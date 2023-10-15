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Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены

Откройте тайны средневековой стены Филиппа Августа, наслаждаясь атмосферой исторического Парижа и его культурными достопримечательностями
Филипп Август построил крепостную стену в 13 веке для защиты Парижа.

Эта экскурсия проведет вас по левому берегу Сены, где вы увидите Пантеон, Сорбонну, Люксембургский сад и другие достопримечательности. Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя скрытые уголки и находя остатки древней стены.

Прогулка включает посещение известных мест и тихих улочек, раскрывая перед вами культурное наследие Парижа
5
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Погружение в историю
  • 🏛️ Знаковые достопримечательности
  • 🗺️ Уникальные маршруты
  • 🔍 Тайны средневековья
  • 🎨 Культурное наследие
  • 🚶 Спокойные прогулки
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены

Что можно увидеть

  • Пантеон
  • Сорбонна
  • Люксембургский сад
  • Римские термы
  • Церковь Сен-Сюльпис
  • Новый мост
  • Остров Сите
  • Нотр-Дам
  • Фонтан Марии Медичи

Описание экскурсии

Вы окажетесь в «коконе парижской цивилизации». Увидите Пантеон, Сорбонну, Люксембургский сад, римские термы, церковь Сен-Сюльпис, Новый мост, остров Сите, Нотр-Дам, прекрасный фонтан Марии Медичи, самую узкую улицу и самое старое дерево Парижа.

Но не волнуйтесь — мы будем говорить не только об истории. Вы познакомитесь с городом во всей его красе. Некоторые наши тропы пойдут по туристическим маршрутам, а некоторые — по спокойным парижским улочкам. Мы будем заглядывать во дворики и скрытые парки, где я буду просить вас найти остатки средневековой стены — а это не всегда просто!

Вы узнаете:

  • что скрывает фонтан Сен-Мишель;
  • какое отношение к Сорбонне имеет кардинал Ришелье;
  • где можно купить знаменитые макарунсы без привычной очереди;
  • почему Латинский квартал также называют Лютецией и холмом святой Женевьевы;
  • какие мистические истории связаны с котом, который ловил рыбу;
  • что было между молодой поэтессой Ахматовой и художником Модильяни;
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Изнутри осматриваются храмы (по желанию), а также Люксембургский сад. Важно: посетить Сорбону во время экскурсии возможности нет.
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. Но, если захотите, можете взять кофе или приобрести сувениры во время прогулки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У фонтана Святого Мишеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 251 туриста
Получила в Сорбонне два высших образования: юридическое и историческое. Работала в адвокатском бюро и редактором в крупном юридическом издательстве Парижа. Сейчас развиваю свой бизнес и обучаюсь живописи в ателье современного версальского художника. В свободное время путешествую, рисую, пишу стихи и рассказы. С радостью поделюсь с вами знаниями об истории и культуре Франции и любовью к этой чудесной стране. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Екатерина
Благодарю Викторию за великолепную экскурсию! Виктория, тот самый экскурсовод, который показывает не туристический Париж! Рекомендую от чистого сердца 🧡
Благодарю Викторию за великолепную экскурсию! Виктория, тот самый экскурсовод, который показывает не туристический Париж! Рекомендую от
Благодарю Викторию за великолепную экскурсию! Виктория, тот самый экскурсовод, который показывает не туристический Париж! Рекомендую от
Благодарю Викторию за великолепную экскурсию! Виктория, тот самый экскурсовод, который показывает не туристический Париж! Рекомендую от
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S
Экскурсию проводил Александр. Очень интересный рассказчик отлично знающий историю, продуманный маршрут по маленьким тихим улочкам, познакомил нас с Латинским кварталом и погрузил в атмосферу старого Парижа. Рекомендуем!
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Р
Отлично подобран маршрут! Экскурсия по тихим улочкам и скверам вне потоков людей с посещением всех знаковых мест левого берега Сены. Очень рекомендуем!!!
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И
Спасибо Виктории за очень насыщенный и увлекательный день! Париж открылся для нас иначе. Обязательно вернёмся, чтобы провести еще экскурсии с Викторией
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А
Экскурсия очень понравилась. Было интересно и познавательно. Три часа пролетели незаметно. Спасибо Виктории за чудесную экскурсию.
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Наталья
Спасибо большое за интересную экскурсию! Виктория интересный рассказчик и очень приятный собеседник!!
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