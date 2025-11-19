Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Шампань — скромная провинция на северо-востоке Франции. Удивительный край небольших старинных городов и живописных деревушек.



Шампань — название, известное практически каждому, и у всех оно ассоциируется с весельем, праздником, лёгкостью и прекрасным настроением.

Описание экскурсии Главное богатства этого края — виноградники, которые занимают около 30 000 гектаров. Иногда кажется, что время здесь остановилось, настолько свято чтут жители провинции Шампань традиции, ведь любые изменения в окружающей среде могут отразиться на вкусе или урожае винограда, главной их гордости и кормильце. Ежегодно здесь производят около 262 миллионов бутылок шампанского, включая не только всемирно известные дома «Моэт и Шандон», «Рюинар» и «Вдова Клико», но и мелких производителей. Главный город Шампани — Реймс, имеет очень богатую историю. В 498 году здесь был крещён первый христианский король Галлии — Хлодвиг, которого французы называют «отцом нации». В дальнейшем большинство королей Франции было короновано именно здесь. Знаменитый улыбающийся ангел встретит нас у входа в старинный Реймский собор. Во время экскурсии мы посетим не только столицу региона, но и город Эперне, где расположено большинство именитых домов шампанского. Нас ждут погреба и дегустации. Очень живописны и пейзажи, холмы с виноградниками, живописные деревушки и городки. В одном из них мы посетим могилу Дом Периньона.

