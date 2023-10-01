В начале 13 века Филипп Август воздвиг крепостную стену для защиты города от врагов. На этой защищённой территории активно развивалась культура и инфраструктура, закладывая фундамент для сегодняшнего Парижа. На экскурсии вы увидите известные и скрытые достопримечательности, окунётесь в атмосферу средневековья и отыщите остатки древней стены.

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Описание

Что вас ожидает

Вы окажетесь в «коконе парижской цивилизации». Увидите Пантеон, Сорбонну, Люксембургский сад, римские термы, церковь Сен-Сюльпис, Новый мост, остров Сите, Нотр-Дам, прекрасный фонтан Марии Медичи, самую узкую улицу и самое старое дерево Парижа.

Но не волнуйтесь — мы будем говорить не только об истории. Вы познакомитесь с городом во всей его красе. Некоторые наши тропы пойдут по туристическим маршрутам, а некоторые — по спокойным парижским улочкам. Мы будем заглядывать во дворики и скрытые парки, где я буду просить вас найти остатки средневековой стены — а это не всегда просто!

Вы узнаете:

что скрывает фонтан Сен-Мишель;

какое отношение к Сорбонне имеет кардинал Ришелье;

где можно купить знаменитые макарунсы без привычной очереди;

почему Латинский квартал также называют Лютецией и холмом святой Женевьевы;

какие мистические истории связаны с котом, который ловил рыбу;

что было между молодой поэтессой Ахматовой и художником Модильяни;

и многое другое!

Организационные детали