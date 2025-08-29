Глупость какая — покупать открытки! Да и фотоаппарат надо привыкать оставлять в гостиничном номере.Из этой поездки вы привезёте альбом собственных визуальных впечатлений и так войдёте во вкус, что не захотите

больше довольствоваться готовыми решениями. Вы попробуете себя в роли эмблематического парижского персонажа — уличного художника: создадите свой скетч-стори-бук (от англ. «книга записок и зарисовок») в компании веселой рассказчицы со склонностью к художествам.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Маршрут нашего импровизированного пленэра пройдёт по самому центру города — захватит остров Сите и колоритные фрагменты Правого и Левого берега. Разглядывая город цепким взглядом рисовальщика, вы увидите те мелкие, но говорящие детали, которые ускользают от рассеянного взора туриста и делают Париж вашим персональным, а не путеводительным.

Наш маршрут: Риволи — театр Шатле — Остров Сите — Квартал Сен-Северен

За отведённое время, конечно, нельзя научиться рисовать, но вполне можно нащупать вектор собственного неповторимого стиля. Чтобы раз и навсегда избавиться от предрассудков относительно того, что имеет право называться искусством, для начала мы заглянем в сквот безумных художников, где реальность трансформируется в стилях, которым еще нет названия.

Попробуем перо на самых терпеливых «натурщиках» — Новом мосте и Сене.

Замахнёмся на архитектурный скетч у часовни Сен-Шапель.

Научимся сочетать текстовые и графические элементы у витрины киногеничной книжной лавки Shakespeare & Cо.

У этой прогулки, как у хорошего вина, долгое и мощное послевкусие. Во-первых, у вас останется скетчбук, а это лучше фотоальбома и тем более виртуальной фотогалереи. Во-вторых, много свободных страниц в нём и материалы, которые грех не использовать. В-третьих и в-главных — истории, которые я буду рассказывать в качестве фоновой музыки и которые, надеюсь, задержатся не только на полях скетчбука, но и в памяти:

каково это быть художником в Париже

что это за профессия — житель сквота

побочные эффекты арт-терапии

и многое другое, о чём просто зайдёт речь

У меня нет запатентованных техник быстрого обучения рисованию, зато есть непобедимая вера в то, что правильный настрой — залог отличных результатов. Я подобрала несколько вдохновляющих парижских впечатлений и теперь хочу вооружить вас новыми орудиями их осмысления. Наше правило для удачной прогулки: прогресс начинается там, где кончается страх глупо выглядеть!

Организационные детали

Уточнение по стоимости: для этой программы действует регрессивная шкала расчета стоимости: каждый следующий участник платит на 20% меньше