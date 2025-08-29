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Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий

Создайте свой скетч-бук парижских впечатлений на вдохновляющей прогулке в компании веселой художницы
Глупость какая — покупать открытки! Да и фотоаппарат надо привыкать оставлять в гостиничном номере.

Из этой поездки вы привезёте альбом собственных визуальных впечатлений и так войдёте во вкус, что не захотите
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больше довольствоваться готовыми решениями.

Вы попробуете себя в роли эмблематического парижского персонажа — уличного художника: создадите свой скетч-стори-бук (от англ. «книга записок и зарисовок») в компании веселой рассказчицы со склонностью к художествам.

5
16 отзывов
Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий

Описание фото-прогулки

Маршрут нашего импровизированного пленэра пройдёт по самому центру города — захватит остров Сите и колоритные фрагменты Правого и Левого берега. Разглядывая город цепким взглядом рисовальщика, вы увидите те мелкие, но говорящие детали, которые ускользают от рассеянного взора туриста и делают Париж вашим персональным, а не путеводительным.

Наш маршрут: Риволи — театр Шатле — Остров Сите — Квартал Сен-Северен

За отведённое время, конечно, нельзя научиться рисовать, но вполне можно нащупать вектор собственного неповторимого стиля. Чтобы раз и навсегда избавиться от предрассудков относительно того, что имеет право называться искусством, для начала мы заглянем в сквот безумных художников, где реальность трансформируется в стилях, которым еще нет названия.

Попробуем перо на самых терпеливых «натурщиках» — Новом мосте и Сене.
Замахнёмся на архитектурный скетч у часовни Сен-Шапель.
Научимся сочетать текстовые и графические элементы у витрины киногеничной книжной лавки Shakespeare & Cо.

У этой прогулки, как у хорошего вина, долгое и мощное послевкусие. Во-первых, у вас останется скетчбук, а это лучше фотоальбома и тем более виртуальной фотогалереи. Во-вторых, много свободных страниц в нём и материалы, которые грех не использовать. В-третьих и в-главных — истории, которые я буду рассказывать в качестве фоновой музыки и которые, надеюсь, задержатся не только на полях скетчбука, но и в памяти:

  • каково это быть художником в Париже
  • что это за профессия — житель сквота
  • побочные эффекты арт-терапии
  • и многое другое, о чём просто зайдёт речь

У меня нет запатентованных техник быстрого обучения рисованию, зато есть непобедимая вера в то, что правильный настрой — залог отличных результатов. Я подобрала несколько вдохновляющих парижских впечатлений и теперь хочу вооружить вас новыми орудиями их осмысления. Наше правило для удачной прогулки: прогресс начинается там, где кончается страх глупо выглядеть!

Организационные детали

Уточнение по стоимости: для этой программы действует регрессивная шкала расчета стоимости: каждый следующий участник платит на 20% меньше

  • Дети до 10-ти лет рисуют лучше меня и многих взрослых, поэтому могут сопровождать нас бесплатно. У них будут свои скетчбуки, но карандашами и ручками придётся делиться с родителями. Пожалуйста, не заказывайте эту экскурсию для детей младше 14 лет. Мы будем подолгу сидеть или стоять, а для них это часто мучительно. Скетчинг в моём варианте — это сугубо взрослое развлечение
  • Картинки в галерее мои, но они занимали, конечно, больше времени, чем набросок для скетчбука
  • В стоимость входит: скетчбук (формат А6), 3 акварельных карандаша, чернильная ручка, кисть-размывка
  • Дополнительные расходы: возможны в случае непогоды, когда придется часть зарисовок перенести в кафе. Чашка кофе — €2,30-2,80. Кроме того, приветствуются «чаевые» в копилку артистического сквота (€1-2)
  • На этой прогулке рисуют все присутствующие, так как практика показывает, что один нерисующий сбивает настрой всем участникам

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
Участник€190
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Chatelet»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1556 туристов
Я журналист, живу и работаю в Париже с 2010 года. Как положено людям моей профессии, тенденциозно отбираю факты и превратно их толкую. Жадно собираю квартальные сплетни, подпаиваю агентов по недвижимости,
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дружу с бомжами и послами и втираюсь в доверие работникам муниципалитета ради инсайдерской информации. Копаюсь во внебрачных связях королей и ищу улики громких преступлений прошлого. Злословлю, привираю, домысливаю. И главное — всю добытую информацию структурирую в роман-спектакль, который сама же разыгрываю. Переезд заставил меня вспомнить забытый навык рисования, и теперь в свободное от письма время я подрабатываю иллюстрациями для журналов и книг, делаю открытки и веду скетчинги. В России у меня вышли две книжки — «Как жить с французом?» и «Делать детей с французом». Они многих повеселили, для меня же их писать было лучшей адаптационной терапией. Ведь кто бы что ни говорил, жить в чужой стране — испытание. Я скучаю по соотечественникам и всегда искренне рада встрече с ними. Нам всегда есть о чем вместе посмеяться:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
А
Эта экскурсия оказалась одной из лучших в моей жизни!
В ходе экскурсии мы посетили несколько неочевидных, но очень красивых достопримечательностей, о которых Дарья много и интересно рассказала. На каждом из мест
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мы сделали простые, даже для нерисующего человека, зарисовки. Дарья очень хорошо объяснила техники и уже на втором-третьем рисунке я полностью отдалась живописи. Во время экскурсии вы буквально попробуете себя в роли уличного художника. Возможно, вам придется рисовать сидя на пледе прямо по среди асфальта или встав около бортика моста. Очень необычный и незабываемый опыт)
Надо сказать, что я человек рисующий. Для меня эта экскурсия стала возможностью увидеть рисование архитектуры с другой стороны, посмотреть на обычные здания не как на обычные кирпичи с крышей, а как на что-то живое. Я уверена, что такое времяпрепровождение подойдет как художникам, желающим опробовать новые техники, так и людям, просто увлекающимся искусством. Уже вернувшись домой, я продолжу зарисовывать архитектуру теперь уже своего города Хочу сказать огромное спасибо Дарье! За эти 2 часа мы успели и опробовать разные техники, и обсудить культуру Парижа, и просто поболтать о жизни. Дарья - очень открытый и светлый человек, с которым приятно вести беседу. Я рада, что все-таки выбрала именно эту экскурсию. Очень рекомендую:)

