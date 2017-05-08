3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Гастропрогулка по парижскому предместью Сен-Жермен

Откройте для себя Сен-Жерменское предместье через его вкусы и истории. Узнайте о привычках парижан и насладитесь изысканными деликатесами
На этой индивидуальной экскурсии по Сен-Жерменскому предместью вас ждут удивительные истории и кулинарные открытия.

Погрузитесь в атмосферу одного из самых уютных кварталов Парижа, где можно встретить старейшую церковь Сен-Жермен-де-Пре и знаменитые литературные кафе. Прогулка завершится дегустацией местных деликатесов, включая хрустящий багет и свежие круассаны. Откройте для себя подлинный Париж и его кулинарные сокровища
4.4
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🥐 Уникальная кулинарная прогулка
  • 📚 Истории и секреты парижан
  • 🏛 Посещение старейшей церкви
  • ☕ Легендарные литературные кафе
  • 🍫 Дегустация французских деликатесов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для кулинарной прогулки по Сен-Жермену - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для пеших прогулок. В это время вы сможете насладиться атмосферой квартала и попробовать свежие деликатесы. В апреле и октябре также можно отправиться на экскурсию, хотя может быть немного прохладнее. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но учтите, что некоторые кафе могут быть закрыты.
Сейчас август — это идеальное время.
Гастропрогулка по парижскому предместью Сен-Жермен
Гастропрогулка по парижскому предместью Сен-Жермен
Гастропрогулка по парижскому предместью Сен-Жермен

Что можно увидеть

  • Сен-Жермен-де-Пре
  • Cafe de Flore
  • Les Deux Magots
  • Церковь Сен-Сюльпис

Описание экскурсии

La vie est belle: погружение в секреты парижского образа жизни, удивительные истории квартала Сен-Жермен и много всего о французах — их привычках, увлечениях и стереотипах.

Сен-Жермен — квартал-витрина, квартал-аттракцион, сохранивший всю прелесть подлинного Парижа благодаря узким улочкам, старинным домам и стройным аллеям.

Сен-Жермен-де-Пре — постоянный сторож предместья и старейшая церковь Парижа, под острым шпилем которой захоронен математик Рене Декарт.

Бульвар Сен-Жермен — приют вольготно гуляющих горожан и гостей Парижа. По вечерам он залит тёплым театральным светом.

Одно из самых старых кафе Парижа, где Вольтер выпивал по 40 чашек кофе в день. И легендарные литературные кафе Cafe de Flore и Les Deux Magots, где сиживал Хемингуэй.

Церковь Сен-Сюльпис, где венчался Виктор Гюго и где можно отыскать нулевой меридиан или линию розы по описаниям Дэна Брауна.

Гастрономические сокровища квартала Сен-Жермен: здесь и лучшие булочные, и замечательные пирожные Опера, и сэндвичи из правильно хрустящего багета, и свежайшие паштеты, и самая бесподобная кровяная колбаса в округе!

Организационные детали

Дегустации продуктов оплачиваются отдельно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 892 туристов
Париж… Так случилось, что он занял невероятно важное место в моей жизни. Совершая своё первое путешествие в город мечты, я повстречала здесь свою любовь. Так Париж стал моей второй родиной,
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городом любви, лёгкого трепета, надежды и встреч с любимым человеком. Я базирую своё мастерство на безграничной любви к Франции, недюжинном любопытстве и тяге к познанию всего нового и интригующего, ненасытной жажде общения и коммуникации и желании познакомить поближе с Парижем как можно большее число путешественников. Приглашаю вас на индивидуальные прогулки по столице прекрасной Франции, чтобы полюбить Париж всем сердцем — так, как люблю его я!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Г
Были с подругой в конце апреля, тема экскурсии, маршрут- заманчивы. Гид улыбчива, приветлива, мне и моей подруге показалось, что Полине не хватает опыта рассказчика, артистизма, ну знаете, когда говорят" заслушаешься".
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А маршрут выбран интересный. Согласитесь, высокий профессионал держит под пристальным контролем своих слушателей. К тому же мы взяли две экскурсии разных экскурсоводов, поэтому имели возможность сравнить. Я вновь через неделю воспользовалась услугами Трипстера, но уже в Венеции, попался интересный, неравнодушный к истории Венеции, обаятельный гид Аскар, и все мои спутники были в восторге!

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Р
Чудесная непринуждённая экскурсия, было весело, интересно и вкусно!:)
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А
Было холодно но интересно.
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ольга
Отличная экскурсия, спасибо!
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К
Совершенству нет предела
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Inessa
Милая девушка, постаралась все сделать для нашего удобства, но в профессиональном плане…. Жаль
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