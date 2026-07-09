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Париж сквозь призму эпох: обзорная экскурсия по историческому центру

Прочувствовать пульс города и изучить его главные места
2000 лет биографии Парижа не уместить в 2 часа — вместе мы сразу откроем самые интересные страницы.

Исследуем остров Сите, колыбель города; погуляем вдоль Сены; полюбуемся Лувром, замком Консьержери и собором Нотр-Дам.

Я оживлю образы королевской столицы, расскажу о характере средневекового и современного парижанина, а также помогу найти любимый кофе местных.
4.8
166 отзывов
Париж сквозь призму эпох: обзорная экскурсия по историческому центру
Париж сквозь призму эпох: обзорная экскурсия по историческому центру
Париж сквозь призму эпох: обзорная экскурсия по историческому центру

Описание экскурсии

Путь Парижа и стены, которые помнят

Кому Париж обязан своим величием и великолепием? Как он развивался? Чтобы понять это, мы пройдём по этапам становления города — от поселения на острове Сите во времена галло-римлян до пышности 19 века. Попутно я открою секреты, которые хранят памятники: Консьержери, Дворец правосудия, театр Шатле, Новый мост (самый старый на самом деле), Институт Франции, Лувр, мосты Искусств и Менял.

Особое внимание уделим двум готическим «симфониям в камне» — собору Парижской Богоматери и капелле Сент-Шапель. Поговорим об архитектурных деталях и важных событиях, которые здесь произошли, а также разберемся, как тамплиеры связаны с проклятием французских королей.

Жизнь города вчера и сегодня

Мои экскурсии — не долгие исторические лекции, а дружеские диалоги. Увлечённо и понятно я расскажу не только о хрониках Парижа, но и о том, чем он жил и живет. Вы «увидите» образы средневекового города. Услышите, что волнует современных парижан, и, при возможности, продегустируете их любимые кофе и десерт. А ещё мы заглянем на старейший цветочный рынок Парижа. Прогулка завершится у Лувра. Отсюда удобно добраться до других достопримечательностей и знаменитых магазинов.

Кому подойдёт экскурсия

  • Путешественникам, которые хотят узнать об истории и жизни Парижа в дружеском, понятном формате
  • Тем, кто впервые в Париже — я сориентирую вас в городе и с радостью дам ценные советы местного жителя

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в любую погоду, пожалуйста, одевайтесь соответственно (шарф, зонт, удобная обувь)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Вы также можете продолжить знакомство с городом на другой нашей экскурсии — «Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни»

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€32
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Сен-Мишель
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1785 туристов
Бонжур, друзья! Меня зовут Галина, я с интересом изучаю разные уголки Парижа и готова рассказывать о них с утра до ночи! Я люблю гулять и находить классные места — те,
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которые люди обычно не замечают: дворики, скверы, скульптуры. Это и подтолкнуло меня пойти изучать историю искусств и объединиться с такими же, как я, единомышленниками! Теперь мы разрабатываем и организуем на профессиональном уровне экскурсии с интересными маршрутами — как групповые так и индивидуальные, не только по городу, но и по его музеям и ближайшим пригородам. Поэтому в дальнейшем экскурсии для вас буду проводить или я или кто-то из нашей команды.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 166 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
156
4
4
3
5
2
1
1
A
Спасибо Ульяне за замечательную экскурсию и потрясающие фото 🫶🏻 Мне понравилась непринужденное общение, подача информации и места, по которым мы прошлись) 2 часа пролетели за минуту!)
Всего вам хорошего и процветания вашей команде 🌸
Спасибо Ульяне за замечательную экскурсию и потрясающие фото 🫶🏻 Мне понравилась непринужденное общение, подача информации и
Спасибо Ульяне за замечательную экскурсию и потрясающие фото 🫶🏻 Мне понравилась непринужденное общение, подача информации и
Спасибо Ульяне за замечательную экскурсию и потрясающие фото 🫶🏻 Мне понравилась непринужденное общение, подача информации и
Спасибо Ульяне за замечательную экскурсию и потрясающие фото 🫶🏻 Мне понравилась непринужденное общение, подача информации и
Спасибо Ульяне за замечательную экскурсию и потрясающие фото 🫶🏻 Мне понравилась непринужденное общение, подача информации и
Спасибо Ульяне за замечательную экскурсию и потрясающие фото 🫶🏻 Мне понравилась непринужденное общение, подача информации и
Спасибо Ульяне за замечательную экскурсию и потрясающие фото 🫶🏻 Мне понравилась непринужденное общение, подача информации и
Спасибо Ульяне за замечательную экскурсию и потрясающие фото 🫶🏻 Мне понравилась непринужденное общение, подача информации и+2
Спасибо Ульяне за замечательную экскурсию и потрясающие фото 🫶🏻 Мне понравилась непринужденное общение, подача информации и
Спасибо Ульяне за замечательную экскурсию и потрясающие фото 🫶🏻 Мне понравилась непринужденное общение, подача информации и
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А
Спасибо большое Оксане за экскурсию, знания и любовь к Парижу. С удовольствием порекомендуем эту экскурсию тем, кто хочет познакомиться с историческим центром города глубже и увидеть Париж не только глазами туриста!
Спасибо большое Оксане за экскурсию, знания и любовь к Парижу. С удовольствием порекомендуем эту экскурсию тем,
Спасибо большое Оксане за экскурсию, знания и любовь к Парижу. С удовольствием порекомендуем эту экскурсию тем,
Спасибо большое Оксане за экскурсию, знания и любовь к Парижу. С удовольствием порекомендуем эту экскурсию тем,
Спасибо большое Оксане за экскурсию, знания и любовь к Парижу. С удовольствием порекомендуем эту экскурсию тем,
Спасибо большое Оксане за экскурсию, знания и любовь к Парижу. С удовольствием порекомендуем эту экскурсию тем,
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S
Очень интересная и познавательная экскурсия. Лучшая из тех, на которых мы были. Спасибо большое!
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Мария
Прекрасная экскурсия, советую!
Прекрасная экскурсия, советую!
Прекрасная экскурсия, советую!
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И
Экскурсия очень понравилась! Нашим гидом была Анастасия — прекрасный рассказчик и очень увлечённый человек. Маршрут по историческому центру Парижа получился насыщенным, но при этом лёгким и приятным: Сите, Нотр-Дам, набережные
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Сены, Консьержери, Лувр — всё воспринималось не просто как набор достопримечательностей, а как живая история города.

Анастасия интересно и понятно рассказывала о разных эпохах Парижа, обращала внимание на детали, мимо которых мы сами точно прошли бы, и делилась не только историческими фактами, но и атмосферными наблюдениями о городе. Время пролетело незаметно. Спасибо большое и до скорых встреч в Париже!

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Ирина
Нашим гидом в Париже была Анастасия, мы считаем, что нам очень повезло, мы готовы были ходить с ней весь день, настолько интересно, легко и непренужденно подается материал. экскурсия не перегружена,
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хотя, мы гуляли почти три часа. Мы не только прошли по историческому центру, под увлекательный рассказ, но и заглянули в потайные уголки, скрытые от глаз туристов. Нам настолько понравилось, что мы захотели продолжить знакомство с Парижем только с Анастасией и договорились на следующий день продолжить наше путешествие. Если вы выбираете гида прямо сейчас, наши 100 процентные рекомендации! Только Анастасия и, возможно, очаровательный Зип:)

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