Эта экскурсия оказалась одной из лучших в моей жизни!
Эта экскурсия оказалась одной из лучших в моей жизни!
Эта экскурсия оказалась одной из лучших в моей жизни!
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Катя
Это неординарная экскурсия, оригинальная идея. Мне понравились зарисовки с Дарьей! Хочу сказать ей огромное спасибо! Эта прогулка совсем НЕ детская. Скорее сосредоточенная и требующая терпения и полного погружения. Я первый
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раз рисовала в такой технике и по моему у меня неплохо получилось!;-))Воспоминания на всю жизнь о том как я была немного нимало парижским художником! Дарья, спасибо за необыкновенные моменты!
Лея, 15 лет.

Это неординарная экскурсия, оригинальная идея. Мне понравились зарисовки с Дарьей! Хочу сказать ей огромное спасибо! Эта
Это неординарная экскурсия, оригинальная идея. Мне понравились зарисовки с Дарьей! Хочу сказать ей огромное спасибо! Эта
Это неординарная экскурсия, оригинальная идея. Мне понравились зарисовки с Дарьей! Хочу сказать ей огромное спасибо! Эта
Это неординарная экскурсия, оригинальная идея. Мне понравились зарисовки с Дарьей! Хочу сказать ей огромное спасибо! Эта
Это неординарная экскурсия, оригинальная идея. Мне понравились зарисовки с Дарьей! Хочу сказать ей огромное спасибо! Эта
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Sergey
Мы были на экскурсии вдвоем с моей женой. Сначала о моих ощущениях: Эта экскурсия была по-видимому лучшей из тех, в которых я участвовал, Дарья дала почуствовать Париж таким, каким я
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надеялся его увидеть. Даже дождь нам не мешал, а помогал. Все было прекрасно организовано. И главное: я никогда не рисовал до этого, но Дарья увлекла меня и я надеюсь продолжить 'этот опыт. А вот, что говорит моя жена:
Для меня, имеющей опыт рисования, был совершенно незабываемый опыт пленера в той манере, которую Дарья нам предложила- очень удачной, компактной, применимой в любых условиях и местах. Рекомендую всем, не пожалеете.

Мы были на экскурсии вдвоем с моей женой. Сначала о моих ощущениях: Эта экскурсия была по-видимому
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Ирина
Прекрасная прогулка и очаровательная Дарья.
Хороший шанс посмотреть на город глазами художника, обратить внимание на детали и оставить себе на память милые зарисовки.
Я первый раз рисовала карандашом и это действительно увлекательно.
Рекомендую эту прогулку тем, кто любит нестандартные впечатления и избегает туристических толп.
Прекрасная прогулка и очаровательная Дарья.
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А
Это очень необычная экскурсия, не просто прогулка, а настоящее творческое приключение. Я совсем не умею рисовать, но Дарья сумела создать уютную и поддерживающую атмосферу. Её энергия и искреннее отношение к
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каждому участнику вдохновляют. Она не только рассказывала интересные факты о городе, но и делилась своим отношением к искусству, к жизни, к моменту — и это действительно чувствовалось. Особенно приятно было, что никто не ждал идеального результата. Это не урок академического рисунка, а скорее возможность побыть в моменте, по‑новому взглянуть на мир вокруг и на себя. К концу экскурсии я не просто унесла с собой несколько зарисовок, но и чувство лёгкости, радости и чего-то очень настоящего. Рекомендую от души — даже если вы никогда в жизнине рисовали. Это больше, чем просто экскурсия. Это маленькое волшебство.

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Inessa
Очень необычная экскурсия. Совершенно новый опыт прогулок по городу! Даша - очень ответственно подошла к организации. Все материалы принесла с собой. Заранее все придумала. Не нужно уметь рисовать, чтобы идти
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на эту экскурсию. Но, если вы никогда не чувствовали себя художником, то именно на этом туре Вы почувствуете себя не только художником, но и французом! Мы с’ели по стружкой с яблоком и выпили чай в маленьком кафе, непринужденно болтая о Париже, заглянули в удивительный арт хаус на Риволи, вдохновились творчеством и отправились рисовать! Разложили блокноты и карандаши на мосту и началось! Даша отлично об’ясняет, показывает и рассказывает. Она научила меня нескольким приемам рисования, и теперь я готова рисовать свободно и непринужденно в любом понравившемся мне месте! Очень интересный и полезный опыт!

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