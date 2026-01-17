Лувр — самый большой и самый богатый музей мира и разобраться, особенно с первого раза, в его шедеврах, залах и коридорах непросто.
Я предлагаю вам всеобъемлющую экскурсию по Лувру, во время которой вы увидите все основные шедевры музея, а так же редкие экспонаты, находящиеся в разных департаментах музея.
Описание экскурсииНаш визит начнется с исторической части Лувра, мы увидим его древние стены, укрепительную башню – донжон XII века и узнаем несколько средневековых тайн и легенд. Далее мы полюбуемся греческой скульптурой, поговорим о ее идеальных пропорциях, античных нормах красоты и морали, очаруемся Венерой Милосской и Никой Самофракийской. Побываем в роскошной галерее Аполлона – предвестнице Версальского дворца, поразимся ее пышным декором и знаменитыми сокровищами. Затем мы посмотрим живопись итальянского возрождения, его начало и рассвет, восхитимся гением Леонардо да Винчи, увидим Джоконду и все другие работы Леонардо, хранящиеся в Лувре, я вам расскажу некоторые интересные факты из его биографии, о которых, быть может, вы и не слышали. Так же мы увидим работы Боттичелли, Рафаэля, Тициана, Микеланджело, Караваджо и других итальянских мастеров. Следующий наш этап будет французская неоклассическая «идеальная» живопись, я расскажу вам о Французской Академии искусств, об ее строгих правилах и предписаниях, мы посмотрим картины больших форматов, поставленные на службу пропаганды власти и поговорим о состязаниях между художниками за эти заказы. И, конечно, полюбуемся великолепными портретами и образами, которые эти же художники создавали для себя и для своих частных заказчиков. После этого мы с вами сделаем небольшую кофе-паузу (пауза не считается временем экскурсии) и пройдем в противоположное крыло Лувра, где находится департамент фламандской, голландской и французской живописи, редко посещаемый туристами, но не менее богатый своими шедеврами Ван Эйка, Рембрандта, Вермеера, Хальса, Рубенса, Пуссена, Шардена, Фрагонара, Буше, Ингра, Коро и других знаменитых художников разных эпох и стилей. Увидим с вами эволюцию портрета, пейзажа, натюрморта, множество работ жанровой живописи – жизни простых людей и окружающей их действительности, а также знаменитую галерею Медичи – 24 биографические картины из Люксембургского дворца о жизни королевы Марии Медичи, воплощенные Питером Паулем Рубенсом. Затем мы побываем с вами в знаменитых апартаментах Наполеона III, в которых, в общем-то, он никогда и не жил, полюбуемся великолепными интерьерами, мебелью и украшениями королевских и императорских особ. А в конце нашего визита вас ждет забавный исторический сюрприз! Длительность визита 4 - 4,5 часа, поэтому предусмотрена кофе-пауза в кафе музея.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей.
Где начинаем и завершаем?
Начало: У памятника Людовику XIV, возле пирамиды Лувра
Завершение: Лувр
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
