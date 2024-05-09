1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Гуляя вдоль Сены: историческое путешествие и пикник в Париже
Пройдитесь по берегам Сены, исследуя историю и культуру Парижа, с возможностью устроить пикник с видом на символы города
Начало: Метро Hotel de Ville
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
Знакомиться с городом в удовольствие, позволив видеокамере заснять ваши впечатления
Начало: Площадь Сан-Сюльпис Saint-Sulpice
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Живые полотна Клода Моне
Нескучные истории о великом художнике и прогулка по дому-усадьбе Моне в Живерни
Начало: Ж/д вокзал города Вернон
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана9 мая 2024Диана, великолепный рассказчик, очень динамичная, современная с французским шармом! Мы с мужем получили удовольствие от прогулки! Рекомендуем
- ММария6 мая 2024Хотим еще раз поблагодарить Диану за прекрасную экскурсию и такую дружескую, непринужденную и очень веселую и позитивную атмосферу! Диана прекрасный
- YYuliya/Юлия10 апреля 2024Диана- прекрасный экскурсовод. Мы получили много полезных советов и на дальнейшее пребывание. Я очень рекомендую Диану— легко, непринужденно— замечательно!
- ААлексей13 января 2024Экскурсия с Мариной была великолепной. Отличный подход к своему делу. А фото и видео съемка на долго сохранят в памяти, проведенные в Париже дни!!!
- ААсель17 октября 2023Я удовлетворена. Татьяна очень подробно объяснила, как добраться, посоветовала время поезда и т. д. Возможно, стоимость экскурсии немного завышена, поэтому ее не так часто заказывают и, соответственно, оставляют отзывы.
- ААнастасия21 сентября 2023Невероятная прогулка-экскурсия! 3 часа в компании Марины по романтичному Парижу пролетели незаметно! Было легко и непринуждённо! Марина замечательный рассказчик, интеллигентная,
- ООльга16 августа 2023Татьяна просто потрясающий рассказчик, очень интеллигентная и доброжелательная. Очень интересная экскурсия, масса незабываемых впечатлений. Мы всей семьей искренне рекомендуем!
- ЕЕлена13 июля 2023Марина провела для нас потрясающую экскурсию, всем было интересно, и детям и взрослым! Очень много нескучной информации, без сухих фактов! Марина дала много полезных советов по нашему дальнейшему освоению Парижа))) Спасибо огромное!
- ЕЕлена11 июля 2023Рекомендую тем, кто уже видел и замки Луары, и Шампань, и Бордо, и Мон-Сен-Мишель и не знает, что еще посмотреть
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Романтические»
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