Романтические экскурсии по Парижу

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Париже на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гуляя вдоль Сены
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Гуляя вдоль Сены: историческое путешествие и пикник в Париже
Пройдитесь по берегам Сены, исследуя историю и культуру Парижа, с возможностью устроить пикник с видом на символы города
Начало: Метро Hotel de Ville
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
180 за всё до 6 чел.
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
Знакомиться с городом в удовольствие, позволив видеокамере заснять ваши впечатления
Начало: Площадь Сан-Сюльпис Saint-Sulpice
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
190 за всё до 4 чел.
Живые полотна Клода Моне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Живые полотна Клода Моне
Нескучные истории о великом художнике и прогулка по дому-усадьбе Моне в Живерни
Начало: Ж/д вокзал города Вернон
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    9 мая 2024
    Гуляя вдоль Сены
    Диана, великолепный рассказчик, очень динамичная, современная с французским шармом! Мы с мужем получили удовольствие от прогулки! Рекомендуем
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Гуляя вдоль Сены
    Хотим еще раз поблагодарить Диану за прекрасную экскурсию и такую дружескую, непринужденную и очень веселую и позитивную атмосферу! Диана прекрасный
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    рассказчик и кладезь информации! Ее подача это отдельный вид искусства!))) Это тот самый случай когда можно было бы гулять не один день и это не наскучило бы! Надеюсь что это была наша не последняя встреча! Обнимаем и может таки да встретимся не только в Париже но и в Одессе!

  • Y
    Yuliya/Юлия
    10 апреля 2024
    Гуляя вдоль Сены
    Диана- прекрасный экскурсовод. Мы получили много полезных советов и на дальнейшее пребывание. Я очень рекомендую Диану— легко, непринужденно— замечательно!
  • А
    Алексей
    13 января 2024
    Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
    Экскурсия с Мариной была великолепной. Отличный подход к своему делу. А фото и видео съемка на долго сохранят в памяти, проведенные в Париже дни!!!
  • А
    Асель
    17 октября 2023
    Живые полотна Клода Моне
    Я удовлетворена. Татьяна очень подробно объяснила, как добраться, посоветовала время поезда и т. д. Возможно, стоимость экскурсии немного завышена, поэтому ее не так часто заказывают и, соответственно, оставляют отзывы.
  • А
    Анастасия
    21 сентября 2023
    Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
    Невероятная прогулка-экскурсия! 3 часа в компании Марины по романтичному Парижу пролетели незаметно! Было легко и непринуждённо! Марина замечательный рассказчик, интеллигентная,
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    чуткая, внимательная! Помимо рассказа Марина снимала нас с мужем на видео, подсказывала наилучшие ракурсы, ловила моменты. И погода была просто волшебной! Мои ожидания от данной экскурсии и формата её проведения оправдались на 100%. Марина просто влюбила нас в Париж! Прошло уже 3 дня с момента прогулки, а эмоции и радость до сих пор не утихли! Спасибо большое за всё!

  • О
    Ольга
    16 августа 2023
    Живые полотна Клода Моне
    Татьяна просто потрясающий рассказчик, очень интеллигентная и доброжелательная. Очень интересная экскурсия, масса незабываемых впечатлений. Мы всей семьей искренне рекомендуем!
  • Е
    Елена
    13 июля 2023
    Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
    Марина провела для нас потрясающую экскурсию, всем было интересно, и детям и взрослым! Очень много нескучной информации, без сухих фактов! Марина дала много полезных советов по нашему дальнейшему освоению Парижа))) Спасибо огромное!
  • Е
    Елена
    11 июля 2023
    Живые полотна Клода Моне
    Рекомендую тем, кто уже видел и замки Луары, и Шампань, и Бордо, и Мон-Сен-Мишель и не знает, что еще посмотреть
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    в окрестностях Парижа, а также поклонникам импрессионистов. Великолепный парк, умиротворенная провинциальная атмосфера. Прекрасно провели день. Татьяна замечательная, милая, доброжелательная, интересный рассказчик. Помогла организовать поездку, все объяснила, заранее купила билеты в усадьбу, чтобы не стоять в очереди, встретила на вокзале. Добирались поездом с Сен-Лазар, без проблем, 50 минут. Место очень популярное среди туристов со всего мира.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Романтические»

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  1. Гуляя вдоль Сены
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  3. Живые полотна Клода Моне
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  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
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  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 320. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Романтические», 40 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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