Всё самое страшное и страстное из парижской истории в перебежках от старьёвщика к кондитеру
Но история дворца Сен-Поль забудется, а фарфоровая перечница, купленная у хозяйки местного броканта, останется. Как и вкус лучших в городе эклеров или сувенир с рождественского базара.
Поэтому мы будем по-всякому присваивать себе город: заходить, пробовать, прицениваться, чтобы немного передохнуть от сильных эмоций, которые вызывают нравы прошлого.
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Описание
Что вас ожидает
Марэ десятилетиями хотели снести, а в 1960-е резко решили законсервировать и сделать музеем под открытым небом. Однако он решил, что задавать тон лучше, чем почивать на лаврах. И теперь всё самое интересное в Париже — тематические клубы, концепт-сторы, нишевые парфюмы, модные стрижки, купажи кофе и фасоны пиджаков — идёт отсюда.
Квартальные зарисовки
Здесь тротуары раскрашены в цвета радуги, мужчины носят юбки и благоухают ароматами «Чёрная месса» или «Жжёная шина». Пожилая леди выгуливает хитро стриженого пуделя и жуёт печеньки из конопли. Рядом еврей с пейсами спешит в свою космическую синагогу на улице Павэ. Две модницы затовариваются винтажем по 10 евро/кг, инста-дива позирует на площади Вогезов со шпагой…
Чтобы понять, как тут дошли до жизни такой, без погружения в историю не обойтись. И есть во что погрузиться: отравления, клады, интриги, сумасшествия, прелюбодеяния, предательства и геройства, казни и акты вандализма объясняют многое из того, что вы увидите.
Во время прогулки вы:
- узнаете о проклятии тамплиеров и захотите найти их сокровище,
- отыщете следы дворца-призрака Сен-Поль и граффити времён Революции,
- поймёте, с кого Дюма списал Миледи, а Уайлдер — маркизу Монтемайор,
- увидите единственную сохранившуюся башню Бастилии и спросите, куда делось всё остальное,
- отметите на карте кучу мест, куда стоит вернуться: от легендарного аутлета и винно-книжного кафе до лавки эротического антиквариата и круглогодичного рождественского базара,
- пропитаетесь нишевой парфюмерией,
- попробуете фалафель и «самое неполиткорректное пирожное Франции»,
- окунётесь в весёлую жизнь гей-квартала,
- приценитесь к современному искусству,
- купите чисто парижские сувениры, которых нет ни у кого,
- постоите на знаменитой Гревской площади и узнаете много нового о дуэлях, пытках, средневековых обычаях и современных забастовках,
- сфотографируетесь на фоне чудом уцелевшего готического замка,
- возможно, на свой страх и риск решите подстричься у «парикмахера-ковбоя».
Организационные детали
- Это не гастрономическая и не lifestyle прогулка, то есть мы больше будем говорить о королях, чем о капусте, причём в самых двусмысленных выражениях (поберегите детей!). Но, если при этом закончим сытыми, готовыми пробежать еще полгорода и слегка навеселе — значит, экскурсия удалась.
- Я советую соглашаться на всё, что предлагает вам город: есть на ходу, пить из фонтана, брызгаться пробниками духов и покупать зарисовки у уличных художников. Это помогает заякорить истории, но всегда остаётся на ваше усмотрение. Стоимость фалафеля — от 8 €, пирожных — от 3 €, бокала вина — от 6,50 €, коктейлей — от 10 €. Чтобы успеть увидеть как можно больше всего интересного, хорошо бы, чтобы визиты оставались ознакомительными, то есть короткими.
- В любом случае, Марэ — такое место, куда стоит возвращаться, причём в разное время суток. Рекомендую заложить пару часов после прогулки на вдумчивый шопинг.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Sully-Morland
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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