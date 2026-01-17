Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Лувр — самый большой и самый богатый музей мира и разобраться, особенно с первого раза, в его шедеврах, залах и коридорах непросто.



Я предлагаю вам всеобъемлющую экскурсию по Лувру, во время которой вы увидите все основные шедевры музея, а так же редкие экспонаты, находящиеся в разных департаментах музея.

Елена Ваш гид в Париже Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком Когда По договоренности €480 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Наш визит начнется с исторической части Лувра, мы увидим его древние стены, укрепительную башню – донжон XII века и узнаем несколько средневековых тайн и легенд. Далее мы полюбуемся греческой скульптурой, поговорим о ее идеальных пропорциях, античных нормах красоты и морали, очаруемся Венерой Милосской и Никой Самофракийской. Побываем в роскошной галерее Аполлона – предвестнице Версальского дворца, поразимся ее пышным декором и знаменитыми сокровищами. Затем мы посмотрим живопись итальянского возрождения, его начало и рассвет, восхитимся гением Леонардо да Винчи, увидим Джоконду и все другие работы Леонардо, хранящиеся в Лувре, я вам расскажу некоторые интересные факты из его биографии, о которых, быть может, вы и не слышали. Так же мы увидим работы Боттичелли, Рафаэля, Тициана, Микеланджело, Караваджо и других итальянских мастеров. Следующий наш этап будет французская неоклассическая «идеальная» живопись, я расскажу вам о Французской Академии искусств, об ее строгих правилах и предписаниях, мы посмотрим картины больших форматов, поставленные на службу пропаганды власти и поговорим о состязаниях между художниками за эти заказы. И, конечно, полюбуемся великолепными портретами и образами, которые эти же художники создавали для себя и для своих частных заказчиков. После этого мы с вами сделаем небольшую кофе-паузу (пауза не считается временем экскурсии) и пройдем в противоположное крыло Лувра, где находится департамент фламандской, голландской и французской живописи, редко посещаемый туристами, но не менее богатый своими шедеврами Ван Эйка, Рембрандта, Вермеера, Хальса, Рубенса, Пуссена, Шардена, Фрагонара, Буше, Ингра, Коро и других знаменитых художников разных эпох и стилей. Увидим с вами эволюцию портрета, пейзажа, натюрморта, множество работ жанровой живописи – жизни простых людей и окружающей их действительности, а также знаменитую галерею Медичи – 24 биографические картины из Люксембургского дворца о жизни королевы Марии Медичи, воплощенные Питером Паулем Рубенсом. Затем мы побываем с вами в знаменитых апартаментах Наполеона III, в которых, в общем-то, он никогда и не жил, полюбуемся великолепными интерьерами, мебелью и украшениями королевских и императорских особ. А в конце нашего визита вас ждет забавный исторический сюрприз! Длительность визита 4 - 4,5 часа, поэтому предусмотрена кофе-пауза в кафе музея.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату