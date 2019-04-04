Программа

Маршрут нашего импровизированного пленэра пройдет по самому центру города — захватит остров Сите и колоритные фрагменты Правого и Левого берега. Разглядывая город цепким взглядом рисовальщика, вы увидите те мелкие, но говорящие детали, которые ускользают от рассеянного взора туриста и делают Париж вашим персональным, а не путеводительным.

За отведенное время, конечно, нельзя научиться рисовать, но вполне можно нащупать вектор собственного неповторимого стиля. Чтобы раз и навсегда избавиться от предрассудков относительно того, что имеет право называться искусством, для начала мы заглянем в сквот безумных художников, где реальность трансформируется в стилях, которым еще нет названия.

Попробуем перо на самых терпеливых «натурщиках» — ресторанной террасе и Сене, а потом потренируемся в быстрых зарисовках на цветочном рынке на площади Лепина.

Попробуем сочетать текстовые и графические элементы у витрины киногеничной книжной лавки Shakespeare & Cо.

И наконец, завершим опыт скетч-букинга попыткой архитектурного рисунка — с холмов набережной Турнель взгляду во всей красе явится Собор Парижской Богоматери!

У этой прогулки, как у хорошего вина, долгое и мощное послевкусие. Во-первых, у вас останется скетчбук, а это лучше фотоальбома и тем более виртуальной фотогалереи. Во-вторых, много свободных страниц и материалы, которые грех не использовать. В третьих и главных — истории, которые я буду рассказывать в качестве фоновой музыки и которые, надеюсь, задержатся не только на полях скетч-бука, но и в памяти: каково это быть художником в Париже; что это за профессия — житель сквота; как «Русские сезоны» перевернули жизнь Парижа; куда исчезли замочки с Моста Искусств, побочные эффекты арт-терапии и многое другое, о чем просто зайдет речь.

У меня нет запатентованных техник быстрого обучения рисованию и письму, зато есть непобедимая вера в то, что правильный настрой — залог отличных результатов. Я подобрала несколько вдохновляющих парижских впечатлений и теперь хочу вооружить вас новыми орудиями их осмысления. Наше правило для удачной прогулки: прогресс начинается там, где кончается страх глупо выглядеть!

Маршрут