Побывать в «коконе парижской цивилизации» и взглянуть на город с нового ракурса
В начале 13 века Филипп Август воздвиг крепостную стену для защиты города от врагов.
На этой защищённой территории активно развивалась культура и инфраструктура, закладывая фундамент для сегодняшнего Парижа.
На экскурсии вы увидите известные и скрытые достопримечательности, окунётесь в атмосферу средневековья и отыщите остатки древней стены.
На этой защищённой территории активно развивалась культура и инфраструктура, закладывая фундамент для сегодняшнего Парижа.
На экскурсии вы увидите известные и скрытые достопримечательности, окунётесь в атмосферу средневековья и отыщите остатки древней стены.
Ближайшие даты:
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
23
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы окажетесь в «коконе парижской цивилизации». Увидите Пантеон, Сорбонну, Люксембургский сад, римские термы, церковь Сен-Сюльпис, Новый мост, остров Сите, Нотр-Дам, прекрасный фонтан Марии Медичи, самую узкую улицу и самое старое дерево Парижа.
Но не волнуйтесь — мы будем говорить не только об истории. Вы познакомитесь с городом во всей его красе. Некоторые наши тропы пойдут по туристическим маршрутам, а некоторые — по спокойным парижским улочкам. Мы будем заглядывать во дворики и скрытые парки, где я буду просить вас найти остатки средневековой стены — а это не всегда просто!
Вы узнаете:
- что скрывает фонтан Сен-Мишель;
- какое отношение к Сорбонне имеет кардинал Ришелье;
- где можно купить знаменитые макарунсы без привычной очереди;
- почему Латинский квартал также называют Лютецией и холмом святой Женевьевы;
- какие мистические истории связаны с котом, который ловил рыбу;
- что было между молодой поэтессой Ахматовой и художником Модильяни;
- и многое другое!
Организационные детали
- Изнутри осматриваются храмы (по желанию), а также Люксембургский сад. Важно: посетить Сорбону во время экскурсии возможности нет.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. Но, если захотите, можете взять кофе или приобрести сувениры во время прогулки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Victoria — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 111 туристов
Добрый день! Меня зовут Виктория, я живу во Франции 15 лет. Получила в Сорбонне два высших образования: юридическое и историческое. Работала в адвокатском бюро и редактором в крупном юридическом издательстве Парижа. Сейчас развиваю свой бизнес и обучаюсь живописи в ателье современного версальского художника. В свободное время путешествую, рисую, пишу стихи и рассказы. С радостью поделюсь с вами знаниями об истории и культуре Франции и любовью к этой чудесной стране. До встречи!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
1 окт 2023
Экскурсия очень понравилась. Было интересно и познавательно. Три часа пролетели незаметно. Спасибо Виктории за чудесную экскурсию.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Летние
Пантеон
Популярные места
Парки
Природа и пейзажи
Остров Сите
Нотр-Дам
Люксембургский сад
Университет Сорбонна
Набережная
Похожие туры из Парижа
Мини-группа
4 часа
Левый берег и Латинский квартал за 4 часа
Погулять по старинным районам Парижа и увидеть их главные достопримечательности в мини-группе
в районе метро Cluny-La Sorbonne
Завтра
21 окт
22 окт
28 окт
25€17 за человека
Индивидуальная
4 часа
Левый берег - царство бедных, умных и счастливых
Потайные полгорода в формате «исторического таблоида» с кофейно-винно-устричными вставками
Place Monge
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
€286 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка вдоль Сены
Отправиться на свидание с городом света и изучить берега его главной артерии в лучах заката
на площади Palais Royale - площади Королевского Дв...
Сегодня
Завтра
19 окт
20 окт
195€166 за всё до 12 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду