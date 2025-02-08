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экскурсию выбрали с акцентом на эту локацию. Огромное спасибо гиду Александру за атмосферный и увлекательный рассказ. Для нас очень важно, чтобы гид умел заинтересовать и с трепетом относился к своей работе. На своем опыте мы поняли, что именно после таких гидов запоминается больше всего информации и остаются яркие впечатления от поездки надолго! Маршрут интересный и хорошо продуманный, гуляли раньше самостоятельно по острову Сите и прогулка с гидом перевернула наше представление об этом месте. Благодарим, желаем успехов и уже отправили к вам наших друзей в следующем месяце 😁