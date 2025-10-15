19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по Монмартру предлагает уникальную возможность для детей и их родителей погрузиться в атмосферу Парижа конца 19 - начала 20 века.
На экскурсии дети узнают о жизни и творчестве таких великих
На экскурсии дети узнают о жизни и творчестве таких великих
6 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальная возможность узнать о жизни и творчестве великих художников
- 🖼️ Погружение в атмосферу богемного Монмартра
- 👨🎨 Интересные и познавательные истории для детей
- 📸 Восхитительные виды на Париж с вершины Монмартра
- 🗺️ Посещение знаменитых достопримечательностей района
- 🎭 Узнаете о легендарных кабаре и барах
Что можно увидеть
- Мулен Руж
- Черный Кот
- Аристид Брюан
- Стену любви
- Человек, проходящий сквозь стену
- Мельница де ля Галетт
- Кабаре Проворный кролик
Описание экскурсии
Вы увидите:
- «Стену любви»
- Монумент «Человек, проходящий сквозь стену» — я расскажу фантастическую историю этого персонажа
- Деревянную мельницу де ля Галетт
- Старинное кабаре «Проворный кролик», в котором собиралась вся творческая интеллигенция конца 19 — начала 20 века
И узнаете:
- артистов кабаре «Мулен Руж», «Чёрный Кот» и «Аристида Брюана»
- где работал Дега, жили Тулуз Лотрек и композитор Бизе
- любопытные факты о Пикассо, Ренуаре, Ван Гоге
- как ослик стал художником
- про Святого Дионисия, который шёл со своей головой в руках
- что такое кубизм и где его изобрели
Сопровождать рассказ будут наглядные материалы — афиши и репродукции картин.
Организационные детали
Программа подходит для детей с 8 лет и их родителей.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Бланш
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3472 туристов
Уже много лет я провожу авторские экскурсии по Парижу и его музеям. Я закончила факультет иностранных языков в Уфе и переехала жить во Францию в 2000 году. В Париже я
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Дата посещения: 13 окт 2025
Понравилось, что Людмила пунктуальная. Ей удалось совместить параллельно свою историческую программу и наш интерес к уличному искусству. Ребенок 11 лет высоко оценил её работу. Брали 2 экскурсии и остались довольны. Видно, что к программам серьезно готовилась, на руках парка с наглядными матерьялами. Попутно, проконсультировала по всем интересующим житейским вопросам. Мы очень благодарны, интересно и позновательно!
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О
Моя семья и я были в восторге от экскурсии, которую организовала нам Людмила по Монмартру. Людмила - очень знающий и высокообразованный специалист по истории искусств, а также она искренне любит
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Д
Очень классный гид! Рекомендую с детьми, она очень нежно и трепетно с ними! Нам очень понравилось 😍❤️☀️🎄
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М
Все замечательно) Отлично прогулялись, показали дочке-подростку Монмартр! Все остались довольны, Людмиле большое спасибо!
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Людмила чудесный гид. У нас была отличная экскурсия по Монмартру. Обязательно к посещению
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28 апреля у нас был замечательная экскурсия по Монмартру с гидом Людмилой. Фантастическая прогулка, которая запомнилась всей нашей семье. Людмиле удалось заинтересовать каждого, наши дети (12 и 15 лет) тоже
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