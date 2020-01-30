3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенная историческая прогулка по Левому берегу с винно-кофейно-десертными паузами

Дарья
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Дарья – ваш гид
В 2014 году случилось историческое событие — Анн Идальго стала мэром Парижа.

В самом посещаемом городе мира официально началось время женщин, и это идеальный момент, чтобы перелистать страницы истории, пропитанные тонким ароматом духов и сплетен.

Вы убедитесь, что знаменитая доктрина cherchez la femme применима к большинству сюжетов французской истории: недаром символ страны — Марианна, гимн — Марсельеза, а национальная героиня — Жанна д’Арк.
195 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа

Что вас ожидает

Главные женщины Парижа
Несмотря на «салический закон» франков, передававший престол только по мужской линии, женщины сыграли ключевые роли в политике, экономике и искусстве Франции. Я расскажу истории удивительных женщин — сильных, нежных, смелых и предприимчивых, благодаря которым история Франции читается как любовный роман. Часто эти женщины – иностранки, которым Франция дала то, чего они не могли добиться на родине – возможность свободно жить, любить и работать. Мы будем перепрыгивать из Ренессанса в послевоенное время, вспоминать скандальные любовные треугольники, наблюдать сквозь века за дамами, харизмы которых хватило бы на управление несколькими государствами, восторгаться их благородству и ужасаться их коварству. А по пути — любоваться Пантеоном, Люксембургским садом, бульваром Сен-Жермен, улицей Бонапарт, Мостом Искусств и улочками парижского Левого берега.

Маленькие гастрономические радости
Ну а чтобы получше закрепить в памяти истории о легендарных женщинах, мы «заякорим» их чашечкой кофе на террасе Латинского квартала, вином у рыночного торговца, а еще розовыми десертами и горячим шоколадом в эмблематической французской кондитерской.

Организационные детали

  • Мы основательно истопчем Левый Берег, поэтому несмотря на то, что прогулка — про и для женщин, не советую вам надевать каблуки.
  • Дополнительные расходы: кофе — 2,50-3 евро, бокал вина — 5-7 евро, десерты — 4,90-7 евро.
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Я журналист, живу и работаю в Париже с 2010 года. Как положено людям моей профессии, тенденциозно отбираю факты и превратно их толкую. Жадно собираю квартальные сплетни, подпаиваю агентов по недвижимости, дружу с бомжами и послами и втираюсь в доверие работникам муниципалитета ради инсайдерской информации. Копаюсь во внебрачных связях королей и ищу улики громких преступлений прошлого. Злословлю, привираю, домысливаю. И главное – всю добытую информацию структурирую в роман-спектакль, который сама же разыгрываю. Переезд заставил меня вспомнить забытый навык рисования, и теперь в свободное от письма время я подрабатываю иллюстрациями для журналов и книг, делаю открытки и веду скетчинги. В России у меня вышли две книжки - "Как жить с французом?" и "Делать детей с французом". Они многих повеселили, для меня же их писать было лучшей адаптационной терапией. Ведь кто бы что ни говорил, жить в чужой стране - испытание. Я скучаю по соотечественникам и всегда искренне рада встрече с ними. Нам всегда есть о чем вместе посмеяться:)
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 января 2020
Мы с Дарьей провели замечательный день... нам было о чем поговорить по теме экскурсии 😀, спасибо за открытие Латинского квартала, о котором я читала в литературе... именно здесь и именно с Дашей на пешеходной экскурсии пришло понимание особенного ритма страны и культуры. Спасибо за чудесную кафешку!
После таких экскурсий можно полюбить Париж!
Ольга
11 января 2020
На экскурсии Дарьи вам НЕ удастся встретиться со скукой и прозой. Это будет настоящий ПРАЗДНИК, наполненный увлекательными историями из жизни необыкновенных женщин, которых запомнила История, а теперь запомним и мы. Дарья - не только прекрасная рассказчица, а и знаток достопримечательностей Парижа. Дарья доставила истинное удовольствие нашим глазам и ушам, а чудесные паузы в милом французском кафе или на рынке в самом сердце Латинского квартала ублажали наши вкусы и позволяли расслабиться и избежать утомления. В следующий раз обязательно закажем ещё экскурсию у Дарьи и надеемся на встречу. Успехов!!
27 января 2019
Мы с мамой получили огромное удовольствие от прогулки с Дарьей!
Появилось желание заглянуть в книги и почитать более подробно про персонажи, Париж заиграл новыми красками, а десерты на нашем пути приятно удивили. Планируем освоить и другие маршруты с Дашей во время следующих посещений. Очень доступно и интересно был построен рассказ, время пролетело незаметно и было немного жаль расставаться и завершать экскурсию.

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