Парижский Диснейленд (Disneyland Paris) — грандиозный комплекс парков 🌳 развлечений общей площадью 1943 га в парижском пригороде Марн-ла-Вале, расположенном примерно в 40 км по автодорогам к востоку от центра французской столицы ⭐️ строительства европейского Диснейленда по образу американского оригинала возникла еще в 1972 году, не реализовать ее удалось позднее — парк открылся как Евро-Диснейленд 12 апреля 1992 года, переименован в 1994 году, но и сейчас остается единственным парком компании Уолта Диснея в Европе, а также самым посещаемым парком аттракционов 🎡 в этой части света. В среднем, на его аттракционах ежегодно отдыхает более 12, 5 млн человек.

На территории Парижского Диснейленда работают два тематических парка аттракционов. Первый — классический Disneyland Park с момента открытия комплекса. Второй — Walt Disney Studios Park — стал доступен с 2002 года, в основном посвящен «кухне» киноиндустрии: истории 📖 и процессу создания легендарных мультфильмов и фильмов киностудии.