Индивидуальная
до 4 чел.
Страшные истории и легенды Парижа
Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району
Начало: У пирамиды Лувра
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Билеты
Катакомбы Парижа: билет и аудиоэкскурсия
Погрузитесь в таинственный мир катакомб Парижа, исследуя туннели и костницу с аудиогидом. Уникальная возможность прикоснуться к истории города
Начало: У входа в катакомбы Парижа
Завтра в 14:46
6 авг в 10:16
€56 за билет
Индивидуальная
Катакомбы в Париже
Оказаться в самом сердце подземного мира и открыть для себя город любви с нового ракурса
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила2 апреля 2025Очень удобно с аудиогидом на телефоне. Экскурсия проходит в твоем собственном темпе. Буду практиковать данный вид экскурсий.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Катакомбы Парижа»
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