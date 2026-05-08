Загадки Марэ ждут вас: дворцовые интриги, исторические открытия и уникальные покупки в самом сердце Парижа
Марэ - это сердце Парижа, где каждый камень дышит историей.
Экскурсия по Марэ - это возможность прикоснуться к историческим событиям, ощутить дух времени и познакомиться с уникальным культурным наследием.
Вы узнаете о читать дальшеуменьшить
тайнах тамплиеров, исследуете следы дворца Сен-Поль и поймёте, как исторические события отразились на современном облике квартала.
Вас ждут встречи с ароматами эксклюзивной парфюмерии, дегустации уникальных блюд и напитков, а также возможность приобрести сувениры, которые станут настоящими парижскими реликвиями. Марэ не просто квартал - это место, где каждый уголок имеет свою неповторимую историю.
Откройте для себя лучшие эклеры в городе, найдите уникальные винтажные находки и почувствуйте настоящий дух Парижа. Бронируйте экскурсию и станьте частью этой неповторимой атмосферы
Придворные интриги, любовные треугольники, политические сплетни 12–17 вв. И пусть история дворца Сен-Поль забудется — фарфоровая перечница, купленная у хозяйки местного броканта, останется. Как и запах полов Версаля от ароматической свечки или вкус самого знаменитого в городе фалафеля. Ведь мы будем по-всякому присваивать себе город: заходить, пробовать, нюхать, щупать, чтобы немного передохнуть от сильных эмоций, которые вызывают нравы прошлого.
Квартальные зарисовки
Мужчины на улице Фран-Буржуа благоухают ароматами «Чёрная месса» или «Жжёная шина». Пожилая леди выгуливает хитро стриженого пуделя и жуёт печеньки из конопли возле площади рынка Св. Катрины. Еврей с пейсами зазывает в синагогу на улице Розовых Кустов. Две модницы затовариваются винтажем по €10/кг под боком у дорогого универмага BHV, фото-дива позирует на площади Вогезов со шпагой…
Чтобы понять, как тут дошли до жизни такой, без погружения в историю не обойтись. И есть во что погрузиться: отравления, клады, интриги, сумасшествия, прелюбодеяния, предательства и геройства, казни и акты вандализма объясняют многое из того, что вы увидите.
Во время прогулки вы:
узнаете о проклятии тамплиеров и захотите найти их сокровище,
отыщете следы дворца-призрака Сен-Поль и граффити времён Революции
поймёте, с кого Дюма списал Миледи
увидите единственную сохранившуюся башню Бастилии и спросите, куда делось всё остальное
отметите на карте кучу мест, куда стоит вернуться: от легендарного аутлета до лавки эротического антиквариата
пропитаетесь нишевой парфюмерией
приценитесь к стрит-арту
купите чисто парижские сувениры, которых нет ни у кого,
постоите на знаменитой Гревской площади и узнаете много нового о дуэлях, пытках, средневековых обычаях и современных забастовках
возможно, на свой страх и риск решите подстричься у «парикмахера-ковбоя»
Организационные детали
Это не гастрономическая и не lifestyle прогулка, то есть мы больше будем говорить о королях, чем о капусте, причём в самых двусмысленных выражениях (поберегите детей!). Но, если при этом закончим сытыми, готовыми пробежать еще полгорода и слегка навеселе — значит, экскурсия удалась
Я советую соглашаться на всё, что предлагает вам город: есть на ходу, пить из фонтана, брызгаться пробниками духов и покупать зарисовки у уличных художников. Это помогает заякорить истории, но всегда остаётся на ваше усмотрение. Чтобы успеть увидеть как можно больше всего интересного, хорошо бы, чтобы визиты оставались ознакомительными, то есть короткими
В любом случае, Маре — такое место, куда стоит возвращаться, причём в разное время суток. Рекомендую заложить пару часов после прогулки на вдумчивый шопинг
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Sully-Morland
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1556 туристов
Я журналист, живу и работаю в Париже с 2010 года. Как положено людям моей профессии, тенденциозно отбираю факты и превратно их толкую. Жадно собираю квартальные сплетни, подпаиваю агентов по недвижимости, читать дальшеуменьшить
дружу с бомжами и послами и втираюсь в доверие работникам муниципалитета ради инсайдерской информации. Копаюсь во внебрачных связях королей и ищу улики громких преступлений прошлого. Злословлю, привираю, домысливаю. И главное — всю добытую информацию структурирую в роман-спектакль, который сама же разыгрываю.
