Прогулка по Парижу - в компании парижанина с зеркальным фотоаппаратом

Увидеть Францию и главные столичные достопримечательности глазами местного жителя
От Эйфелевой башни до Монмартра — я покажу вам все символы Парижа. С комфортом, без спешки, с паузами на кофе с круассаном и обед по-французски. А ещё расскажу об истории, культуре, современной жизни и секретах французского шарма.

И пофотографирую вас на фоне Парижа, чтобы сохранить ваши впечатления от встречи с прекрасным городом.
Описание фото-прогулки

Главные символы Парижа

  • Начнём с визитной карточки города — Эйфелевой башни и смотровой площадки Трокадеро. Отсюда открываются лучшие панорамы
  • Затем отправимся к Триумфальной арке и прогуляемся по Елисейским Полям

Исторический центр и архитектурные шедевры

  • Вы увидите Собор Парижской Богоматери и здание городской Ратуши (Hôtel de Ville)
  • Мы заглянем в сады Пале-Рояль
  • Пройдёмся по площади Лувра с пирамидой и по саду «Тюильри»
  • Продолжим маршрут через Площадь Согласия и Вандомскую площадь — два центра французской истории и архитектуры

Париж искусства и культуры

  • Полюбуемся роскошным фасадом Парижской оперы (Гарнье)
  • Заглянем в знаменитые Галереи Лафайет с куполом и смотровой площадкой
  • По дороге увидим легендарный «Мулен Руж»
  • Прогуляемся в старинном квартале художников с уютными улочками, галереями и потрясающей панорамой
  • Завершим у базилики Сакре-Кёр

По пути мы будем делать остановки для фото и в кафе. При желании задержимся в понравившихся локациях дольше — я не буду вас торопить.

Фотографии

  • По время прогулки я поснимаю вас на зеркальный фотоаппарат — без дополнительной оплаты
  • Сразу после прогулки все снимки я передам вам без обработки через WeTransfer

Ориентировочный тайминг поездки:
9:30 — встреча у вашего отеля
10:00–10:30 — Эйфелева башня (прогулка вокруг, фото)
10:45–11:15 — Трокадеро, панорамы башни
11:30–12:00 — Триумфальная арка и Елисейские поля
12:30–14:00 — обед по желанию
14:15–14:40 — Собор Парижской Богоматери (осмотр снаружи, фото)
15:00–15:50 — Ратуша (Hôtel de Ville)
16:15–16:25 — Сады Пале-Рояль
16:50–17:15 — Лувр, сад «Тюильри»
17:30–18:10 — Площадь Согласия
18:30–18:45 — Вандомская площадь
19:00–19:45 — Парижская опера (Гарнье)
20:00–20:10 — Галери Лафайет (купол, виды на город)
20:30–20:45 — «Мулен Руж» (осмотр снаружи, фото)
21:00–21:30 — Монмартр и базилика Сакре-Кёр
22:00 — завершение экскурсии и передача фотографий

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером Alfa Romeo 159 Sport Wagon
  • Специального оборудования для людей с ограниченной мобильностью в машине нет
  • Расходы на питание не входят в стоимость — я дам рекомендации по ресторанам и кафе
  • Рекомендованный возраст — 18+
  • Фотосессия — по желанию, входит в стоимость
  • Если мы не уложимся в отведённое на экскурсию время, можем немного задержаться без доплаты

Жорж
Жорж — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 24 туристов
Я вырос в Руане, а теперь уже много лет живу в Париже. Люблю делиться красотой, историей и скрытыми жемчужинами Парижа, Нормандии, Бретани и других мест с путешественниками со всего мира. Провожу
читать дальше

экскурсии по Парижу, а также поездки в Живерни — к дому и садам Моне, по Нормандии, включая Руэн, Этрета и пляжи Дня D, в Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало и Брюгге. Каждая экскурсия спокойная, увлекательная и полна сюрпризов. Фотография — моё увлечение. Беру с собой зеркальный Nikon и дарю гостям снимки без обработки, чтобы остались живые воспоминания. С образованием в международном бизнесе и логистике я веду туристическую компанию и слежу, чтобы экскурсии были комфортными и насыщенными. Свободно говорю по-французски, английски, русски и немецки, а на учёбе был отличником по языкам. Присоединяйтесь ко мне в Париже и за его пределами — создадим воспоминания на всю жизнь.

