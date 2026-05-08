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Маре - «болото», в котором хочется утонуть

Загадки Марэ ждут вас: дворцовые интриги, исторические открытия и уникальные покупки в самом сердце Парижа
Марэ - это сердце Парижа, где каждый камень дышит историей.

Экскурсия по Марэ - это возможность прикоснуться к историческим событиям, ощутить дух времени и познакомиться с уникальным культурным наследием.

Вы узнаете о
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тайнах тамплиеров, исследуете следы дворца Сен-Поль и поймёте, как исторические события отразились на современном облике квартала.

Вас ждут встречи с ароматами эксклюзивной парфюмерии, дегустации уникальных блюд и напитков, а также возможность приобрести сувениры, которые станут настоящими парижскими реликвиями. Марэ не просто квартал - это место, где каждый уголок имеет свою неповторимую историю.

Откройте для себя лучшие эклеры в городе, найдите уникальные винтажные находки и почувствуйте настоящий дух Парижа. Бронируйте экскурсию и станьте частью этой неповторимой атмосферы

5
28 отзывов
Маре - «болото», в котором хочется утонуть
Маре - «болото», в котором хочется утонуть
Маре - «болото», в котором хочется утонуть

Описание экскурсии

Придворные интриги, любовные треугольники, политические сплетни 12–17 вв. И пусть история дворца Сен-Поль забудется — фарфоровая перечница, купленная у хозяйки местного броканта, останется. Как и запах полов Версаля от ароматической свечки или вкус самого знаменитого в городе фалафеля. Ведь мы будем по-всякому присваивать себе город: заходить, пробовать, нюхать, щупать, чтобы немного передохнуть от сильных эмоций, которые вызывают нравы прошлого.

Квартальные зарисовки

Мужчины на улице Фран-Буржуа благоухают ароматами «Чёрная месса» или «Жжёная шина». Пожилая леди выгуливает хитро стриженого пуделя и жуёт печеньки из конопли возле площади рынка Св. Катрины. Еврей с пейсами зазывает в синагогу на улице Розовых Кустов. Две модницы затовариваются винтажем по €10/кг под боком у дорогого универмага BHV, фото-дива позирует на площади Вогезов со шпагой…

Чтобы понять, как тут дошли до жизни такой, без погружения в историю не обойтись. И есть во что погрузиться: отравления, клады, интриги, сумасшествия, прелюбодеяния, предательства и геройства, казни и акты вандализма объясняют многое из того, что вы увидите.

Во время прогулки вы:

  • узнаете о проклятии тамплиеров и захотите найти их сокровище,
  • отыщете следы дворца-призрака Сен-Поль и граффити времён Революции
  • поймёте, с кого Дюма списал Миледи
  • увидите единственную сохранившуюся башню Бастилии и спросите, куда делось всё остальное
  • отметите на карте кучу мест, куда стоит вернуться: от легендарного аутлета до лавки эротического антиквариата
  • пропитаетесь нишевой парфюмерией
  • приценитесь к стрит-арту
  • купите чисто парижские сувениры, которых нет ни у кого,
  • постоите на знаменитой Гревской площади и узнаете много нового о дуэлях, пытках, средневековых обычаях и современных забастовках
  • возможно, на свой страх и риск решите подстричься у «парикмахера-ковбоя»

Организационные детали

  • Это не гастрономическая и не lifestyle прогулка, то есть мы больше будем говорить о королях, чем о капусте, причём в самых двусмысленных выражениях (поберегите детей!). Но, если при этом закончим сытыми, готовыми пробежать еще полгорода и слегка навеселе — значит, экскурсия удалась
  • Я советую соглашаться на всё, что предлагает вам город: есть на ходу, пить из фонтана, брызгаться пробниками духов и покупать зарисовки у уличных художников. Это помогает заякорить истории, но всегда остаётся на ваше усмотрение. Чтобы успеть увидеть как можно больше всего интересного, хорошо бы, чтобы визиты оставались ознакомительными, то есть короткими
  • В любом случае, Маре — такое место, куда стоит возвращаться, причём в разное время суток. Рекомендую заложить пару часов после прогулки на вдумчивый шопинг

