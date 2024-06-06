Храмы и соборы Парижа с гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «Соборы и храмы» в Париже на русском языке, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
40 отзывов
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
«А у самого Нотр-Дама: рассмотрите фасад собора, узнаете легенды, которые с ним связаны, и услышите о планах по его реконструкции»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5247 за человека
Парижский серпантин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Шартр. Послания из Средневековья
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Шартр. Послания из Средневековья
Погулять по мировой столице витражного искусства и посетить уникальный Шартрский собор
«Искусствоведы называют его «готическим королём»: это единственный в мире средневековый собор, который чудом сохранился в почти первозданном виде, и именно здесь хранится одна из величайших христианских реликвий — Покров Богородицы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:30
470 за всё до 9 чел.
Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты
Узнать историю и изучить архитектуру главного французского собора
Начало: На площади Нотр Дам де Пари
«Разгадаете тайну знаменитых химер, взлетевших на балюстраду собора»
16 июня в 13:00
18 июня в 13:00
от 65 за всё до 15 чел.
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
1 отзыв
По следам героев романа Гюго в Париже
Погрузитесь в атмосферу средневекового Парижа, исследуя места, ожившие на страницах романа Виктора Гюго
Начало: перед церковью Сен-Ёсташ
«Через Малый мост вернёмся на Сите, чтобы постичь красоту и могущество собора Девы Марии, больше известного как Нотр-Дам, приютившего в своих стенах Клода Фроло, Квазимодо и бедную цыганку»
Расписание: во вторник в 10:00, в четверг в 11:00
18 июня в 10:00
20 июня в 11:00
32 за человека
Прогулка по Монмартру с посещением собора Сакре-Кёр
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
8 отзывов
Прогулка по Монмартру с посещением собора Сакре-Кёр
Узнать о прошлом богемного холма, проникнуться его романтикой и полюбоваться белоснежным храмом
Начало: Площадь Blanche напротив входа в кабаре Moulin Rou...
19 июля в 14:45
23 авг в 14:45
30 за человека
Смысл готического собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Смысл готического собора
Начало: Площадь Нотр Дам де Пари
«Собор Парижской Богоматери (Нотр Дам де Пари)»
Расписание: понедельник, среда, пятница с 13.30
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
от 60 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Шампань за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
«Сохранились ли до наших дней регалии коронаций французских королей в Реймсском соборе»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
780 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Парижский серпантин
    Хочу поблагодарить Елену за потрясающую экскурсию. Нет не экскурсию, а потрясающее общение по теме "Париж и все что с ним
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    связано". И все это было в прекрасной атмосфере, созданной Еленой. Глубина реальных, не шаблонных знаний, умение их преподнести так, что хочется многое перечитать и пересмотреть под совсем другим углом зрения. Три часа пролетели незаметно, хотя мы встречались вечером, и до этого четыре часа сами гуляли по Парижу и были уже уставшими. Обязательно, в следующие посещение Парижа, закажем ещё две прогулки с ней. От души очень очень рекомендуем Елену.

  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Парижский серпантин
    Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Она очень эрудированный и проффесиональный человек, легко подает материал. Знает много необычных историй и
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    фактов, связанных с тем или иным объектом, которых нет ни в каких путеводителях. Очень легкий и приятный в общении человек. Мы семья с подростком, и она увлекла всех, и нам было очень интересно ее слушать. Рекомендуем!

  • М
    Мария
    14 апреля 2024
    Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
    Валерия отличный экскурсовод! Спасибо за чудесный рассказ о городе!
  • К
    Кристина
    13 апреля 2024
    Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
    Насыщенная экскурсия по одним из самых красивых мест Парижа! Приятный экскурсовод, подскажет и расскажет все, что вам интересно о Париже❤️
  • М
    Мадина
    30 марта 2024
    Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
    Спасибо Антонине,за проведение такой прекрасной экскурсии! Интересно,даде если не знаком с творчеством А. Дюма-Антонина цитирует и рассказывает историю!
  • N
    Nargul
    30 марта 2024
    Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
    Валерия отличный гид👍👍👍
  • О
    Оксана
    13 марта 2024
    Парижский серпантин
    Елена, спасибо за прекрасную вечернюю прогулку, за увлекательные, живые истории, которые помогают увидеть Париж другими глазами)
  • Т
    Татьяна
    1 июля 2023
    Прогулка по Монмартру с посещением собора Сакре-Кёр
    Экскурсия понравилась
  • О
    Оксана
    21 октября 2021
    Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты
    Отличная экскурсия. Были с сыном 12 лет. Анастасия очень структурировано и интересно поведала об истории собора. Час пролетел незаметно. Спасибо!
  • О
    Ольга
    15 декабря 2019
    Прогулка по Монмартру с посещением собора Сакре-Кёр
    Совершенно другое восприятие города, если ты знакомишься на экскурсии с опытным гидом. После экскурсии на Монмартр - я влюбилась в
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    это место бесповоротно)). Большое спасибо нашему гиду - серьёзные знания материала плюс отличная лёгкая подача, приправленная лёгким французским юмором. Очень рекомендую)) Монмартр просто сказочный))

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Соборы и храмы»

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  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
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Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 30 до 780 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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