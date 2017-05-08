3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для кулинарной прогулки по Сен-Жермену - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для пеших прогулок. В это время вы сможете насладиться атмосферой квартала и попробовать свежие деликатесы. В апреле и октябре также можно отправиться на экскурсию, хотя может быть немного прохладнее. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но учтите, что некоторые кафе могут быть закрыты.

На этой индивидуальной экскурсии по Сен-Жерменскому предместью вас ждут удивительные истории и кулинарные открытия. Погрузитесь в атмосферу одного из самых уютных кварталов Парижа, где можно встретить старейшую церковь Сен-Жермен-де-Пре и знаменитые литературные кафе. Прогулка завершится дегустацией местных деликатесов, включая хрустящий багет и свежие круассаны. Откройте для себя подлинный Париж и его кулинарные сокровища

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

от €225 за группу

Ваш гид в Париже

Описание экскурсии

La vie est belle: погружение в секреты парижского образа жизни, удивительные истории квартала Сен-Жермен и много всего о французах — их привычках, увлечениях и стереотипах.

Сен-Жермен — квартал-витрина, квартал-аттракцион, сохранивший всю прелесть подлинного Парижа благодаря узким улочкам, старинным домам и стройным аллеям.

Сен-Жермен-де-Пре — постоянный сторож предместья и старейшая церковь Парижа, под острым шпилем которой захоронен математик Рене Декарт.

Бульвар Сен-Жермен — приют вольготно гуляющих горожан и гостей Парижа. По вечерам он залит тёплым театральным светом.

Одно из самых старых кафе Парижа, где Вольтер выпивал по 40 чашек кофе в день. И легендарные литературные кафе Cafe de Flore и Les Deux Magots, где сиживал Хемингуэй.

Церковь Сен-Сюльпис, где венчался Виктор Гюго и где можно отыскать нулевой меридиан или линию розы по описаниям Дэна Брауна.

Гастрономические сокровища квартала Сен-Жермен: здесь и лучшие булочные, и замечательные пирожные Опера, и сэндвичи из правильно хрустящего багета, и свежайшие паштеты, и самая бесподобная кровяная колбаса в округе!

Организационные детали

Дегустации продуктов оплачиваются отдельно.