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1 чел. По популярности Пешая 2 часа 54 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Страшные истории и легенды Парижа Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району Начало: У пирамиды Лувра €200 за всё до 6 чел. 1.5 часа 1 отзыв Билеты Катакомбы Парижа: билет и аудиоэкскурсия Погрузитесь в таинственный мир катакомб Парижа, исследуя туннели и костницу с аудиогидом. Уникальная возможность прикоснуться к истории города Начало: У входа в катакомбы Парижа €56 за билет Пешая 1.5 часа Индивидуальная Катакомбы в Париже Оказаться в самом сердце подземного мира и открыть для себя город любви с нового ракурса €200 за человека Другие экскурсии Парижа Последние отзывы на экскурсии Л Людмила Катакомбы Парижа: билет и аудиоэкскурсия Очень удобно с аудиогидом на телефоне. Экскурсия проходит в твоем собственном темпе. Буду практиковать данный вид экскурсий.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Катакомбы Парижа»

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