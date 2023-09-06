Вы отправитесь в колоритную французскую глубинку – провинцию Пикардию, которая бережно сохранила многовековые памятники архитектуры. Увидите пышные интерьеры дворцов Второй империи, прикоснётесь к тайнам династии Бонапарта, узнаете о трагической судьбе замка Пьерфон. Поплутаете по старинным улочкам Компьена и понаблюдаете за неспешной жизнью местных жителей.

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Описание

Что вас ожидает

Замок Пьерфон. Людовик Орлеанский выстроил эту мощную крепость в конце 14 века. После его смерти и нескольких войн она превратилась в руины. Шанс на новую жизнь замок обрёл лишь в 18 веке, попав во владение Наполеона III. Мы обязательно пройдёмся по Пьерфону и в гулком эхе пустых залов услышим отголоски роскошных приёмов, которые устраивал тут император.

Компьен. Этот очаровательный французский городок стал известным благодаря королевскому дворцу, построенному на опушке леса Компьен. Первой здесь появилась именно резиденция французских королей, затем аббатство, а потом вырос сам город. Мы посетим королевский дворец. Вы узнаете много интересного из жизни Наполеона I и Наполеона III, например, каким любимым утехам императоры предавались в замке и какие нескромные банкеты давали.

Маршрут

09:30 — выезд от вашего отеля в Париже в замок Пьерфон

11:00 — посещение замка

12:30 — обед и отдых

14:00 — посещение королевского дворца и прогулка по Компьену

16:00 — возвращение в Париж

Организационные детали