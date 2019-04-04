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  4. Париж в ваших зарисовках — лучше любых открыток и фотографий!

Создайте свой скетч-бук парижских впечатлений на вдохновляющей прогулке в компании веселой художницы

Дарья
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Дарья – ваш гид
Глупость какая — покупать открытки! Да и фотоаппарат надо привыкать оставлять в гостиничном номере.

Из этой поездки вы привезете альбом собственных визуальных впечатлений и так войдете во вкус, что не захотите больше довольствоваться готовыми решениями.

Вы попробуете себя в роли эмблематического парижского персонажа — уличного художника: создадите свой скетч-стори-бук (от англ.

«книга записок и зарисовок») в компании веселой рассказчицы со склонностью к художествам.
150 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Париж в ваших зарисовках — лучше любых открыток и фотографий!
Париж в ваших зарисовках — лучше любых открыток и фотографий!

Программа

Маршрут нашего импровизированного пленэра пройдет по самому центру города — захватит остров Сите и колоритные фрагменты Правого и Левого берега. Разглядывая город цепким взглядом рисовальщика, вы увидите те мелкие, но говорящие детали, которые ускользают от рассеянного взора туриста и делают Париж вашим персональным, а не путеводительным.

  • За отведенное время, конечно, нельзя научиться рисовать, но вполне можно нащупать вектор собственного неповторимого стиля. Чтобы раз и навсегда избавиться от предрассудков относительно того, что имеет право называться искусством, для начала мы заглянем в сквот безумных художников, где реальность трансформируется в стилях, которым еще нет названия.
  • Попробуем перо на самых терпеливых «натурщиках» — ресторанной террасе и Сене, а потом потренируемся в быстрых зарисовках на цветочном рынке на площади Лепина.
  • Попробуем сочетать текстовые и графические элементы у витрины киногеничной книжной лавки Shakespeare & Cо.
  • И наконец, завершим опыт скетч-букинга попыткой архитектурного рисунка — с холмов набережной Турнель взгляду во всей красе явится Собор Парижской Богоматери!

У этой прогулки, как у хорошего вина, долгое и мощное послевкусие. Во-первых, у вас останется скетчбук, а это лучше фотоальбома и тем более виртуальной фотогалереи. Во-вторых, много свободных страниц и материалы, которые грех не использовать. В третьих и главных — истории, которые я буду рассказывать в качестве фоновой музыки и которые, надеюсь, задержатся не только на полях скетч-бука, но и в памяти: каково это быть художником в Париже; что это за профессия — житель сквота; как «Русские сезоны» перевернули жизнь Парижа; куда исчезли замочки с Моста Искусств, побочные эффекты арт-терапии и многое другое, о чем просто зайдет речь.

У меня нет запатентованных техник быстрого обучения рисованию и письму, зато есть непобедимая вера в то, что правильный настрой — залог отличных результатов. Я подобрала несколько вдохновляющих парижских впечатлений и теперь хочу вооружить вас новыми орудиями их осмысления. Наше правило для удачной прогулки: прогресс начинается там, где кончается страх глупо выглядеть!

Маршрут

  • Риволи
  • театр Шатле
  • Остров Сите
  • Квартал Сен-Северен
  • Набережная Турнель

