Зову вас на фотопрогулку по Парижу: за 2 часа неторопливого исследования исторического центра вы увидите его главные достопримечательности, а я сделаю множество ярких фотографий в профессиональном качестве. Позабочусь, чтобы вы влюбились не только в Париж, но и в себя — в Париже!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Его Величество Лувр — главная достопримечательность столицы со всеми его арками, дворами и стеклянными пирамидами. Расскажу краткую и нескучную историю дворца и укажу на изменения, которые он претерпел за последнее столетие.
- Институт Франции — величественное здание в барочном стиле, штаб-квартира пяти французских академий.
- Набережная Сены и старейший мост Парижа.
- Консьержери — готическая крепость-тюрьма, где томились многие знаменитые узники, в том числе Мария Антуанетта. Раскроем их тайны.
- Нотр-Дам де Пари — знаменитый французский собор, воспетый Виктором Гюго в 19 веке и возрождённый после пожара в 21 веке. Вспомним необычные факты и легенды, связанные с собором.
На прогулке я:
- С удовольствием отвечу на вопросы о современной жизни Парижа по опыту своего 7-летнего проживания в этом городе.
- Сделаю профессиональные кадры в самых фотогеничных локациях. А затем в течение 5 дней отправлю вам через облако 70+ снимков в авторской обработке.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Лувра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 53 туристов
Я — профессиональный фотограф, живу и творю в Париже уже более 5 лет. Очень люблю этот город за неповторимую атмосферу, бурление жизни и дух свободы за строгими фасадами старинных зданий.Задать вопрос
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