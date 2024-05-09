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рассказчик и кладезь информации! Ее подача это отдельный вид искусства!))) Это тот самый случай когда можно было бы гулять не один день и это не наскучило бы! Надеюсь что это была наша не последняя встреча! Обнимаем и может таки да встретимся не только в Париже но и в Одессе!