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Зову вас на фотопрогулку по Парижу: за 2 часа неторопливого исследования исторического центра вы увидите его главные достопримечательности, а я сделаю множество ярких фотографий в профессиональном качестве. Позабочусь, чтобы вы влюбились не только в Париж, но и в себя — в Париже!