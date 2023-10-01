Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены

Побывать в «коконе парижской цивилизации» и взглянуть на город с нового ракурса

5
1 отзыв
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В начале 13 века Филипп Август воздвиг крепостную стену для защиты города от врагов.

На этой защищённой территории активно развивалась культура и инфраструктура, закладывая фундамент для сегодняшнего Парижа.

На экскурсии вы увидите известные и скрытые достопримечательности, окунётесь в атмосферу средневековья и отыщите остатки древней стены.
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
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Описание

Что вас ожидает

Вы окажетесь в «коконе парижской цивилизации». Увидите Пантеон, Сорбонну, Люксембургский сад, римские термы, церковь Сен-Сюльпис, Новый мост, остров Сите, Нотр-Дам, прекрасный фонтан Марии Медичи, самую узкую улицу и самое старое дерево Парижа.

Но не волнуйтесь — мы будем говорить не только об истории. Вы познакомитесь с городом во всей его красе. Некоторые наши тропы пойдут по туристическим маршрутам, а некоторые — по спокойным парижским улочкам. Мы будем заглядывать во дворики и скрытые парки, где я буду просить вас найти остатки средневековой стены — а это не всегда просто!

Вы узнаете:

  • что скрывает фонтан Сен-Мишель;
  • какое отношение к Сорбонне имеет кардинал Ришелье;
  • где можно купить знаменитые макарунсы без привычной очереди;
  • почему Латинский квартал также называют Лютецией и холмом святой Женевьевы;
  • какие мистические истории связаны с котом, который ловил рыбу;
  • что было между молодой поэтессой Ахматовой и художником Модильяни;
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Изнутри осматриваются храмы (по желанию), а также Люксембургский сад. Важно: посетить Сорбону во время экскурсии возможности нет.
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. Но, если захотите, можете взять кофе или приобрести сувениры во время прогулки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
1 окт 2023
Экскурсия очень понравилась. Было интересно и познавательно. Три часа пролетели незаметно. Спасибо Виктории за чудесную экскурсию.

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