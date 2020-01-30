3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные женщины Парижа

Несмотря на «салический закон» франков, передававший престол только по мужской линии, женщины сыграли ключевые роли в политике, экономике и искусстве Франции. Я расскажу истории удивительных женщин — сильных, нежных, смелых и предприимчивых, благодаря которым история Франции читается как любовный роман. Часто эти женщины – иностранки, которым Франция дала то, чего они не могли добиться на родине – возможность свободно жить, любить и работать. Мы будем перепрыгивать из Ренессанса в послевоенное время, вспоминать скандальные любовные треугольники, наблюдать сквозь века за дамами, харизмы которых хватило бы на управление несколькими государствами, восторгаться их благородству и ужасаться их коварству. А по пути — любоваться Пантеоном, Люксембургским садом, бульваром Сен-Жермен, улицей Бонапарт, Мостом Искусств и улочками парижского Левого берега.

Маленькие гастрономические радости

Ну а чтобы получше закрепить в памяти истории о легендарных женщинах, мы «заякорим» их чашечкой кофе на террасе Латинского квартала, вином у рыночного торговца, а еще розовыми десертами и горячим шоколадом в эмблематической французской кондитерской.