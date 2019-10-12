19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма

Семейная экскурсия по легендарным местам жизни и творчества великих художников прошлого

Людмила
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Людмила – ваш гид
Мы пройдем по улицам, где век назад ходили великие художники.

Я покажу ребятам места, где жили и творили Моне, Ренуар, Дега и многие другие.

Расскажу про легендарные бары и кабаре, где они собирались и развлекались.

И буду сопровождать свой рассказ репродукциями знаменитых картин и афиш, написанных на Монмартре.
От 130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Клиши
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У этой экскурсии19 отзывов
4.95
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма

Что вас ожидает

Истории богемного холма
Монмартр — один из самых живописных районов Парижа, история которого тесно связана с художниками импрессионистами. На прогулке расскажу забавные истории про артистов кабаре Мулен Руж, Черный Кот и Аристида Брюана. Покажу, где работал Дега, где жил Тулуз Лотрек и композитор Бизе. А сопровождать рассказ будут наглядные материалы (афиши, репродукции картин). Кроме того, во время экскурсии дети не только узнают о Пикассо, Ренуаре, Ван Гоге, но и услышат много смешных и трогательных историй:
— про ослика, который стал художником
— про Святого Дионисия, который шел со своей головой в руках
— про то, что такое кубизм и где его изобрели.

Монмартр во всей красе
По живописным улочкам ребята поднимутся на вершину Монмартра и полюбуются на Париж. А по дороге познакомятся с главными достопримечательстями холма: увидят «Стену любви», монумент «Человек, проходящий сквозь стену» (я расскажу фантастическую историю этого персонажа), деревянную мельницу де ля Галетт, старинное кабаре Проворный кролик, в котором собиралась вся творческая интеллигенция и художники конца 19 начала 20 века.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия подходит для детей от 8 лет и их родителей.

Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Клиши.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Будучи лицензированным гидом, я с удовольствием предлагаю мои неповторимые авторские экскурсии по Парижу и в его музеях. Моя задача не только профессионально Вас познакомить с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать Вам мою любовь к нему! Живя в Париже с 2005 года, я полюбила его всем сердцем. Я и постараюсь от всей души, чтобы у Вас остались о нем самые лучшие воспоминания!
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 октября 2019
Здравствуйте! Действительно, я в восторге от экскурсии и экскурсовода. Монмартр, импрессионистов мне раскрыли с совершенно иной, непривычной стороны. Я узнала много нового, того, на чем в учебниках акценты делать не принято. Шумные улицы чередовались с очаровательными двориками. Советую
15 июля 2019
Людмила - отличный расказчик, увлекла историей парижской богемы на 100 %. Золя и Тургенев, Берлиоз и Бизе, Моне и Тулуз-Лотрек, персонажы картин и афиш последнего, история Монмартра, в том числе и новейшая практически ожили. Все очень понравилось.
25 марта 2019
Это было невероятно! До мурашек по коже! Будто прожили ту жизнь с художниками!
19 марта 2019
Это была прекрасная экскурсия в мир, о котором я столько читала и смотрела фильмов! Людмила очень грамотный экскурсовод и очень приятный человек! Учитывая наше ограниченное время пребывания в Париже, она сумела создать ощущения, что мы прожили на Монмартре не один день а целую эпоху! Спасибо!
3 марта 2019
Спасибо большое за замечательную прогулку по значимым местам Монмартра. Людмила умеет рассказать самое главное не перегружая рассказ многочисленными датами. Экскурсия воспринимается очень легко, несмотря на подъем на холм. Нам очень всем понравилось. Спасибо!
11 октября 2018
Замечательная, даже можно сказать уникальная экскурсия по Монмартру с по-настоящему глубоким погружением. Экскурсия строится очень интересно, видно что Людмиле самой очень интересны темы, которые она поднимает: про художников, про писателей, про их жизнь и окружение, и про то, как из всего этого возник эмприссионизм, новая литература и новая музыка. Людмила очень хорошо ведет экскурсию. Отдельное спасибо за то, что можно посмотреть на картины и другие примечательные знаки того времени прямо во время экскурсии, так как Людмила берет их с собой. При этом, учитывая что она живет в Париже, она рассказывает много интересных деталей не только про старый Монмартр, но и про его современную историю.
Большое спасибо за экскурсию. Всем, кто интересуется импрессионизмом, да и вообще временем импрессионизма, обязательно рекомендую эту экскурсию.
22 июля 2018
Эта экскурсия была второй нашей экскурсией с Людой.
Нам все очень понравилось.
Большое спасибо Люде и за интересную экскурсию.
И огромная благодарность за то что подождала нас (Мы опоздали на час из-за аварии в метро).
27 июня 2018
Было очень интересно, узнала много нового! И гид очень приятная девушка, спасибо большое!😊
26 мая 2018
Эта экскурсия была второй нашей экскурсией с Людмилой, и мы уже знали что будет очень приятно и интересно. Но мы не представляли что будет ТАК интересно. Маршрут был составлен продуманно и очень удачно. Мой сын подросток интересуется живописью и сам рисует. Он задавал очень много вопросов, и на все получил подробные ответы. Мы узнали столько интересных фактов о стольких интересных людях! Людмила в своём рассказе прекрасно смогла передать атмосферу Монмартра периода великих художников. Замечательно было так же увидеть места где были написаны некоторые шедевры того времени. Очень рекомендуем!
27 апреля 2018
Обязательно в эту экскурсию надо добавить посещение Музея Монмартра (парк Ренуара) + 12% к стоимости экскурсии + 80% к визуализации.
Ещё 9 отзывов

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