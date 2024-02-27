Путешествие в Пикардию подарит вам встречу с историей: замок Пьерфон, дворец Компьен и очарование старинных улочек
Экскурсия в Пикардию - это уникальная возможность погрузиться в историю французских монархов.
Путешественники посетят замок Пьерфон, построенный Людовиком Орлеанским, и узнают о его возрождении благодаря Наполеону III. Компьен, с его королевским читать дальшеуменьшить
дворцом, откроет секреты жизни Наполеона I и III. Туристы смогут насладиться атмосферой старинных улочек и увидеть, как живут местные жители. Это путешествие станет настоящим открытием для всех, кто интересуется историей и архитектурой
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время лес Компьен особенно красив. Весной и осенью, в апреле и октябре, также можно насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов. Зимой, хотя замок и дворец открыты, погода может быть прохладной, но это отличное время для тех, кто предпочитает избегать толп.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Замок Пьерфон
Дворец Компьен
Описание экскурсии
Замок Пьерфон. Людовик Орлеанский выстроил эту мощную крепость в конце 14 века. После его смерти и нескольких войн она превратилась в руины. Шанс на новую жизнь замок обрёл лишь в 18 веке, попав во владение Наполеона III. Мы обязательно пройдёмся по Пьерфону и в гулком эхе пустых залов услышим отголоски роскошных приёмов, которые устраивал тут император.
Компьен. Этот очаровательный французский городок стал известным благодаря королевскому дворцу, построенному на опушке леса Компьен. Первой здесь появилась именно резиденция французских королей, затем аббатство, а потом вырос сам город. Мы посетим королевский дворец. Вы узнаете много интересного из жизни Наполеона I и Наполеона III, например, каким любимым утехам императоры предавались в замке и какие нескромные банкеты давали.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Поездка пройдёт на автомобилях комфорт-класса Renault Espace 5, Peugeot 3008
Мы заберём вас от места проживания. Напишите, пожалуйста, ваш адрес после бронирования
Трансфер входит в стоимость экскурсии
Дополнительные расходы: обед, входной билет в замок Пьерфон – 8 евро/чел, дворец Компьен – 9,5 евро/чел
Замок Компьен закрыт по вторникам
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1436 туристов
Добро пожаловать всем, кто собирается интересно провести время в Париже! Меня зовут Руслан, я инсайдер и ваш «свой человек» в Париже. Мы с компанией гидов-единомышленников покажем не только великолепный город, но и его окрестности: легко, ненавязчиво и без суеты. Постараемся рассказать обо всех тонкостях французской жизни и сделать так, чтобы ваш отпуск прошёл идеально!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталия
Экскурсию проводил гид Александр - замечательный рассказчик, знающий и увлеченный человек. Узнали много нового и прекрасно провели время
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