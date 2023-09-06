Из Парижа - в неоготический Пьерфон и средневековый Компьен

Пройтись по владениям Людовика Орлеанского и династии Бонапартов

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Вы отправитесь в колоритную французскую глубинку – провинцию Пикардию, которая бережно сохранила многовековые памятники архитектуры.

Увидите пышные интерьеры дворцов Второй империи, прикоснётесь к тайнам династии Бонапарта, узнаете о трагической судьбе замка Пьерфон. Поплутаете по старинным улочкам Компьена и понаблюдаете за неспешной жизнью местных жителей.
Из Парижа - в неоготический Пьерфон и средневековый Компьен
Из Парижа - в неоготический Пьерфон и средневековый Компьен
Из Парижа - в неоготический Пьерфон и средневековый Компьен
Из Парижа - в неоготический Пьерфон и средневековый Компьен
Из Парижа - в неоготический Пьерфон и средневековый Компьен
Из Парижа - в неоготический Пьерфон и средневековый Компьен
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Описание

Что вас ожидает

Замок Пьерфон. Людовик Орлеанский выстроил эту мощную крепость в конце 14 века. После его смерти и нескольких войн она превратилась в руины. Шанс на новую жизнь замок обрёл лишь в 18 веке, попав во владение Наполеона III. Мы обязательно пройдёмся по Пьерфону и в гулком эхе пустых залов услышим отголоски роскошных приёмов, которые устраивал тут император.

Компьен. Этот очаровательный французский городок стал известным благодаря королевскому дворцу, построенному на опушке леса Компьен. Первой здесь появилась именно резиденция французских королей, затем аббатство, а потом вырос сам город. Мы посетим королевский дворец. Вы узнаете много интересного из жизни Наполеона I и Наполеона III, например, каким любимым утехам императоры предавались в замке и какие нескромные банкеты давали.

Маршрут

09:30 — выезд от вашего отеля в Париже в замок Пьерфон
11:00 — посещение замка
12:30 — обед и отдых
14:00 — посещение королевского дворца и прогулка по Компьену
16:00 — возвращение в Париж

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Поездка пройдёт на автомобилях комфорт-класса Renault Espace 5, Peugeot 3008
  • Мы заберём вас от места проживания. Напишите, пожалуйста, ваш адрес после бронирования
  • Трансфер входит в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: обед, входной билет в замок Пьерфон – 8 евро/чел, дворец Компьен – 9,5 евро/чел
  • Замок Компьен закрыт по вторникам

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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