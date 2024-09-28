Л Лидия Экскурсия-квест по Лувру для детей Детям очень понравилась экскурсия квест по Лувру. Все прошло отлично. Буду всем рекомендовать)

А Алексей Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет) Все прошло на самом высоком уровне. Спасибо!

А Алексей Экскурсия-квест по Лувру для детей Очень хорошая экскурсия! Заинтересовать наших детей на экскурсии очень непросто, но Елене это с легкостью удалось! Однозначно рекомендую!

И Ирина Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет) Шикарная экскурсия для детей! Дополнительные раздаточные материалы, интересные задания. Дети вовлечены максимально! Настоятельно рекомендую!