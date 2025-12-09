Прогулка по Парижу - в компании парижанина с зеркальным фотоаппаратом

От Эйфелевой башни до Монмартра — я покажу вам все символы Парижа. С комфортом, без спешки, с паузами на кофе с круассаном и обед по-французски. А ещё расскажу об истории, культуре, современной жизни и секретах французского шарма. И пофотографирую вас на фоне Парижа, чтобы сохранить ваши впечатления от встречи с прекрасным городом.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Главные символы Парижа

Начнём с визитной карточки города — Эйфелевой башни и смотровой площадки Трокадеро. Отсюда открываются лучшие панорамы

Затем отправимся к Триумфальной арке и прогуляемся по Елисейским Полям

Исторический центр и архитектурные шедевры

Вы увидите Собор Парижской Богоматери и здание городской Ратуши (Hôtel de Ville)

Мы заглянем в сады Пале-Рояль

Пройдёмся по площади Лувра с пирамидой и по саду «Тюильри»

Продолжим маршрут через Площадь Согласия и Вандомскую площадь — два центра французской истории и архитектуры

Париж искусства и культуры

Полюбуемся роскошным фасадом Парижской оперы (Гарнье)

Заглянем в знаменитые Галереи Лафайет с куполом и смотровой площадкой

По дороге увидим легендарный «Мулен Руж»

Прогуляемся в старинном квартале художников с уютными улочками, галереями и потрясающей панорамой

Завершим у базилики Сакре-Кёр

По пути мы будем делать остановки для фото и в кафе. При желании задержимся в понравившихся локациях дольше — я не буду вас торопить.

Фотографии

По время прогулки я поснимаю вас на зеркальный фотоаппарат — без дополнительной оплаты

Сразу после прогулки все снимки я передам вам без обработки через WeTransfer

Ориентировочный тайминг поездки:

9:30 — встреча у вашего отеля

10:00–10:30 — Эйфелева башня (прогулка вокруг, фото)

10:45–11:15 — Трокадеро, панорамы башни

11:30–12:00 — Триумфальная арка и Елисейские поля

12:30–14:00 — обед по желанию

14:15–14:40 — Собор Парижской Богоматери (осмотр снаружи, фото)

15:00–15:50 — Ратуша (Hôtel de Ville)

16:15–16:25 — Сады Пале-Рояль

16:50–17:15 — Лувр, сад «Тюильри»

17:30–18:10 — Площадь Согласия

18:30–18:45 — Вандомская площадь

19:00–19:45 — Парижская опера (Гарнье)

20:00–20:10 — Галери Лафайет (купол, виды на город)

20:30–20:45 — «Мулен Руж» (осмотр снаружи, фото)

21:00–21:30 — Монмартр и базилика Сакре-Кёр

22:00 — завершение экскурсии и передача фотографий

Организационные детали