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Sully-Morland
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1556 туристов
Я журналист, живу и работаю в Париже с 2010 года. Как положено людям моей профессии, тенденциозно отбираю факты и превратно их толкую. Жадно собираю квартальные сплетни, подпаиваю агентов по недвижимости,
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дружу с бомжами и послами и втираюсь в доверие работникам муниципалитета ради инсайдерской информации. Копаюсь во внебрачных связях королей и ищу улики громких преступлений прошлого. Злословлю, привираю, домысливаю. И главное — всю добытую информацию структурирую в роман-спектакль, который сама же разыгрываю. Переезд заставил меня вспомнить забытый навык рисования, и теперь в свободное от письма время я подрабатываю иллюстрациями для журналов и книг, делаю открытки и веду скетчинги. В России у меня вышли две книжки — «Как жить с французом?» и «Делать детей с французом». Они многих повеселили, для меня же их писать было лучшей адаптационной терапией. Ведь кто бы что ни говорил, жить в чужой стране — испытание. Я скучаю по соотечественникам и всегда искренне рада встрече с ними. Нам всегда есть о чем вместе посмеяться:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
3
2
1
К
Дарья с удивительной лёгкостью раскрывает историю Франции, вплетая её в живую ткань современного Парижа. Почти незаметно для себя вы начинаете следить за тенями кардиналов, пап и дуэлянтов, которые всё ещё
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будто проходят по улицам квартала Маре.
Экскурсия по-настоящему увлекательная, даже для тех, кто не считает себя поклонником истории или культуры Франции.
Позитив, вкус к деталям и настоящее обогащение новым, вот что вы уносите с собой после этой прогулки.

Дарья
Дарья
Ответ организатора:
О, спасибо большое! А мы ведь так заговорились о настоящем и будущем, что даже не успели обсудить всё богатое прошлое
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Маре. В этом, как мне кажется, и есть главная прелесть экскурсии: когда прошлое даёт нам новые "очки" для чтения новостей и прогнозов.

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Л
Огромное спасибо Дарье за интересный рассказ. Видно что ей нравится то что она делает. И делает она это с душой. Я была в Париже первый раз. Мне все понравилось.
Дарья подобрала маршрут по моим интересам
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Алексей
Просто в восторге от Дарьи, шикарный экскурсовод, грамотный, опытный, обстоятельно все рассказала, отдельное спасибо за чувство юмора и интересную, непринуждённую подачу материала. Однозначно рекомендую
Дарья
Дарья
Ответ организатора:
Отдельное счастье - встретить человека, который тоже смотрел "Элен и ребята"! Вот что называется "говорить душами":) До новых встреч!
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Александра
Прекрасная экскурсия и прекрасная Даша. Информативно, душевно, комфортно, на одном дыхании 👍👍👍
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Бэлла
Большое спасибо Дарье за такую познавательную экскурсию. Сами точно туда не пошли бы, и, однозначно, столько не прочитали бы😃. Очень понравилась. Рекомендую!!! Походили по улочкам Маре. Заходили во дворики, в
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которых были кафе и магазинчики. Никогда сами не догадались бы. В теплой атмосфере Дарья нам устроила пикник в парке, принесла плед и кофе❤️❤️❤️. Это было так душевно❤️❤️❤️. Самая запоминающаяся экскурсия. Если еще раз побываю в Париже обязательно схожу с Дарьей на экскурсию.

Большое спасибо Дарье за такую познавательную экскурсию. Сами точно туда не пошли бы, и, однозначно, столько
Большое спасибо Дарье за такую познавательную экскурсию. Сами точно туда не пошли бы, и, однозначно, столько
Большое спасибо Дарье за такую познавательную экскурсию. Сами точно туда не пошли бы, и, однозначно, столько
Большое спасибо Дарье за такую познавательную экскурсию. Сами точно туда не пошли бы, и, однозначно, столько
Большое спасибо Дарье за такую познавательную экскурсию. Сами точно туда не пошли бы, и, однозначно, столько
Большое спасибо Дарье за такую познавательную экскурсию. Сами точно туда не пошли бы, и, однозначно, столько
Большое спасибо Дарье за такую познавательную экскурсию. Сами точно туда не пошли бы, и, однозначно, столько
Большое спасибо Дарье за такую познавательную экскурсию. Сами точно туда не пошли бы, и, однозначно, столько+2
Большое спасибо Дарье за такую познавательную экскурсию. Сами точно туда не пошли бы, и, однозначно, столько
Большое спасибо Дарье за такую познавательную экскурсию. Сами точно туда не пошли бы, и, однозначно, столько
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Ирина
Дашенька, огромное спасибо за проведенную экскурсию!! Сегодня мы познакомились с историческим районом Парижа - Маре! Погрузились в историю и узнали множество наинтереснейших подробностей! В том числе кто был прототипом главных
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героев в романах Дюма и Уайлдера! Узнали много нового о средневековых обычаях. Историю знаменитой башни Бастилии. Посетили магазин ArtGeneration с работами современных художников. По пути посетили несколько кондитерских магазинчиков, в которых попробовали чудесные пирожные! А так же было ещё много интересного и познавательного! Благодаря тебе Дашенька, мы остались сытыми и очень довольными проведенным с тобой временем! Ты, как всегда, была на высоте!!! 🤗❤️

Дашенька, огромное спасибо за проведенную экскурсию!! Сегодня мы познакомились с историческим районом Парижа - Маре! Погрузились
Дашенька, огромное спасибо за проведенную экскурсию!! Сегодня мы познакомились с историческим районом Парижа - Маре! Погрузились
Дашенька, огромное спасибо за проведенную экскурсию!! Сегодня мы познакомились с историческим районом Парижа - Маре! Погрузились
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