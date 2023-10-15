Филипп Август построил крепостную стену в 13 веке для защиты Парижа.
Эта экскурсия проведет вас по левому берегу Сены, где вы увидите Пантеон, Сорбонну, Люксембургский сад и другие достопримечательности. Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя скрытые уголки и находя остатки древней стены.
Прогулка включает посещение известных мест и тихих улочек, раскрывая перед вами культурное наследие Парижа
Эта экскурсия проведет вас по левому берегу Сены, где вы увидите Пантеон, Сорбонну, Люксембургский сад и другие достопримечательности. Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя скрытые уголки и находя остатки древней стены.
Прогулка включает посещение известных мест и тихих улочек, раскрывая перед вами культурное наследие Парижа
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в историю
- 🏛️ Знаковые достопримечательности
- 🗺️ Уникальные маршруты
- 🔍 Тайны средневековья
- 🎨 Культурное наследие
- 🚶 Спокойные прогулки
Что можно увидеть
- Пантеон
- Сорбонна
- Люксембургский сад
- Римские термы
- Церковь Сен-Сюльпис
- Новый мост
- Остров Сите
- Нотр-Дам
- Фонтан Марии Медичи
Описание экскурсии
Вы окажетесь в «коконе парижской цивилизации». Увидите Пантеон, Сорбонну, Люксембургский сад, римские термы, церковь Сен-Сюльпис, Новый мост, остров Сите, Нотр-Дам, прекрасный фонтан Марии Медичи, самую узкую улицу и самое старое дерево Парижа.
Но не волнуйтесь — мы будем говорить не только об истории. Вы познакомитесь с городом во всей его красе. Некоторые наши тропы пойдут по туристическим маршрутам, а некоторые — по спокойным парижским улочкам. Мы будем заглядывать во дворики и скрытые парки, где я буду просить вас найти остатки средневековой стены — а это не всегда просто!
Вы узнаете:
- что скрывает фонтан Сен-Мишель;
- какое отношение к Сорбонне имеет кардинал Ришелье;
- где можно купить знаменитые макарунсы без привычной очереди;
- почему Латинский квартал также называют Лютецией и холмом святой Женевьевы;
- какие мистические истории связаны с котом, который ловил рыбу;
- что было между молодой поэтессой Ахматовой и художником Модильяни;
- и многое другое!
Организационные детали
- Изнутри осматриваются храмы (по желанию), а также Люксембургский сад. Важно: посетить Сорбону во время экскурсии возможности нет.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. Но, если захотите, можете взять кофе или приобрести сувениры во время прогулки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана Святого Мишеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 251 туриста
Получила в Сорбонне два высших образования: юридическое и историческое. Работала в адвокатском бюро и редактором в крупном юридическом издательстве Парижа. Сейчас развиваю свой бизнес и обучаюсь живописи в ателье современного версальского художника. В свободное время путешествую, рисую, пишу стихи и рассказы. С радостью поделюсь с вами знаниями об истории и культуре Франции и любовью к этой чудесной стране. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарю Викторию за великолепную экскурсию! Виктория, тот самый экскурсовод, который показывает не туристический Париж! Рекомендую от чистого сердца 🧡
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S
Экскурсию проводил Александр. Очень интересный рассказчик отлично знающий историю, продуманный маршрут по маленьким тихим улочкам, познакомил нас с Латинским кварталом и погрузил в атмосферу старого Парижа. Рекомендуем!
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Р
Отлично подобран маршрут! Экскурсия по тихим улочкам и скверам вне потоков людей с посещением всех знаковых мест левого берега Сены. Очень рекомендуем!!!
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И
Спасибо Виктории за очень насыщенный и увлекательный день! Париж открылся для нас иначе. Обязательно вернёмся, чтобы провести еще экскурсии с Викторией
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А
Экскурсия очень понравилась. Было интересно и познавательно. Три часа пролетели незаметно. Спасибо Виктории за чудесную экскурсию.
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Спасибо большое за интересную экскурсию! Виктория интересный рассказчик и очень приятный собеседник!!
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