19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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были под впечатлением. Это была очень живая экскурсия, Людмила прекрасно владеет материалом и рассказывала так увлекательно, что можно было легко представить себе все истории об импрессионистах, музыкантах и других людях искусства, живших на Монмартре. Кроме того, мы увидели необычные памятники (например, человек, проходящий сквозь стену) и Стену любви, дом, где жила Амели, многое-многое другое и, конечно, Сакре-Кер. От всей души благодарим Людмилу за этот прекрасный день на Монмартре, куда всегда хочется вернуться.