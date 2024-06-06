1 чел.
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скидка
10%
Мини-группа
3 часа
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
«А у самого Нотр-Дама: рассмотрите фасад собора, узнаете легенды, которые с ним связаны, и услышите о планах по его реконструкции»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
52€47 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Шартр. Послания из Средневековья
Погулять по мировой столице витражного искусства и посетить уникальный Шартрский собор
«Искусствоведы называют его «готическим королём»: это единственный в мире средневековый собор, который чудом сохранился в почти первозданном виде, и именно здесь хранится одна из величайших христианских реликвий — Покров Богородицы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:30
€470 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
1 час
Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты
Узнать историю и изучить архитектуру главного французского собора
Начало: На площади Нотр Дам де Пари
«Разгадаете тайну знаменитых химер, взлетевших на балюстраду собора»
16 июня в 13:00
18 июня в 13:00
от €65 за всё до 15 чел.
Мини-группа
4.5 часа
По следам героев романа Гюго в Париже
Погрузитесь в атмосферу средневекового Парижа, исследуя места, ожившие на страницах романа Виктора Гюго
Начало: перед церковью Сен-Ёсташ
«Через Малый мост вернёмся на Сите, чтобы постичь красоту и могущество собора Девы Марии, больше известного как Нотр-Дам, приютившего в своих стенах Клода Фроло, Квазимодо и бедную цыганку»
Расписание: во вторник в 10:00, в четверг в 11:00
18 июня в 10:00
20 июня в 11:00
€32 за человека
Групповая
2 часа
Прогулка по Монмартру с посещением собора Сакре-Кёр
Узнать о прошлом богемного холма, проникнуться его романтикой и полюбоваться белоснежным храмом
Начало: Площадь Blanche напротив входа в кабаре Moulin Rou...
19 июля в 14:45
23 авг в 14:45
€30 за человека
Индивидуальная
1 час
Смысл готического собора
Начало: Площадь Нотр Дам де Пари
«Собор Парижской Богоматери (Нотр Дам де Пари)»
Расписание: понедельник, среда, пятница с 13.30
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
от €60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
«Сохранились ли до наших дней регалии коронаций французских королей в Реймсском соборе»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€780 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей6 июня 2024Хочу поблагодарить Елену за потрясающую экскурсию. Нет не экскурсию, а потрясающее общение по теме "Париж и все что с ним
- ЕЕлена28 апреля 2024Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Она очень эрудированный и проффесиональный человек, легко подает материал. Знает много необычных историй и
- ММария14 апреля 2024Валерия отличный экскурсовод! Спасибо за чудесный рассказ о городе!
- ККристина13 апреля 2024Насыщенная экскурсия по одним из самых красивых мест Парижа! Приятный экскурсовод, подскажет и расскажет все, что вам интересно о Париже❤️
- ММадина30 марта 2024Спасибо Антонине,за проведение такой прекрасной экскурсии! Интересно,даде если не знаком с творчеством А. Дюма-Антонина цитирует и рассказывает историю!
- NNargul30 марта 2024Валерия отличный гид👍👍👍
- ООксана13 марта 2024Елена, спасибо за прекрасную вечернюю прогулку, за увлекательные, живые истории, которые помогают увидеть Париж другими глазами)
- ТТатьяна1 июля 2023Экскурсия понравилась
- ООксана21 октября 2021Отличная экскурсия. Были с сыном 12 лет. Анастасия очень структурировано и интересно поведала об истории собора. Час пролетел незаметно. Спасибо!
- ООльга15 декабря 2019Совершенно другое восприятие города, если ты знакомишься на экскурсии с опытным гидом. После экскурсии на Монмартр - я влюбилась в
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Соборы и храмы»
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