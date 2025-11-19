Шампань — скромная провинция на северо-востоке Франции. Удивительный край небольших старинных городов и живописных деревушек.
Шампань — название, известное практически каждому, и у всех оно ассоциируется с весельем, праздником, лёгкостью и прекрасным настроением.
Описание экскурсииГлавное богатства этого края — виноградники, которые занимают около 30 000 гектаров. Иногда кажется, что время здесь остановилось, настолько свято чтут жители провинции Шампань традиции, ведь любые изменения в окружающей среде могут отразиться на вкусе или урожае винограда, главной их гордости и кормильце. Ежегодно здесь производят около 262 миллионов бутылок шампанского, включая не только всемирно известные дома «Моэт и Шандон», «Рюинар» и «Вдова Клико», но и мелких производителей. Главный город Шампани — Реймс, имеет очень богатую историю. В 498 году здесь был крещён первый христианский король Галлии — Хлодвиг, которого французы называют «отцом нации». В дальнейшем большинство королей Франции было короновано именно здесь. Знаменитый улыбающийся ангел встретит нас у входа в старинный Реймский собор. Во время экскурсии мы посетим не только столицу региона, но и город Эперне, где расположено большинство именитых домов шампанского. Нас ждут погреба и дегустации. Очень живописны и пейзажи, холмы с виноградниками, живописные деревушки и городки. В одном из них мы посетим могилу Дом Периньона.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Виноградники
- Город Реймс
- Реймский собор
- Город Эперне
- Могила Дом Периньёна
- Дома шампанского
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Оплата дегустаций в домах шампанского
- Личные расходы
- Транспорт, Мерседес Виано 600 евро
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
