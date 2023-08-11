Марэ - «болото», в котором хочется утонуть

Всё самое страшное и страстное из парижской истории в перебежках от старьёвщика к кондитеру

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Марэ — самый насыщенный историей квартал Парижа. Вам придётся вникнуть в придворные интриги, любовные треугольники, политические сплетни 12–17 вв.

Но история дворца Сен-Поль забудется, а фарфоровая перечница, купленная у хозяйки местного броканта, останется. Как и вкус лучших в городе эклеров или сувенир с рождественского базара.

Поэтому мы будем по-всякому присваивать себе город: заходить, пробовать, прицениваться, чтобы немного передохнуть от сильных эмоций, которые вызывают нравы прошлого.
Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
Ближайшие даты:
19
авг
20
авг
21
авг
22
авг
23
авг
24
авг
25
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Марэ десятилетиями хотели снести, а в 1960-е резко решили законсервировать и сделать музеем под открытым небом. Однако он решил, что задавать тон лучше, чем почивать на лаврах. И теперь всё самое интересное в Париже — тематические клубы, концепт-сторы, нишевые парфюмы, модные стрижки, купажи кофе и фасоны пиджаков — идёт отсюда.

Квартальные зарисовки

Здесь тротуары раскрашены в цвета радуги, мужчины носят юбки и благоухают ароматами «Чёрная месса» или «Жжёная шина». Пожилая леди выгуливает хитро стриженого пуделя и жуёт печеньки из конопли. Рядом еврей с пейсами спешит в свою космическую синагогу на улице Павэ. Две модницы затовариваются винтажем по 10 евро/кг, инста-дива позирует на площади Вогезов со шпагой…

Чтобы понять, как тут дошли до жизни такой, без погружения в историю не обойтись. И есть во что погрузиться: отравления, клады, интриги, сумасшествия, прелюбодеяния, предательства и геройства, казни и акты вандализма объясняют многое из того, что вы увидите.

Во время прогулки вы:

  • узнаете о проклятии тамплиеров и захотите найти их сокровище,
  • отыщете следы дворца-призрака Сен-Поль и граффити времён Революции,
  • поймёте, с кого Дюма списал Миледи, а Уайлдер — маркизу Монтемайор,
  • увидите единственную сохранившуюся башню Бастилии и спросите, куда делось всё остальное,
  • отметите на карте кучу мест, куда стоит вернуться: от легендарного аутлета и винно-книжного кафе до лавки эротического антиквариата и круглогодичного рождественского базара,
  • пропитаетесь нишевой парфюмерией,
  • попробуете фалафель и «самое неполиткорректное пирожное Франции»,
  • окунётесь в весёлую жизнь гей-квартала,
  • приценитесь к современному искусству,
  • купите чисто парижские сувениры, которых нет ни у кого,
  • постоите на знаменитой Гревской площади и узнаете много нового о дуэлях, пытках, средневековых обычаях и современных забастовках,
  • сфотографируетесь на фоне чудом уцелевшего готического замка,
  • возможно, на свой страх и риск решите подстричься у «парикмахера-ковбоя».

Организационные детали

  • Это не гастрономическая и не lifestyle прогулка, то есть мы больше будем говорить о королях, чем о капусте, причём в самых двусмысленных выражениях (поберегите детей!). Но, если при этом закончим сытыми, готовыми пробежать еще полгорода и слегка навеселе — значит, экскурсия удалась.
  • Я советую соглашаться на всё, что предлагает вам город: есть на ходу, пить из фонтана, брызгаться пробниками духов и покупать зарисовки у уличных художников. Это помогает заякорить истории, но всегда остаётся на ваше усмотрение. Стоимость фалафеля — от 8 €, пирожных — от 3 €, бокала вина — от 6,50 €, коктейлей — от 10 €. Чтобы успеть увидеть как можно больше всего интересного, хорошо бы, чтобы визиты оставались ознакомительными, то есть короткими.
  • В любом случае, Марэ — такое место, куда стоит возвращаться, причём в разное время суток. Рекомендую заложить пару часов после прогулки на вдумчивый шопинг.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Sully-Morland
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
11 авг 2023
Спасибо большое Дарье за интересную экскурсию. У нас была непростая группа с детьми разных возрастов и взрослыми тоже такими разными.))) Дарья справилась на пять с плюсом. Маршрут очень интересный, скучно не было ни на секунду, у Дарьи бесконечное количество историй, видно что к своему делу она относится с большой любовью и ответственностью. Общаться с Дарьей было очень приятно, отдельное спасибо за кофе, не буду спойлерить.)))
Рекомендую от души 💗

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Необычные
Летние
Улицы и переулки
Квартал Марэ
Популярные места

Похожие туры из Парижа

Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
Познакомиться с «королевой ядов», религиозными фанатиками Гизы, тамплиерами и другими героями эпохи
у Hôtel de Ville
Сегодня
Завтра
21 авг
22 авг
150105 за всё до 10 чел.
По парижским островам: Сите и Сен-Луи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
По парижским островам: Сите и Сен-Луи
Побывать в тихих и спокойных кварталах, где царит атмосфера Средневековья
на площади Сен-Мишель
24 авг
27 авг
28 авг
29 авг
от 90 за всё до 2 чел.
Париж с высоты в квартале Марэ
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
22 отзыва
Париж с высоты в квартале Марэ
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
у метро Bastille
Завтра
23 авг
24 авг
25 авг
37 за человека
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Париже
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