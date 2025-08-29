Из этой поездки вы привезёте альбом собственных визуальных впечатлений и так войдёте во вкус, что не захотите
Описание фото-прогулки
Маршрут нашего импровизированного пленэра пройдёт по самому центру города — захватит остров Сите и колоритные фрагменты Правого и Левого берега. Разглядывая город цепким взглядом рисовальщика, вы увидите те мелкие, но говорящие детали, которые ускользают от рассеянного взора туриста и делают Париж вашим персональным, а не путеводительным.
Наш маршрут: Риволи — театр Шатле — Остров Сите — Квартал Сен-Северен
За отведённое время, конечно, нельзя научиться рисовать, но вполне можно нащупать вектор собственного неповторимого стиля. Чтобы раз и навсегда избавиться от предрассудков относительно того, что имеет право называться искусством, для начала мы заглянем в сквот безумных художников, где реальность трансформируется в стилях, которым еще нет названия.
Попробуем перо на самых терпеливых «натурщиках» — Новом мосте и Сене.
Замахнёмся на архитектурный скетч у часовни Сен-Шапель.
Научимся сочетать текстовые и графические элементы у витрины киногеничной книжной лавки Shakespeare & Cо.
У этой прогулки, как у хорошего вина, долгое и мощное послевкусие. Во-первых, у вас останется скетчбук, а это лучше фотоальбома и тем более виртуальной фотогалереи. Во-вторых, много свободных страниц в нём и материалы, которые грех не использовать. В-третьих и в-главных — истории, которые я буду рассказывать в качестве фоновой музыки и которые, надеюсь, задержатся не только на полях скетчбука, но и в памяти:
- каково это быть художником в Париже
- что это за профессия — житель сквота
- побочные эффекты арт-терапии
- и многое другое, о чём просто зайдёт речь
У меня нет запатентованных техник быстрого обучения рисованию, зато есть непобедимая вера в то, что правильный настрой — залог отличных результатов. Я подобрала несколько вдохновляющих парижских впечатлений и теперь хочу вооружить вас новыми орудиями их осмысления. Наше правило для удачной прогулки: прогресс начинается там, где кончается страх глупо выглядеть!
Организационные детали
Уточнение по стоимости: для этой программы действует регрессивная шкала расчета стоимости: каждый следующий участник платит на 20% меньше
- Дети до 10-ти лет рисуют лучше меня и многих взрослых, поэтому могут сопровождать нас бесплатно. У них будут свои скетчбуки, но карандашами и ручками придётся делиться с родителями. Пожалуйста, не заказывайте эту экскурсию для детей младше 14 лет. Мы будем подолгу сидеть или стоять, а для них это часто мучительно. Скетчинг в моём варианте — это сугубо взрослое развлечение
- Картинки в галерее мои, но они занимали, конечно, больше времени, чем набросок для скетчбука
- В стоимость входит: скетчбук (формат А6), 3 акварельных карандаша, чернильная ручка, кисть-размывка
- Дополнительные расходы: возможны в случае непогоды, когда придется часть зарисовок перенести в кафе. Чашка кофе — €2,30-2,80. Кроме того, приветствуются «чаевые» в копилку артистического сквота (€1-2)
- На этой прогулке рисуют все присутствующие, так как практика показывает, что один нерисующий сбивает настрой всем участникам
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€190
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В ходе экскурсии мы посетили несколько неочевидных, но очень красивых достопримечательностей, о которых Дарья много и интересно рассказала. На каждом из мест
Хороший шанс посмотреть на город глазами художника, обратить внимание на детали и оставить себе на память милые зарисовки.
Я первый раз рисовала карандашом и это действительно увлекательно.
Рекомендую эту прогулку тем, кто любит нестандартные впечатления и избегает туристических толп.