Утренние – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Утренние» в Париже на русском языке, цены от €35, скидки до 15%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
скидка
15%
284 отзыва
3 часа
Билеты
Лувр утром или вечером
Посетите Лувр и насладитесь шедеврами мирового искусства, включая Мону Лизу и Венеру Милосскую. Билеты гарантированы без очередей
Начало: Около Лувра
Сегодня в 13:30
20 фев в 13:30
6051 за билет
Парижское утро: Нотр-Дам, Лувр и остров Сите
Пешая
5 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Парижское утро: Нотр-Дам, Лувр и остров Сите
Прогулка по историческим и кинематографичным местам столицы Франции
Начало: На площади Отель де Виль (в прошлом Гревская площа...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
35 за человека
Доброе утро, Монмартр
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Доброе утро, Монмартр
Прогуляться по кварталу художников, когда город ещё спит
Начало: У станции метро Abbesses
Расписание: в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
17 фев в 08:00
50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    8 февраля 2025
    Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
    Нам понравилась экскурсия. Полезная и интересная информация. Советую. Спасибо, Ольга!
  • L
    Lev
    2 февраля 2025
    Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
    Ольга очень хороший и грамотный экскурсовод. Спасибо
  • W
    Wladimir
    27 января 2025
    Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
    Лувр был великолепен!!! Конечно же три часа это очень мало чтобы обойти и в деталях ознакомиться с такой глыбой искусства и
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    "посмаковать". Мы прошлись и прикоснулись по "сливкам" музея, по легендарным полотнам и скульптурам. И этого было много,"сытно и вкусно"😉 Спасибо Ольге! Очень живая, энергичная, внимательная гид. Обязательно вернусь.

  • А
    Александр
    26 декабря 2024
    Парижское утро: Нотр-Дам, Лувр и остров Сите
    Идеальное знакомство с историческим центром города - насыщенное и погружающее. Гид Малхас увлек нас своими историями так, что было ощущение
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    как-будто мы путешествуем во времени. Стала понятна структура города, его история и много интересных нюансов современной жизни парижан. Время пролетело незаметно! У нас была мини группа и гида слушали завороженно как взрослые так и дети, для нас это показатель мастерского рассказа! Спасибо за прекрасные воспоминания, Париж открылся я для нас с новой стороны.

  • А
    Антон
    24 декабря 2024
    Парижское утро: Нотр-Дам, Лувр и остров Сите
    На этой экскурсии мы не только увидели красоту Парижа в каждой его детали, но и благодаря нашему прекрасному харизматичному гиду
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    Саше открыли для себя душу и сердце города! Наш гид обладал не только глубокими историческими знаниями, но и делал акцент на местных традициях и современной культуре. Особенно запомнились моменты, когда мы останавливались у легендарных: Нотр-Дам, Лувра, гуляли по мосту Нёф и острову Сите. Рекомендую всем, кто хочет узнать город с его лучших сторон, присоединиться к этой прогулке. Экскурсия стала одним из самых ярких моментов нашего путешествия! Мерси!

  • В
    Виктория
    22 декабря 2024
    Парижское утро: Нотр-Дам, Лувр и остров Сите
    Мы третий раз в Париже и возвращаемся всегда к вам! ❤️ В этот раз приехали к открытию Нотр Дам, поэтому и
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    экскурсию выбрали с акцентом на эту локацию. Огромное спасибо гиду Александру за атмосферный и увлекательный рассказ. Для нас очень важно, чтобы гид умел заинтересовать и с трепетом относился к своей работе. На своем опыте мы поняли, что именно после таких гидов запоминается больше всего информации и остаются яркие впечатления от поездки надолго! Маршрут интересный и хорошо продуманный, гуляли раньше самостоятельно по острову Сите и прогулка с гидом перевернула наше представление об этом месте. Благодарим, желаем успехов и уже отправили к вам наших друзей в следующем месяце 😁

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Утренние»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
  2. Парижское утро: Нотр-Дам, Лувр и остров Сите
  3. Доброе утро, Монмартр
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Эйфелева башня
  4. Собор Парижской Богоматери
  5. Набережная
  6. Остров Сите
  7. Монмартр
  8. Опера Гарнье
  9. Квартал Марэ
  10. Елисейские поля
Сколько стоит экскурсия по Парижу в феврале 2025
Сейчас в Париже в категории "Утренние" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 51 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 289 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Утренние», 289 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель