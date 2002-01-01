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Билеты без очереди в Диснейленд Париж

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TicketsS
TicketsS – Гид из Парижа
Благодаря билетам вы сможете без очереди попасть на аттракционы в легендарном Парижском Диснейленде, побываете на театрализованных шоу и погрузитесь в сказочный мир, знакомых с детства мультиков и фильмов.
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  • €58 за человека

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Билеты без очереди в Диснейленд Париж

Что вы увидите

  • Диснейленд
Парижский Диснейленд (Disneyland Paris) — грандиозный комплекс парков 🌳 развлечений общей площадью 1943 га в парижском пригороде Марн-ла-Вале, расположенном примерно в 40 км по автодорогам к востоку от центра французской столицы ⭐️ строительства европейского Диснейленда по образу американского оригинала возникла еще в 1972 году, не реализовать ее удалось позднее — парк открылся как Евро-Диснейленд 12 апреля 1992 года, переименован в 1994 году, но и сейчас остается единственным парком компании Уолта Диснея в Европе, а также самым посещаемым парком аттракционов 🎡 в этой части света. В среднем, на его аттракционах ежегодно отдыхает более 12, 5 млн человек.
На территории Парижского Диснейленда работают два тематических парка аттракционов. Первый — классический Disneyland Park с момента открытия комплекса. Второй — Walt Disney Studios Park — стал доступен с 2002 года, в основном посвящен «кухне» киноиндустрии: истории 📖 и процессу создания легендарных мультфильмов и фильмов киностудии.
Что входит
  • Входной билет
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Marne-la-Vallée Франция

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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