Игры – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Игры» в Париже на русском языке, цены от €11, скидки до 27%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Экскурсия-квест по Лувру для детей
Пешая
33 отзыва
2 часа
Квест
до 6 чел.
Захватывающий квест для детей в Лувре: искусство и развлечение
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Лувру, где каждая картина и скульптура - ключ к сокровищу
Начало: Возле стеклянной пирамиды Лувра
7 окт в 10:30
9 окт в 10:00
267 за всё до 6 чел.
Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет)
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет)
Отгадать загадки древних цивилизаций и изучить работы да Винчи вместе с искусствоведом
Начало: У входа в Пирамиду Лувра
16 окт в 09:30
17 окт в 09:30
240 за всё до 6 чел.
Мобильный квест «Париж, который вы не знали»
Пешая
скидка
27%
1.5 часа
Квест
Мобильный квест «Париж, который вы не знали»
Погулять по старейшему округу Парижа и раскрыть город с новой стороны - без сопровождения гида
Начало: У метро Cardinal Lemoine/Jussieu
Завтра в 08:00
6 окт в 08:00
1511 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Игры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия-квест по Лувру для детей
  2. Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет)
  3. Мобильный квест «Париж, который вы не знали»
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Набережная
  4. Монмартр
  5. Квартал Марэ
  6. Эйфелева башня
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Остров Сите
  9. Опера Гарнье
  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в октябре 2024
Сейчас в Париже в категории "Игры" можно забронировать 3 экскурсии от 11 до 267 со скидкой до 27%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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