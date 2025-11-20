Всем известно, что Париж — город любви и город влюблённых. И поэтому день влюблённых здесь можно праздновать всегда, не только в День Святого Валентина. Сначала стоит вспомнить романтическую историю парижских
Описание экскурсии«Любовь к любви не выразить словами» — так начертано на прекрасном готическом надгробии парижских Ромео и Джульетты. Подумав о бессмертной любви, стоит вспомнить о всех романтических традициях в городе любви:
- Пройтись по тенистым аллеям Люксембургского сада; нет ни одной парижской семьи, которая не вспоминала бы свои светлые моменты ухаживания здесь и первые поцелуи у фонтана Медичи.
- Поцеловаться на семи парижских мостах, чтобы любовь ваша была вечной.
- Закрепить это, повесив замочек на мосту Влюблённых. Ключик выкинуть в Сену — теперь ничто не сможет вас разлучить!
- Загадать желания, бросив монетку в нужное место в Палле Рояль. Если не получится, то можно и на нулевом километре.
- Посетить стену влюблённых на Монмартре. Может, стоит вспомнить о родителях? Считается, что если молодой человек приходит в дом с коробочкой из кондитерской Ля Дюре, значит у него серьезные намерения… Стоит и любимую побаловать лакомством Марии Антуаннетты — пирожными макарон, которые продаются в Ля Дюре. Где же ещё клясться в вечной любви, как не на Эйфелевой башне! Там на самой вершине и предложение принято делать. Поэтому теперь тут есть бар шампанского. Шампанское в этот день не помешает нигде — его можно просто взять с собой!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Люксембургский сад
- Семь парижских мостов
- Мост Влюблённых
- Река Сена
- Палле Рояль
- Стена влюблённых на Монмартре
- Кондитерская Ля Дюре
- Эйфелева башня
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
