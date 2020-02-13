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Прочувствовать пульс города и изучить его главные места, следуя за историей

Galiy
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Galiy – ваш гид
2000 лет биографии Парижа не уместить в 2 часа — вместе мы сразу откроем самые интересные страницы.

Исследуем остров Сите, колыбель города; погуляем вдоль Сены; полюбуемся Лувром, замком Консьержери и собором Нотр-Дам.

Я оживлю образы королевской столицы, расскажу о характере средневекового и современного парижанина, а также помогу найти любимый кофе местных.
20 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 9 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Сен-Мишель
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У этой экскурсии6 отзывов
4.67
Прогулка по эпохам Парижа
Прогулка по эпохам Парижа

Что вас ожидает

Путь Парижа и стены, которые помнят
Кому Париж обязан своим величием и великолепием? Как он развивался? Чтобы понять это, мы пройдем по этапам становления города — от поселения на острове Сите во времена галло-римлян до пышности 19 века. Попутно я открою секреты, которые хранят памятники: Консьержери, Дворец правосудия, театр Шатле, Новый мост (самый старый на самом деле), Институт Франции, Лувр, мосты Искусств и Менял.

Особое внимание уделим двум готическим «симфониям в камне» — собору Парижской Богоматери и капелле Сент-Шапель. Поговорим об архитектурных деталях и важных событиях, которые здесь произошли, а также разберемся, как тамплиеры связаны с проклятием французских королей.

Жизнь города вчера и сегодня
Мои экскурсии — не долгие исторические лекции, а дружеские диалоги. Увлеченно и понятно я расскажу не только о хрониках Парижа, но и о том, чем он жил и живет. Вы «увидите» образы средневекового города. Услышите, что волнует современных парижан, и, при возможности, продегустируете их любимые кофе и десерт. А еще мы заглянем на старейший цветочный рынок Парижа. Прогулка завершится у Лувра. Отсюда удобно добраться до других достопримечательностей и знаменитых магазинов.

Кому подойдет экскурсия

  • Путешественникам, которые хотят узнать об истории и жизни Парижа в дружеском, понятном формате
  • Тем, кто впервые в Париже — я сориентирую вас в городе и с радостью дам ценные советы местного жителя

Организационные детали

  • Кофе и креп (или другой десерт) по желанию и оплачиваются дополнительно — ориентировочно 7€ на человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Прогулка по эпохам Парижа
Прогулка по эпохам Парижа
Прогулка по эпохам Парижа
Прогулка по эпохам Парижа
Прогулка по эпохам Парижа
Прогулка по эпохам Парижа
Прогулка по эпохам Парижа
Прогулка по эпохам Парижа

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Сен-Мишель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Galiy
Galiy
Бонжур, друзья! Меня зовут Галина, и вот уже несколько лет я познаю разные уголки Парижа, а с недавних пор поняла, что готова рассказывать о них с утра до ночи! Я люблю гулять и находить необычные места — те, которые люди обычно не замечают: дворики, скверы, скульптуры. Это и подтолкнуло меня пойти изучать историю искусств, поэтому параллельно я еще и студент, так сказать, студент-инсайдер, который уже знает много того, о чем не пишут в путеводителях!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 февраля 2020
Экскурсия по Парижу была прекрасна, тем более, что по стечению обстоятельств я оказалась одна. Мы гуляли по городу, Галина рассказывала интересные факты о Париже и парижанах. Плохо было только одно, у меня улетал самолет и я не могла задержаться подольше. Так много всего осталось не охваченного, есть повод вернутся. Я благодарена Гале, что она смогла показать Город так, что он остался в памяти таким красивым со своим не неповторимым колоритом.
11 февраля 2020
Галина очень приятный собеседник. Чудесный рассказчик и экскурсовод! Ненавязчиво, приятно и интересно погрузила в историю Парижа. Спасибо!
2 февраля 2020
Экскурсовод Галя, безусловно, очень симпатичный и увлечённый человек, но она находится в самом начале своей карьеры гида. К сожалению, русский язык не является её родным языком, что существенно обедняет подачу материала и затрудняет его восприятие. Можно рекомендовать данную экскурсию как бюджетный вариант для того, кто совсем ничего не знает о Париже и хотел бы получить общую информацию о Ситэ и примыкающих к Сене кварталах.
29 января 2020
Галина- большая умница!
28 января 2020
В целом экскурсия очень понравилась, не смотря на то что забронировала поздно вечером - утром мне ответили и сориентировали как добраться к месту встречи. Отдельно хотелы бы выделить атмосферу на экскурсии, она просто невероятно дружеская и приятная. Гид Галина очень жизнерадостная, рассказывала легко и просто, без углубления в исторические даты, но при этом четко отвечала на дополнительные вопросы о исторических событиях. Если вы впервые в Париже, эта экскурсия идеально подойдет для того , что бы познакомиться с городом. Обязательно буду рекомендовать данную ээкскурсию своим близким и друзьям!
8 января 2020
Это сложно назвать экскурсией. Скорее, прогулка с подругой, с которой ты будто знаком лет 15, не меньше (пусть даже и увидел ее только сегодня)). Галина - чуткий, светлый и умный человек. Она покажет и расскажет то, что не покажут классические экскурсии. Прозвучит громко, но именно эти два часа перезагрузили мое впечатление о Париже и заставили полюбить этот город. Мы сюда обязательно вернёмся, спасибо Гале!

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