокадеро»
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
€534 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви
Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа
«Отсюда, со смотровой площадки, мы полюбуемся незабываемой панорамой Парижа»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Начало: У Эйфелевой башни
«Вы подниметесь на смотровую площадку парижской красавицы и узнаете все её секреты: всегда ли её считали прекрасной, сколько раз пытались продать, как часто её «переодевают» и многое другое»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Покорение Эйфелевой башни
Посетить визитную карточку Франции и услышать связанные с ней удивительные истории
Начало: Рядом с Эйфелевой башней
«Пройдёте несколько ярусов пешком и подниметесь на лифте на главную смотровую площадку»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:30
от €170 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
Бутики, бренды, фэшн-истории, Галери Лафайет, смотровая с видом на Эйфелеву башню и эффектные кадры
Начало: На Вандомской площади
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
«Также на нашем маршруте: самая посещаемая улица мира — Елисейские поля, холм Монмартр с обзорной площадкой на весь Париж и площадь Тертр, которую 160 лет назад облюбовали художники»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1 час
Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни
Устроить эффектную фотосессию на прогулке по классическим достопримечательностям Парижа
«Мы полюбуемся набережной Сены и отправимся на левый берег Парижа, чтобы понаблюдать за Олимпийскими фонтанами и подняться на обзорную площадку Трокадеро с самым захватывающим видом на Эйфелеву башню»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€135 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
Отправиться с надёжным водителем на родину игристого и по желанию попробовать лучшие напитки
Начало: У вашего отеля
«С комфортом довезу до Шампани, рассказывая историю региона и показывая лучшие смотровые площадки»
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
750€600 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Замечательная экскурсия, насыщенная, интересная, пролетела совершенно незаметно, хотелось еще и еще! От души рекомендую!
- KKsenia29 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Однозначно - на башню стоит идти только с сопровождением. Это больше чем просто осмотр башни, много узнали интересного о самом Эйфеле и истории Парижа.
- ААлександра22 мая 2024Марина очень интересный собеседник и знающий экскурсовод! Приятно, ненавязчиво, познавательно. Спасибо огромное!
- ИИнна11 мая 2024Чудесный день в Париже!! Неторопливый, интересный, наполненный множеством историй и фактов. Если Вам на самом деле интересен Париж и его история, Вам обязательно надо посетить эту экскурсию. Не пожалеете
- ИИгорь11 мая 2024Экскурсовод Давид, профессионал и влюблен в свое дело! Он отлично чувствует запросы клиента! Есть изюминка в его стиле общения. Большой респект!
- ААлександр8 мая 2024Все было здорово, нам очень понравилось
- ЮЮрий5 мая 2024Анастасия, великолепный, влюбленный в свое дело профессионал. Все, начиная от организации нашей экскурсии и заканчивая великолепным содержанием было безупречно. Интересно
- NNatalia4 мая 2024Эйфелева башня - супер! Прошли быстро! Всё живо, интересно, достойно. Анастасия - молодец!
- ССветлана25 апреля 2024Очень интересный маршрут, роскошные виды, Елена потрясающе рассказывает про романтический Монмартр! Великолепная экскурсия!!!!!
- ККристина15 апреля 2024Спасибо большое за экскурсию! Интересная информация о башне, а также о городе в целом! Спасибо за приятную компанию🤗
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Смотровые площадки»
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