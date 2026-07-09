2000 лет биографии Парижа не уместить в 2 часа — вместе мы сразу откроем самые интересные страницы. Исследуем остров Сите, колыбель города; погуляем вдоль Сены; полюбуемся Лувром, замком Консьержери и собором Нотр-Дам. Я оживлю образы королевской столицы, расскажу о характере средневекового и современного парижанина, а также помогу найти любимый кофе местных.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путь Парижа и стены, которые помнят

Кому Париж обязан своим величием и великолепием? Как он развивался? Чтобы понять это, мы пройдём по этапам становления города — от поселения на острове Сите во времена галло-римлян до пышности 19 века. Попутно я открою секреты, которые хранят памятники: Консьержери, Дворец правосудия, театр Шатле, Новый мост (самый старый на самом деле), Институт Франции, Лувр, мосты Искусств и Менял.

Особое внимание уделим двум готическим «симфониям в камне» — собору Парижской Богоматери и капелле Сент-Шапель. Поговорим об архитектурных деталях и важных событиях, которые здесь произошли, а также разберемся, как тамплиеры связаны с проклятием французских королей.

Жизнь города вчера и сегодня

Мои экскурсии — не долгие исторические лекции, а дружеские диалоги. Увлечённо и понятно я расскажу не только о хрониках Парижа, но и о том, чем он жил и живет. Вы «увидите» образы средневекового города. Услышите, что волнует современных парижан, и, при возможности, продегустируете их любимые кофе и десерт. А ещё мы заглянем на старейший цветочный рынок Парижа. Прогулка завершится у Лувра. Отсюда удобно добраться до других достопримечательностей и знаменитых магазинов.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят узнать об истории и жизни Парижа в дружеском, понятном формате

Тем, кто впервые в Париже — я сориентирую вас в городе и с радостью дам ценные советы местного жителя

Организационные детали