Переезд заставил меня вспомнить забытый навык рисования, и теперь в свободное от письма время я подрабатываю иллюстрациями для журналов и книг, делаю открытки и веду скетчинги.
В России у меня вышли две книжки — «Как жить с французом?» и «Делать детей с французом». Они многих повеселили, для меня же их писать было лучшей адаптационной терапией. Ведь кто бы что ни говорил, жить в чужой стране — испытание. Я скучаю по соотечественникам и всегда искренне рада встрече с ними. Нам всегда есть о чем вместе посмеяться:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Кирилл
Дарья с удивительной лёгкостью раскрывает историю Франции, вплетая её в живую ткань современного Парижа. Почти незаметно для себя вы начинаете следить за тенями кардиналов, пап и дуэлянтов, которые всё ещё читать дальшеуменьшить
будто проходят по улицам квартала Маре. Экскурсия по-настоящему увлекательная, даже для тех, кто не считает себя поклонником истории или культуры Франции. Позитив, вкус к деталям и настоящее обогащение новым, вот что вы уносите с собой после этой прогулки.
Дарья
Ответ организатора:
О, спасибо большое! А мы ведь так заговорились о настоящем и будущем, что даже не успели обсудить всё богатое прошлое читать дальшеуменьшить
Маре. В этом, как мне кажется, и есть главная прелесть экскурсии: когда прошлое даёт нам новые "очки" для чтения новостей и прогнозов.
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Л
Лена
Огромное спасибо Дарье за интересный рассказ. Видно что ей нравится то что она делает. И делает она это с душой. Я была в Париже первый раз. Мне все понравилось. Дарья подобрала маршрут по моим интересам
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Алексей
Просто в восторге от Дарьи, шикарный экскурсовод, грамотный, опытный, обстоятельно все рассказала, отдельное спасибо за чувство юмора и интересную, непринуждённую подачу материала. Однозначно рекомендую
Дарья
Ответ организатора:
Отдельное счастье - встретить человека, который тоже смотрел "Элен и ребята"! Вот что называется "говорить душами":) До новых встреч!
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Александра
Прекрасная экскурсия и прекрасная Даша. Информативно, душевно, комфортно, на одном дыхании 👍👍👍
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Бэлла
Большое спасибо Дарье за такую познавательную экскурсию. Сами точно туда не пошли бы, и, однозначно, столько не прочитали бы😃. Очень понравилась. Рекомендую!!! Походили по улочкам Маре. Заходили во дворики, в читать дальшеуменьшить
которых были кафе и магазинчики. Никогда сами не догадались бы. В теплой атмосфере Дарья нам устроила пикник в парке, принесла плед и кофе❤️❤️❤️. Это было так душевно❤️❤️❤️. Самая запоминающаяся экскурсия. Если еще раз побываю в Париже обязательно схожу с Дарьей на экскурсию.
+2
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Ирина
Дашенька, огромное спасибо за проведенную экскурсию!! Сегодня мы познакомились с историческим районом Парижа - Маре! Погрузились в историю и узнали множество наинтереснейших подробностей! В том числе кто был прототипом главных читать дальшеуменьшить
героев в романах Дюма и Уайлдера! Узнали много нового о средневековых обычаях. Историю знаменитой башни Бастилии. Посетили магазин ArtGeneration с работами современных художников. По пути посетили несколько кондитерских магазинчиков, в которых попробовали чудесные пирожные! А так же было ещё много интересного и познавательного! Благодаря тебе Дашенька, мы остались сытыми и очень довольными проведенным с тобой временем! Ты, как всегда, была на высоте!!! 🤗❤️
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Входит в следующие категории Парижа
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