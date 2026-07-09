Кому Париж обязан своим величием и великолепием? Как он развивался? Чтобы понять это, мы пройдём по этапам становления города — от поселения на острове Сите во времена галло-римлян до пышности 19 века. Попутно я открою секреты, которые хранят памятники: Консьержери, Дворец правосудия, театр Шатле, Новый мост (самый старый на самом деле), Институт Франции, Лувр, мосты Искусств и Менял.
Особое внимание уделим двум готическим «симфониям в камне» — собору Парижской Богоматери и капелле Сент-Шапель. Поговорим об архитектурных деталях и важных событиях, которые здесь произошли, а также разберемся, как тамплиеры связаны с проклятием французских королей.
Жизнь города вчера и сегодня
Мои экскурсии — не долгие исторические лекции, а дружеские диалоги. Увлечённо и понятно я расскажу не только о хрониках Парижа, но и о том, чем он жил и живет. Вы «увидите» образы средневекового города. Услышите, что волнует современных парижан, и, при возможности, продегустируете их любимые кофе и десерт. А ещё мы заглянем на старейший цветочный рынок Парижа. Прогулка завершится у Лувра. Отсюда удобно добраться до других достопримечательностей и знаменитых магазинов.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые хотят узнать об истории и жизни Парижа в дружеском, понятном формате
Тем, кто впервые в Париже — я сориентирую вас в городе и с радостью дам ценные советы местного жителя
Организационные детали
Экскурсия проводится в любую погоду, пожалуйста, одевайтесь соответственно (шарф, зонт, удобная обувь)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€32
Дети до 6 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Сен-Мишель
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1785 туристов
Бонжур, друзья! Меня зовут Галина, я с интересом изучаю разные уголки Парижа и готова рассказывать о них с утра до ночи! Я люблю гулять и находить классные места — те, читать дальшеуменьшить
которые люди обычно не замечают: дворики, скверы, скульптуры.
Это и подтолкнуло меня пойти изучать историю искусств и объединиться с такими же, как я, единомышленниками! Теперь мы разрабатываем и организуем на профессиональном уровне экскурсии с интересными маршрутами — как групповые так и индивидуальные, не только по городу, но и по его музеям и ближайшим пригородам. Поэтому в дальнейшем экскурсии для вас буду проводить или я или кто-то из нашей команды.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 166 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
156
4
4
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5
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A
Aleksandra
Спасибо Ульяне за замечательную экскурсию и потрясающие фото 🫶🏻 Мне понравилась непринужденное общение, подача информации и места, по которым мы прошлись) 2 часа пролетели за минуту!) Всего вам хорошего и процветания вашей команде 🌸
+2
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А
Алла
Спасибо большое Оксане за экскурсию, знания и любовь к Парижу. С удовольствием порекомендуем эту экскурсию тем, кто хочет познакомиться с историческим центром города глубже и увидеть Париж не только глазами туриста!
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S
Svetlana
Очень интересная и познавательная экскурсия. Лучшая из тех, на которых мы были. Спасибо большое!
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Мария
Прекрасная экскурсия, советую!
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И
Ирина
Экскурсия очень понравилась! Нашим гидом была Анастасия — прекрасный рассказчик и очень увлечённый человек. Маршрут по историческому центру Парижа получился насыщенным, но при этом лёгким и приятным: Сите, Нотр-Дам, набережные читать дальшеуменьшить
Сены, Консьержери, Лувр — всё воспринималось не просто как набор достопримечательностей, а как живая история города.
Анастасия интересно и понятно рассказывала о разных эпохах Парижа, обращала внимание на детали, мимо которых мы сами точно прошли бы, и делилась не только историческими фактами, но и атмосферными наблюдениями о городе. Время пролетело незаметно. Спасибо большое и до скорых встреч в Париже!
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Ирина
Нашим гидом в Париже была Анастасия, мы считаем, что нам очень повезло, мы готовы были ходить с ней весь день, настолько интересно, легко и непренужденно подается материал. экскурсия не перегружена, читать дальшеуменьшить
хотя, мы гуляли почти три часа. Мы не только прошли по историческому центру, под увлекательный рассказ, но и заглянули в потайные уголки, скрытые от глаз туристов. Нам настолько понравилось, что мы захотели продолжить знакомство с Парижем только с Анастасией и договорились на следующий день продолжить наше путешествие. Если вы выбираете гида прямо сейчас, наши 100 процентные рекомендации! Только Анастасия и, возможно, очаровательный Зип:)
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