3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Гастропрогулка по парижскому предместью Сен-Жермен
Откройте для себя Сен-Жерменское предместье через его вкусы и истории. Узнайте о привычках парижан и насладитесь изысканными деликатесами
На этой индивидуальной экскурсии по Сен-Жерменскому предместью вас ждут удивительные истории и кулинарные открытия.
Погрузитесь в атмосферу одного из самых уютных кварталов Парижа, где можно встретить старейшую церковь Сен-Жермен-де-Пре и знаменитые литературные кафе. Прогулка завершится дегустацией местных деликатесов, включая хрустящий багет и свежие круассаны. Откройте для себя подлинный Париж и его кулинарные сокровища
Лучшее время для кулинарной прогулки по Сен-Жермену - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для пеших прогулок. В это время вы сможете насладиться атмосферой квартала и попробовать свежие деликатесы. В апреле и октябре также можно отправиться на экскурсию, хотя может быть немного прохладнее. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но учтите, что некоторые кафе могут быть закрыты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сен-Жермен-де-Пре
Cafe de Flore
Les Deux Magots
Церковь Сен-Сюльпис
Описание экскурсии
La vie est belle: погружение в секреты парижского образа жизни, удивительные истории квартала Сен-Жермен и много всего о французах — их привычках, увлечениях и стереотипах.
Сен-Жермен — квартал-витрина, квартал-аттракцион, сохранивший всю прелесть подлинного Парижа благодаря узким улочкам, старинным домам и стройным аллеям.
Сен-Жермен-де-Пре — постоянный сторож предместья и старейшая церковь Парижа, под острым шпилем которой захоронен математик Рене Декарт.
Бульвар Сен-Жермен — приют вольготно гуляющих горожан и гостей Парижа. По вечерам он залит тёплым театральным светом.
Одно из самых старых кафе Парижа, где Вольтер выпивал по 40 чашек кофе в день. И легендарные литературные кафе Cafe de Flore и Les Deux Magots, где сиживал Хемингуэй.
Церковь Сен-Сюльпис, где венчался Виктор Гюго и где можно отыскать нулевой меридиан или линию розы по описаниям Дэна Брауна.
Гастрономические сокровища квартала Сен-Жермен: здесь и лучшие булочные, и замечательные пирожные Опера, и сэндвичи из правильно хрустящего багета, и свежайшие паштеты, и самая бесподобная кровяная колбаса в округе!
Организационные детали
Дегустации продуктов оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 892 туристов
Париж… Так случилось, что он занял невероятно важное место в моей жизни. Совершая своё первое путешествие в город мечты, я повстречала здесь свою любовь. Так Париж стал моей второй родиной, читать дальшеуменьшить
городом любви, лёгкого трепета, надежды и встреч с любимым человеком.
Я базирую своё мастерство на безграничной любви к Франции, недюжинном любопытстве и тяге к познанию всего нового и интригующего, ненасытной жажде общения и коммуникации и желании познакомить поближе с Парижем как можно большее число путешественников.
Приглашаю вас на индивидуальные прогулки по столице прекрасной Франции, чтобы полюбить Париж всем сердцем — так, как люблю его я!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
2
3
1
2
–
1
–
Г
Гульмира
Были с подругой в конце апреля, тема экскурсии, маршрут- заманчивы. Гид улыбчива, приветлива, мне и моей подруге показалось, что Полине не хватает опыта рассказчика, артистизма, ну знаете, когда говорят" заслушаешься". читать дальшеуменьшить
А маршрут выбран интересный. Согласитесь, высокий профессионал держит под пристальным контролем своих слушателей. К тому же мы взяли две экскурсии разных экскурсоводов, поэтому имели возможность сравнить. Я вновь через неделю воспользовалась услугами Трипстера, но уже в Венеции, попался интересный, неравнодушный к истории Венеции, обаятельный гид Аскар, и все мои спутники были в восторге!
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Роман
Чудесная непринуждённая экскурсия, было весело, интересно и вкусно!:)
Вам был полезен этот отзыв?
А
Андрей
Было холодно но интересно.
Вам был полезен этот отзыв?
ольга
Отличная экскурсия, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Константин
Совершенству нет предела
Вам был полезен этот отзыв?
Inessa
Милая девушка, постаралась все сделать для нашего удобства, но в профессиональном плане…. Жаль
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии на «Гастропрогулка по парижскому предместью Сен-Жермен»