19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Истории богемного холма

Монмартр — один из самых живописных районов Парижа, история которого тесно связана с художниками импрессионистами. На прогулке расскажу забавные истории про артистов кабаре Мулен Руж, Черный Кот и Аристида Брюана. Покажу, где работал Дега, где жил Тулуз Лотрек и композитор Бизе. А сопровождать рассказ будут наглядные материалы (афиши, репродукции картин). Кроме того, во время экскурсии дети не только узнают о Пикассо, Ренуаре, Ван Гоге, но и услышат много смешных и трогательных историй:

— про ослика, который стал художником

— про Святого Дионисия, который шел со своей головой в руках

— про то, что такое кубизм и где его изобрели.

Монмартр во всей красе

По живописным улочкам ребята поднимутся на вершину Монмартра и полюбуются на Париж. А по дороге познакомятся с главными достопримечательстями холма: увидят «Стену любви», монумент «Человек, проходящий сквозь стену» (я расскажу фантастическую историю этого персонажа), деревянную мельницу де ля Галетт, старинное кабаре Проворный кролик, в котором собиралась вся творческая интеллигенция и художники конца 19 начала 20 века.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия подходит для детей от 8 лет и их родителей.