Организационные детали

  • Уточнение по стоимости: для этой экскурсии действует регрессивная шкала расчета стоимости: каждый следующий участник платит на 20% меньше.
  • Дети до 10-ти лет рисуют лучше меня и других взрослых, поэтому могут сопровождать нас совершенно бесплатно. У них будут свои скетч-буки, но карандашами и ручками придется делиться с родителями. Правда, стоит отметить, что мы будем подолгу сидеть или стоять, а для детей это часто мучительно. Но если ваши маленькие художники готовы к серьезному творческому эксперименту, добро пожаловать!
  • Картинки сверху мои, но они занимали, конечно, больше времени, чем набросок для скетч-бука. Чтобы увидеть их в полном размере — кликните на картинку.
  • В стоимость входит: набор для скетчбукинга: скетчбук (формат А7), 2 карандаша разной мягкости, 1 чернильная ручка, 2 маркера, кисть-размывка. Возможность пользоваться акварелью, маркерами и восковыми мелками (материалы мои и в набор не входят).
  • Дополнительные расходы: возможны в случае непогоды, когда придется часть зарисовок перенести в кафе. Чашка кофе — 2,30-2,80 евро. Кроме того, приветствуются «чаевые» в копилку артистического сквота (1-2 евро).
  • На этой прогулке рисуют все присутствующие!
Париж в ваших зарисовках — лучше любых открыток и фотографий!
Париж в ваших зарисовках — лучше любых открыток и фотографий!
Париж в ваших зарисовках — лучше любых открыток и фотографий!
Париж в ваших зарисовках — лучше любых открыток и фотографий!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Я журналист, живу и работаю в Париже с 2010 года. Как положено людям моей профессии, тенденциозно отбираю факты и превратно их толкую. Жадно собираю квартальные сплетни, подпаиваю агентов по недвижимости, дружу с бомжами и послами и втираюсь в доверие работникам муниципалитета ради инсайдерской информации. Копаюсь во внебрачных связях королей и ищу улики громких преступлений прошлого. Злословлю, привираю, домысливаю. И главное – всю добытую информацию структурирую в роман-спектакль, который сама же разыгрываю. Переезд заставил меня вспомнить забытый навык рисования, и теперь в свободное от письма время я подрабатываю иллюстрациями для журналов и книг, делаю открытки и веду скетчинги. В России у меня вышли две книжки - "Как жить с французом?" и "Делать детей с французом". Они многих повеселили, для меня же их писать было лучшей адаптационной терапией. Ведь кто бы что ни говорил, жить в чужой стране - испытание. Я скучаю по соотечественникам и всегда искренне рада встрече с ними. Нам всегда есть о чем вместе посмеяться:)
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 апреля 2019
Огромное спасибо Дарье за чудесный опыт! Было интересно, познавательно, вдохновительно - и мне очень понравилось рисовать! Даже не представляла, что я так могу)
Отдельное спасибо за крайне оперативную подготовку и организацию экскурсии. Дарья - невероятно позитивный человек, получила истинное удовольствие! Скетчбук продолжает полниться картинками даже по окончании путешествия, и это прекрасно:)
1 сентября 2018
Мы взяли эту экскурсию в последний день поездки. И хотя я не могу ничего плохого сказать о других гидах, с которыми у нас были экскурсии, этот день с Дарьей - полный восторг!!! Мой 13 летний сын никогда не занимался рисованием раньше, да и вообще не любил рисовать, а здесь он открылся. Дарья - очень позитивная, легкая и в тоже время с глубоким пониманием того, чему учит. В итоге мы везем домой по 4 собственных "шедевра"!!!
Елена
24 октября 2017
Это был удивительный опыт! Уникальная возможность сбавить темп, увидеть знакомые (и незнакомые) места с очень красивых ракурсов, рассмотреть их в деталях (как хорошую картину с экскурсоводом), раскрепоститься и дать волю своему творческому началу. И неожиданно для себя из обычного туриста превратиться в человека мира, свободного художника без рамок и условностей. Ваши зарисовки действительно окажутся гораздо милее сердцу чем тонны очередных фотографий. И близкие будут рассматривать их с неподдельным интересом и даже некоторой завистью! :) Дарья будет деликатно подсказывать и, если надо, поправлять. Она прекрасный художник с очень тонким восприятием и готова делиться своим мастерством. А еще Дарья мастер слова - очень интересный рассказчик и собеседник. Даша, большое спасибо! Наш творческий вечер в Париже - это праздник, который теперь всегда со мной! :)
10 мая 2017
"Зарисовки" - одна из самых ярких и запоминающихся экскурсий с нашей поездки. Сначала думали, что будет парочка набросков, но нет - мы нарисовали пол Парижа )). В следующие после экскурсии дни, дети везде брали с собой выданные гидом блокноты и продолжали и продолжали рисовать. Теперь ждем похожую экскурсию в Москве!!!
6 января 2017
Думаю, что это одна из необычных экскурсий по Парижу, которая может заинтересовать всех любителей творчества.
Париж нужно рисовать! Рисовать в компании и с интересными рассказами еще увлекательнее.

Рекомендую всем мечтателям, которые хотят иметь свой скетчбук с поездки.

Гуляли - нам очень повезло с погодой, рисовали, обсуждали современное искусство. Обменялись техниками скетчинга!
Александра
1 июля 2016
Дарьина экскурсия однозначно достойна внесения в список десятки лучших экскурсий, предлагаемых сайтом Трипстер.
Экскурсия подойдет и тем, кто в Париже - первый раз и тем, кто считает, что знает Париж как свои десять пальцев.
Дарья - необыкновенно позитивный человек, полный энергии и задора. В ее присутствии мир видится исключительно добрым, красочным и удивительным.
В ходе экскурсии Дарья расскажет Вам и серьезные исторические факты и наивеселейшие анекдоты, даст сведения из самых разных областей: этнографии, социологии, экономики, географии, геологии и много чего еще.
При этом Дарья также научит Вас видеть красоту в самых простых деталях, покажет разные техники в создании рисунков и самое главное добьется того, что у Вас в конце экскурсии будет результат - милейшие открытки с видами Парижа, сделанные Вашей рукой, которые Вы с гордостью сможете выложить в социальные сети сразу же после окончания экскурсии. Поверьте, Вы будете на седьмом небе от гордости, получая многочисленные комплименты от друзей. Спасибо Дарья!!! Мне очень понравилось твоя экскурсия!

Дарья проводит ещё 6 экскурсий

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