19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма

Прогулка по Монмартру для детей и родителей. Узнайте о великих художниках, легендарных барах и кабаре, наслаждайтесь видами Парижа
Прогулка по Монмартру предлагает уникальную возможность для детей и их родителей погрузиться в атмосферу Парижа конца 19 - начала 20 века.

На экскурсии дети узнают о жизни и творчестве таких великих
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художников, как Моне, Ренуар, Дега и Пикассо.

Рассказ сопровождается репродукциями знаменитых картин и афиш, что делает экскурсию ещё более увлекательной.

Дети услышат забавные и трогательные истории, такие как рассказ про ослика-художника и Святого Дионисия.

По пути к вершине Монмартра, где открывается потрясающий вид на Париж, участники экскурсии увидят знаменитые достопримечательности: "Стену любви", монумент "Человек, проходящий сквозь стену", деревянную мельницу де ля Галетт и старинное кабаре Проворный кролик.

Экскурсия идеально подходит для детей от 8 лет и их родителей, желающих узнать больше о культурном наследии Парижа и насладиться его красотами

4.9
33 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальная возможность узнать о жизни и творчестве великих художников
  • 🖼️ Погружение в атмосферу богемного Монмартра
  • 👨‍🎨 Интересные и познавательные истории для детей
  • 📸 Восхитительные виды на Париж с вершины Монмартра
  • 🗺️ Посещение знаменитых достопримечательностей района
  • 🎭 Узнаете о легендарных кабаре и барах
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма

Что можно увидеть

  • Мулен Руж
  • Черный Кот
  • Аристид Брюан
  • Стену любви
  • Человек, проходящий сквозь стену
  • Мельница де ля Галетт
  • Кабаре Проворный кролик

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • «Стену любви»
  • Монумент «Человек, проходящий сквозь стену» — я расскажу фантастическую историю этого персонажа
  • Деревянную мельницу де ля Галетт
  • Старинное кабаре «Проворный кролик», в котором собиралась вся творческая интеллигенция конца 19 — начала 20 века

И узнаете:

  • артистов кабаре «Мулен Руж», «Чёрный Кот» и «Аристида Брюана»
  • где работал Дега, жили Тулуз Лотрек и композитор Бизе
  • любопытные факты о Пикассо, Ренуаре, Ван Гоге
  • как ослик стал художником
  • про Святого Дионисия, который шёл со своей головой в руках
  • что такое кубизм и где его изобрели

Сопровождать рассказ будут наглядные материалы — афиши и репродукции картин.

Организационные детали

Программа подходит для детей с 8 лет и их родителей.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Бланш
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3472 туристов
Уже много лет я провожу авторские экскурсии по Парижу и его музеям. Я закончила факультет иностранных языков в Уфе и переехала жить во Францию в 2000 году. В Париже я
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получила степень бакалавра по специальности «История и история искусства», что позволило мне стать лицензированным гидом. Моя задача не только профессионально познакомить вас с историей города и его достопримечательностями, но и передать вам мою любовь к нему! Я постоянно живу в Париже с 2005 года — за это время я полюбила его всем сердцем. И постараюсь от всей души, чтобы у вас остались о нём самые лучшие воспоминания!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Дата посещения: 13 окт 2025
Понравилось, что Людмила пунктуальная. Ей удалось совместить параллельно свою историческую программу и наш интерес к уличному искусству. Ребенок 11 лет высоко оценил её работу. Брали 2 экскурсии и остались довольны. Видно, что к программам серьезно готовилась, на руках парка с наглядными матерьялами. Попутно, проконсультировала по всем интересующим житейским вопросам. Мы очень благодарны, интересно и позновательно!
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О
Моя семья и я были в восторге от экскурсии, которую организовала нам Людмила по Монмартру. Людмила - очень знающий и высокообразованный специалист по истории искусств, а также она искренне любит
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Париж и Францию, где она прожила уже огромную часть своей жизни. Мы бродили по улочкам, вне толпы туристов, слушали истории из прошлого, которые сопровождались подобранными иллюстрациями, подготовленными Людмилой. Людмила была готова менять маршрут под наши пожелания, так как дети немного устали под конец. Также она предоставила много дополнительных ценных рекомендаций по местам, которые стоит посетить в Париже вне Монмартра.

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Д
Очень классный гид! Рекомендую с детьми, она очень нежно и трепетно с ними! Нам очень понравилось 😍❤️☀️🎄
Очень классный гид! Рекомендую с детьми, она очень нежно и трепетно с ними! Нам очень понравилось 😍❤️☀️🎄
Очень классный гид! Рекомендую с детьми, она очень нежно и трепетно с ними! Нам очень понравилось 😍❤️☀️🎄
Очень классный гид! Рекомендую с детьми, она очень нежно и трепетно с ними! Нам очень понравилось 😍❤️☀️🎄
Очень классный гид! Рекомендую с детьми, она очень нежно и трепетно с ними! Нам очень понравилось 😍❤️☀️🎄
Очень классный гид! Рекомендую с детьми, она очень нежно и трепетно с ними! Нам очень понравилось 😍❤️☀️🎄
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М
Все замечательно) Отлично прогулялись, показали дочке-подростку Монмартр! Все остались довольны, Людмиле большое спасибо!
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Оксана
Людмила чудесный гид. У нас была отличная экскурсия по Монмартру. Обязательно к посещению
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Алина
28 апреля у нас был замечательная экскурсия по Монмартру с гидом Людмилой. Фантастическая прогулка, которая запомнилась всей нашей семье. Людмиле удалось заинтересовать каждого, наши дети (12 и 15 лет) тоже
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были под впечатлением. Это была очень живая экскурсия, Людмила прекрасно владеет материалом и рассказывала так увлекательно, что можно было легко представить себе все истории об импрессионистах, музыкантах и других людях искусства, живших на Монмартре. Кроме того, мы увидели необычные памятники (например, человек, проходящий сквозь стену) и Стену любви, дом, где жила Амели, многое-многое другое и, конечно, Сакре-Кер. От всей души благодарим Людмилу за этот прекрасный день на Монмартре, куда всегда хочется вернуться.

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