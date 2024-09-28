2 часа
Квест
до 6 чел.
Захватывающий квест для детей в Лувре: искусство и развлечение
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Лувру, где каждая картина и скульптура - ключ к сокровищу
Начало: Возле стеклянной пирамиды Лувра
7 окт в 10:30
9 окт в 10:00
€267 за всё до 6 чел.
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет)
Отгадать загадки древних цивилизаций и изучить работы да Винчи вместе с искусствоведом
Начало: У входа в Пирамиду Лувра
16 окт в 09:30
17 окт в 09:30
€240 за всё до 6 чел.
скидка
27%
1.5 часа
Квест
Мобильный квест «Париж, который вы не знали»
Погулять по старейшему округу Парижа и раскрыть город с новой стороны - без сопровождения гида
Начало: У метро Cardinal Lemoine/Jussieu
Завтра в 08:00
6 окт в 08:00
15€11 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия28 сентября 2024Детям очень понравилась экскурсия квест по Лувру. Все прошло отлично. Буду всем рекомендовать)
- ААлексей13 июля 2024Все прошло на самом высоком уровне. Спасибо!
- ААлексей7 июля 2024Очень хорошая экскурсия! Заинтересовать наших детей на экскурсии очень непросто, но Елене это с легкостью удалось! Однозначно рекомендую!
- ИИрина6 июля 2024Шикарная экскурсия для детей! Дополнительные раздаточные материалы, интересные задания. Дети вовлечены максимально! Настоятельно рекомендую!
- ДДмитрий19 июня 2024Отличный квест, детям очень понравилось. Также и мы узнали интересные факты о Лувре и экспонатах. Зашли без очереди. Спасибо большое!
- SShapochnik14 июня 2024Очень довольно прекрасная экскурсия!!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Игры»
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