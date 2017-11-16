3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Культурные и гастрономические достопримечательностяи самого парижского квартала

Полина
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Полина – ваш гид
Я приглашаю вас на историческую и одновременно кулинарную прогулку по Сен-Жерменскому предместью.

Я расскажу вам секреты французского образа жизни и удивительные истории из жизни квартала и парижан, заглянем на местный рынок и побалуем себя сендвичем из правильно хрустящего багета, вкусим французского шоколада, круассанов и несладких шедевров французской кулинарии.
От 156 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
3.67
Кулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместью
Кулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместью

Программа

Я расскажу о секретах французского образа жизни, удивительные истории из жизни квартала Сен-Жермен и парижанм, а также много всего о французах, их настроениях, привычках, увлечениях и стереотипах. После экскурсии у вас не останется сомнений, что La vie est belle!

Сен-Жермен

Квартал Сен-Жермен — одно из самых уютных, гармоничных и излюбленных мест Парижа. Постоянным сторожем предместья выступает Сен-Жермен-де-Пре, старейшая церковь Парижа, под острым шпилем которой захоронен математик Рене Декарт.

Ослепительный бульвар Сен-Жермен, залитый по вечерам теплым театральным светом, приют вольготно прогуливающихся горожан и туристов. Квартал-витрина, квартал-аттракцион, сохранивший всю прелесть подлинного Парижа благодаря узким улочкам, старинным домам и стройным аллеям; благодаря вечным сторожам Люксембургского сада, каждый вечер напоминающим запоздалым променадчикам о закрытии парка.

Здесь было открыто одно из самых старых кафе Парижа, датированное 1686 годом, где Вольтер выпивал по сорок чашек кофе в день. Здесь же разместились легендарные литературные кафе Cafe de Flore и Les Deux Magots, где сиживал в свое время Хемингуэй. А в церкви Сен-Сюльпис, где венчался Виктор Гюго, можно отыскать нулевой меридиан или линию розы по описаниям Дэна Брауна. Сен-Жермен богат сокровищами! Здесь и лучшие булочные, и замечательнейшие пирожные Опера, и свежайшие паштеты, и самая бесподобная кровяная колбаса в округе.

Кулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместью
Кулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместью
Кулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместью
Кулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместью
Кулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместью

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Полина
Полина
Париж... Так случилось, что он занял невероятно важное место в моей жизни. Совершая свое первое путешествие в город мечты, я повстречала здесь свою любовь. Так Париж стал моей второй родиной, городом любви, легкого трепета, надежды и встреч с любимым человеком. Я базирую свое мастерство на безграничной любви к Франции, на недюжинном любопытстве и тяге к познанию всего нового и интригующего, на ненасытной жажде общения и коммуникации и на желании познакомить поближе с Парижем как можно большее число путешественников. Приглашаю вас на индивидуальный тур по столице прекрасной Франции, чтобы полюбить Париж всем сердцем — так, как люблю его я!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Inessa
16 ноября 2017
Милая девушка, постаралась все сделать для нашего удобства, но в профессиональном плане....Жаль
8 мая 2017
Были с подругой в конце апреля, тема экскурсии, маршрут- заманчивы. Гид улыбчива, приветлива, мне и моей подруге показалось, что Полине не хватает опыта рассказчика, артистизма , ну знаете, когда говорят " заслушаешься". А маршрут выбран интересный. Согласитесь, высокий профессионал держит под пристальным контролем своих слушателей. К тому же мы взяли две экскурсии разных экскурсоводов, поэтому имели возможность сравнить. Я вновь через неделю воспользовалась услугами Трипстера, но уже в Венеции, попался интересный , неравнодушный к истории Венеции , обаятельный гид Аскар, и все мои спутники были в восторге!
18 февраля 2017
Совершенству нет предела

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