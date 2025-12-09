Прогулка по Парижу - в компании парижанина с зеркальным фотоаппаратом
Увидеть Францию и главные столичные достопримечательности глазами местного жителя
От Эйфелевой башни до Монмартра — я покажу вам все символы Парижа. С комфортом, без спешки, с паузами на кофе с круассаном и обед по-французски. А ещё расскажу об истории, культуре, современной жизни и секретах французского шарма.
И пофотографирую вас на фоне Парижа, чтобы сохранить ваши впечатления от встречи с прекрасным городом.
Описание фото-прогулки
Главные символы Парижа
Начнём с визитной карточки города — Эйфелевой башни и смотровой площадки Трокадеро. Отсюда открываются лучшие панорамы
Затем отправимся к Триумфальной арке и прогуляемся по Елисейским Полям
Исторический центр и архитектурные шедевры
Вы увидите Собор Парижской Богоматери и здание городской Ратуши (Hôtel de Ville)
Мы заглянем в сады Пале-Рояль
Пройдёмся по площади Лувра с пирамидой и по саду «Тюильри»
Продолжим маршрут через Площадь Согласия и Вандомскую площадь — два центра французской истории и архитектуры
Париж искусства и культуры
Полюбуемся роскошным фасадом Парижской оперы (Гарнье)
Заглянем в знаменитые Галереи Лафайет с куполом и смотровой площадкой
По дороге увидим легендарный «Мулен Руж»
Прогуляемся в старинном квартале художников с уютными улочками, галереями и потрясающей панорамой
Завершим у базилики Сакре-Кёр
По пути мы будем делать остановки для фото и в кафе. При желании задержимся в понравившихся локациях дольше — я не буду вас торопить.
Фотографии
По время прогулки я поснимаю вас на зеркальный фотоаппарат — без дополнительной оплаты
Сразу после прогулки все снимки я передам вам без обработки через WeTransfer
Ориентировочный тайминг поездки: 9:30 — встреча у вашего отеля 10:00–10:30 — Эйфелева башня (прогулка вокруг, фото) 10:45–11:15 — Трокадеро, панорамы башни 11:30–12:00 — Триумфальная арка и Елисейские поля 12:30–14:00 — обед по желанию 14:15–14:40 — Собор Парижской Богоматери (осмотр снаружи, фото) 15:00–15:50 — Ратуша (Hôtel de Ville) 16:15–16:25 — Сады Пале-Рояль 16:50–17:15 — Лувр, сад «Тюильри» 17:30–18:10 — Площадь Согласия 18:30–18:45 — Вандомская площадь 19:00–19:45 — Парижская опера (Гарнье) 20:00–20:10 — Галери Лафайет (купол, виды на город) 20:30–20:45 — «Мулен Руж» (осмотр снаружи, фото) 21:00–21:30 — Монмартр и базилика Сакре-Кёр 22:00 — завершение экскурсии и передача фотографий
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером Alfa Romeo 159 Sport Wagon
Специального оборудования для людей с ограниченной мобильностью в машине нет
Расходы на питание не входят в стоимость — я дам рекомендации по ресторанам и кафе
Рекомендованный возраст — 18+
Фотосессия — по желанию, входит в стоимость
Если мы не уложимся в отведённое на экскурсию время, можем немного задержаться без доплаты
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жорж — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 24 туристов
Я вырос в Руане, а теперь уже много лет живу в Париже. Люблю делиться красотой, историей и скрытыми жемчужинами Парижа, Нормандии, Бретани и других мест с путешественниками со всего мира.
Провожу читать дальше
экскурсии по Парижу, а также поездки в Живерни — к дому и садам Моне, по Нормандии, включая Руэн, Этрета и пляжи Дня D, в Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало и Брюгге. Каждая экскурсия спокойная, увлекательная и полна сюрпризов.
Фотография — моё увлечение. Беру с собой зеркальный Nikon и дарю гостям снимки без обработки, чтобы остались живые воспоминания.
С образованием в международном бизнесе и логистике я веду туристическую компанию и слежу, чтобы экскурсии были комфортными и насыщенными. Свободно говорю по-французски, английски, русски и немецки, а на учёбе был отличником по языкам.
Присоединяйтесь ко мне в Париже и за его пределами — создадим воспоминания на всю жизнь.