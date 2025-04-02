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Катакомбы Парижа – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Катакомбы Парижа» в Париже на русском языке, цены от €56. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Страшные истории и легенды Парижа
Пешая
2 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Страшные истории и легенды Парижа
Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району
Начало: У пирамиды Лувра
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Катакомбы Парижа: билет и аудиоэкскурсия
1.5 часа
1 отзыв
Билеты
Катакомбы Парижа: билет и аудиоэкскурсия
Погрузитесь в таинственный мир катакомб Парижа, исследуя туннели и костницу с аудиогидом. Уникальная возможность прикоснуться к истории города
Начало: У входа в катакомбы Парижа
Завтра в 14:46
6 авг в 10:16
€56 за билет
Катакомбы в Париже
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
Катакомбы в Париже
Оказаться в самом сердце подземного мира и открыть для себя город любви с нового ракурса
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Катакомбы Парижа»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Лувр
  3. Остров Сите
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  5. Набережная
  6. Монмартр
  7. Консьержери
  8. Собор Парижской Богоматери
  9. Опера Гарнье
  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июле 2025
Сейчас в Париже в категории "Катакомбы Парижа" можно забронировать 3 экскурсии от 56 до 200. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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