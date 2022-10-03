3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа

Духоподъёмная прогулка по фотогеничным местам Левого берега - лучший сценарий для девичника
Знаменитая доктрина cherchez la femme применима к большинству сюжетов французской истории.

Несмотря на «салический закон» франков, передававший престол только по мужской линии, женщины сыграли ключевые роли в политике, экономике и искусстве Франции. Недаром символ страны — Марианна, гимн — Марсельеза, а национальная героиня — Жанна д’Арк.
5
11 отзывов
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа

Описание экскурсии

Мы перелистаем страницы истории, пропитанные тонким ароматом духов и сплетен. Я расскажу истории удивительных женщин — сильных, нежных, смелых и предприимчивых, благодаря которым история Франции читается как любовный роман. Часто эти женщины — иностранки, которым Франция дала то, чего они не могли добиться на родине — возможность свободно жить, любить и работать.

Мы будем перепрыгивать из Ренессанса в «сумасшедшие двадцатые», вспоминать скандальные любовные треугольники, наблюдать сквозь века за дамами, харизмы которых хватило бы на управление несколькими государствами, восторгаться их благородству и ужасаться их коварству. А по пути — любоваться Пантеоном, Люксембургским садом, бульваром Сен-Жермен и кривыми улочками Левого берега.

Во время прогулки вы:

  • присмотрите себе ролевые модели среди королев, учёных и куртизанок
  • захотите вместе с Олимпией де Гуж переписать девиз Франции
  • сделаете фото в локациях «Эмили в Париже»
  • заручитесь поддержкой святой Женевьевы
  • решите немедленно что-нибудь написать, нарисовать, открыть! … ну или как минимум кого-нибудь отравить

Организационные детали

Ничто так не укрепляет женскую солидарность, как чашечка горячего шоколада вприкуску с розовым макароном! Я покажу симпатичные террасы и потайные чайные салоны, но сладкие паузы всегда остаются на ваше усмотрение. Чашка кофе — от 2,80 евро, горячий шоколад — от 8 евро.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Cardinal Lemoine (10-я ветка)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1556 туристов
Я журналист, живу и работаю в Париже с 2010 года. Как положено людям моей профессии, тенденциозно отбираю факты и превратно их толкую. Жадно собираю квартальные сплетни, подпаиваю агентов по недвижимости,
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дружу с бомжами и послами и втираюсь в доверие работникам муниципалитета ради инсайдерской информации. Копаюсь во внебрачных связях королей и ищу улики громких преступлений прошлого. Злословлю, привираю, домысливаю. И главное — всю добытую информацию структурирую в роман-спектакль, который сама же разыгрываю. Переезд заставил меня вспомнить забытый навык рисования, и теперь в свободное от письма время я подрабатываю иллюстрациями для журналов и книг, делаю открытки и веду скетчинги. В России у меня вышли две книжки — «Как жить с французом?» и «Делать детей с французом». Они многих повеселили, для меня же их писать было лучшей адаптационной терапией. Ведь кто бы что ни говорил, жить в чужой стране — испытание. Я скучаю по соотечественникам и всегда искренне рада встрече с ними. Нам всегда есть о чем вместе посмеяться:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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Мария
Париж заиграл для меня новыми красками, благодаря увлекательному и живому рассказу Дарьи! Приятно иметь дело с профессионалом,раскрывающим вам интересные исторические события через призму женских судеб,услышать захватывающие истории любви,веры,борьбы сильных женщин,повлиявших на историю Франции! Проникнуться атмосферой романтичного Парижа на террасе уютного кафе с бокалом вина в компании чудесного рассказчика-что может быть лучше?!
Париж заиграл для меня новыми красками, благодаря увлекательному и живому рассказу Дарьи! Приятно иметь дело с
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Ольга
На экскурсии Дарьи вам НЕ удастся встретиться со скукой и прозой. Это будет настоящий ПРАЗДНИК, наполненный увлекательными историями из жизни необыкновенных женщин, которых запомнила История, а теперь запомним и мы.
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Дарья - не только прекрасная рассказчица, а и знаток достопримечательностей Парижа. Дарья доставила истинное удовольствие нашим глазам и ушам, а чудесные паузы в милом французском кафе или на рынке в самом сердце Латинского квартала ублажали наши вкусы и позволяли расслабиться и избежать утомления. В следующий раз обязательно закажем ещё экскурсию у Дарьи и надеемся на встречу. Успехов!!

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Маша
Даша - прекрасный экскурсовод, интересный рассказчик и просто замечательный человек. Я получила огромное удовольствие от экскурсии. Обычно я не хожу на исторические эскурсии, так как мне быстро становится скучно, но
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стиль повествования Даши не дает заскучать. Отдельно стоит отметить, что это была редкая эскурсия, после которой я не устала. Даша продумывает до мелочей, где можно присесть, где можно зайти в туалет, где попить чай или съесть булочку. Это так важно и так приятно. Исключительно рекомендую все экскурсии Даши, с ней не будет скучно!

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Елена
Вы идете по Парижу и ясно видите перед собой значимых женщин столицы Франции. Всех, начиная с 5 века. Прямо перед вашими глазами разыгрываются сюжеты их судеб. Вы пытаетесь протянуть руку
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помощи каждой из них - а как же? Невозможно стать значимой женщиной Парижа без страданий! Вы радуетесь их успехам, возможности обрести счастье и последнее пристанище в Пантеоне. И все это - экскурсия с потрясающим гидом Дашей. Полное погружение! Словно вы прошли через века за руку с проводником! Это лучший гид Парижа!!!!!

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S
Путешествие с Дарьей по маршруту Женских страниц в истории Парижа превзошло все наши ожидания! Мы приехали в Париж женской компанией, праздновать юбилей нашей подруги, и эта экскурсия стала интереснейшим подарком
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для нас всех. Увлекательные исторические сюжеты, рассказанные Дарьей, где главными героинями были женщины, посещение знаковых мест этих историй, остановки в уютных кофейне и чайной, все это стало украшением нашего пребывания в Париже! С удовольствием рекомендую экскурсии Дарьи, даже не раздумывая!

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О
Мы с мамой получили огромное удовольствие от прогулки с Дарьей!
Появилось желание заглянуть в книги и почитать более подробно про персонажи, Париж заиграл новыми красками, а десерты на нашем пути приятно удивили. Планируем освоить и другие маршруты с Дашей во время следующих посещений. Очень доступно и интересно был построен рассказ, время пролетело незаметно и было немного жаль расставаться и завершать экскурсию.
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