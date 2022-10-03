3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Знаменитая доктрина cherchez la femme применима к большинству сюжетов французской истории. Несмотря на «салический закон» франков, передававший престол только по мужской линии, женщины сыграли ключевые роли в политике, экономике и искусстве Франции. Недаром символ страны — Марианна, гимн — Марсельеза, а национальная героиня — Жанна д’Арк.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы перелистаем страницы истории, пропитанные тонким ароматом духов и сплетен. Я расскажу истории удивительных женщин — сильных, нежных, смелых и предприимчивых, благодаря которым история Франции читается как любовный роман. Часто эти женщины — иностранки, которым Франция дала то, чего они не могли добиться на родине — возможность свободно жить, любить и работать.

Мы будем перепрыгивать из Ренессанса в «сумасшедшие двадцатые», вспоминать скандальные любовные треугольники, наблюдать сквозь века за дамами, харизмы которых хватило бы на управление несколькими государствами, восторгаться их благородству и ужасаться их коварству. А по пути — любоваться Пантеоном, Люксембургским садом, бульваром Сен-Жермен и кривыми улочками Левого берега.

Во время прогулки вы:

присмотрите себе ролевые модели среди королев, учёных и куртизанок

захотите вместе с Олимпией де Гуж переписать девиз Франции

сделаете фото в локациях «Эмили в Париже»

заручитесь поддержкой святой Женевьевы

решите немедленно что-нибудь написать, нарисовать, открыть! … ну или как минимум кого-нибудь отравить

Организационные детали

Ничто так не укрепляет женскую солидарность, как чашечка горячего шоколада вприкуску с розовым макароном! Я покажу симпатичные террасы и потайные чайные салоны, но сладкие паузы всегда остаются на ваше усмотрение. Чашка кофе — от 2,80 евро, горячий шоколад — от 8 евро.