скидка
15%
3 часа
Билеты
Лувр утром или вечером
Посетите Лувр и насладитесь шедеврами мирового искусства, включая Мону Лизу и Венеру Милосскую. Билеты гарантированы без очередей
Начало: Около Лувра
Сегодня в 13:30
20 фев в 13:30
60€51 за билет
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Парижское утро: Нотр-Дам, Лувр и остров Сите
Прогулка по историческим и кинематографичным местам столицы Франции
Начало: На площади Отель де Виль (в прошлом Гревская площа...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€35 за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Доброе утро, Монмартр
Прогуляться по кварталу художников, когда город ещё спит
Начало: У станции метро Abbesses
Расписание: в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
17 фев в 08:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna8 февраля 2025Нам понравилась экскурсия. Полезная и интересная информация. Советую. Спасибо, Ольга!
- LLev2 февраля 2025Ольга очень хороший и грамотный экскурсовод. Спасибо
- WWladimir27 января 2025Лувр был великолепен!!! Конечно же три часа это очень мало чтобы обойти и в деталях ознакомиться с такой глыбой искусства и
- ААлександр26 декабря 2024Идеальное знакомство с историческим центром города - насыщенное и погружающее. Гид Малхас увлек нас своими историями так, что было ощущение
- ААнтон24 декабря 2024На этой экскурсии мы не только увидели красоту Парижа в каждой его детали, но и благодаря нашему прекрасному харизматичному гиду
- ВВиктория22 декабря 2024Мы третий раз в Париже и возвращаемся всегда к вам! ❤️ В этот раз приехали к открытию Нотр Дам, поэтому и
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Утренние»
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Сколько стоит экскурсия по Парижу в феврале 2025
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