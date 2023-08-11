Марэ — самый насыщенный историей квартал Парижа. Вам придётся вникнуть в придворные интриги, любовные треугольники, политические сплетни 12–17 вв. Но история дворца Сен-Поль забудется, а фарфоровая перечница, купленная у хозяйки местного броканта, останется. Как и вкус лучших в городе эклеров или сувенир с рождественского базара. Поэтому мы будем по-всякому присваивать себе город: заходить, пробовать, прицениваться, чтобы немного передохнуть от сильных эмоций, которые вызывают нравы прошлого.

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Описание

Что вас ожидает

Марэ десятилетиями хотели снести, а в 1960-е резко решили законсервировать и сделать музеем под открытым небом. Однако он решил, что задавать тон лучше, чем почивать на лаврах. И теперь всё самое интересное в Париже — тематические клубы, концепт-сторы, нишевые парфюмы, модные стрижки, купажи кофе и фасоны пиджаков — идёт отсюда.

Квартальные зарисовки

Здесь тротуары раскрашены в цвета радуги, мужчины носят юбки и благоухают ароматами «Чёрная месса» или «Жжёная шина». Пожилая леди выгуливает хитро стриженого пуделя и жуёт печеньки из конопли. Рядом еврей с пейсами спешит в свою космическую синагогу на улице Павэ. Две модницы затовариваются винтажем по 10 евро/кг, инста-дива позирует на площади Вогезов со шпагой…

Чтобы понять, как тут дошли до жизни такой, без погружения в историю не обойтись. И есть во что погрузиться: отравления, клады, интриги, сумасшествия, прелюбодеяния, предательства и геройства, казни и акты вандализма объясняют многое из того, что вы увидите.

Во время прогулки вы:

узнаете о проклятии тамплиеров и захотите найти их сокровище,

отыщете следы дворца-призрака Сен-Поль и граффити времён Революции,

поймёте, с кого Дюма списал Миледи, а Уайлдер — маркизу Монтемайор,

увидите единственную сохранившуюся башню Бастилии и спросите, куда делось всё остальное,

отметите на карте кучу мест, куда стоит вернуться: от легендарного аутлета и винно-книжного кафе до лавки эротического антиквариата и круглогодичного рождественского базара,

пропитаетесь нишевой парфюмерией,

попробуете фалафель и «самое неполиткорректное пирожное Франции»,

окунётесь в весёлую жизнь гей-квартала,

приценитесь к современному искусству,

купите чисто парижские сувениры, которых нет ни у кого,

постоите на знаменитой Гревской площади и узнаете много нового о дуэлях, пытках, средневековых обычаях и современных забастовках,

сфотографируетесь на фоне чудом уцелевшего готического замка,

возможно, на свой страх и риск решите подстричься у «парикмахера-ковбоя».

Организационные детали