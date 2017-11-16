3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я приглашаю вас на историческую и одновременно кулинарную прогулку по Сен-Жерменскому предместью. Я расскажу вам секреты французского образа жизни и удивительные истории из жизни квартала и парижан, заглянем на местный рынок и побалуем себя сендвичем из правильно хрустящего багета, вкусим французского шоколада, круассанов и несладких шедевров французской кулинарии.

Программа

Я расскажу о секретах французского образа жизни, удивительные истории из жизни квартала Сен-Жермен и парижанм, а также много всего о французах, их настроениях, привычках, увлечениях и стереотипах. После экскурсии у вас не останется сомнений, что La vie est belle!

Сен-Жермен

Квартал Сен-Жермен — одно из самых уютных, гармоничных и излюбленных мест Парижа. Постоянным сторожем предместья выступает Сен-Жермен-де-Пре, старейшая церковь Парижа, под острым шпилем которой захоронен математик Рене Декарт.

Ослепительный бульвар Сен-Жермен, залитый по вечерам теплым театральным светом, приют вольготно прогуливающихся горожан и туристов. Квартал-витрина, квартал-аттракцион, сохранивший всю прелесть подлинного Парижа благодаря узким улочкам, старинным домам и стройным аллеям; благодаря вечным сторожам Люксембургского сада, каждый вечер напоминающим запоздалым променадчикам о закрытии парка.

Здесь было открыто одно из самых старых кафе Парижа, датированное 1686 годом, где Вольтер выпивал по сорок чашек кофе в день. Здесь же разместились легендарные литературные кафе Cafe de Flore и Les Deux Magots, где сиживал в свое время Хемингуэй. А в церкви Сен-Сюльпис, где венчался Виктор Гюго, можно отыскать нулевой меридиан или линию розы по описаниям Дэна Брауна. Сен-Жермен богат сокровищами! Здесь и лучшие булочные, и замечательнейшие пирожные Опера, и свежайшие паштеты, и самая бесподобная кровяная колбаса в округе.