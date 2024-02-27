Экскурсия в Пикардию - это уникальная возможность погрузиться в историю французских монархов.Путешественники посетят замок Пьерфон, построенный Людовиком Орлеанским, и узнают о его возрождении благодаря Наполеону III. Компьен, с его королевским

дворцом, откроет секреты жизни Наполеона I и III. Туристы смогут насладиться атмосферой старинных улочек и увидеть, как живут местные жители. Это путешествие станет настоящим открытием для всех, кто интересуется историей и архитектурой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время лес Компьен особенно красив. Весной и осенью, в апреле и октябре, также можно насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов. Зимой, хотя замок и дворец открыты, погода может быть прохладной, но это отличное время для тех, кто предпочитает избегать толп.

Сейчас август — это идеальное время.