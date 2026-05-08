Марэ - это сердце Парижа, где каждый камень дышит историей.Экскурсия по Марэ - это возможность прикоснуться к историческим событиям, ощутить дух времени и познакомиться с уникальным культурным наследием.Вы узнаете о

тайнах тамплиеров, исследуете следы дворца Сен-Поль и поймёте, как исторические события отразились на современном облике квартала. Вас ждут встречи с ароматами эксклюзивной парфюмерии, дегустации уникальных блюд и напитков, а также возможность приобрести сувениры, которые станут настоящими парижскими реликвиями. Марэ не просто квартал - это место, где каждый уголок имеет свою неповторимую историю. Откройте для себя лучшие эклеры в городе, найдите уникальные винтажные находки и почувствуйте настоящий дух Парижа. Бронируйте экскурсию и станьте частью этой неповторимой атмосферы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Придворные интриги, любовные треугольники, политические сплетни 12–17 вв. И пусть история дворца Сен-Поль забудется — фарфоровая перечница, купленная у хозяйки местного броканта, останется. Как и запах полов Версаля от ароматической свечки или вкус самого знаменитого в городе фалафеля. Ведь мы будем по-всякому присваивать себе город: заходить, пробовать, нюхать, щупать, чтобы немного передохнуть от сильных эмоций, которые вызывают нравы прошлого.

Квартальные зарисовки

Мужчины на улице Фран-Буржуа благоухают ароматами «Чёрная месса» или «Жжёная шина». Пожилая леди выгуливает хитро стриженого пуделя и жуёт печеньки из конопли возле площади рынка Св. Катрины. Еврей с пейсами зазывает в синагогу на улице Розовых Кустов. Две модницы затовариваются винтажем по €10/кг под боком у дорогого универмага BHV, фото-дива позирует на площади Вогезов со шпагой…

Чтобы понять, как тут дошли до жизни такой, без погружения в историю не обойтись. И есть во что погрузиться: отравления, клады, интриги, сумасшествия, прелюбодеяния, предательства и геройства, казни и акты вандализма объясняют многое из того, что вы увидите.

Во время прогулки вы:

узнаете о проклятии тамплиеров и захотите найти их сокровище,

отыщете следы дворца-призрака Сен-Поль и граффити времён Революции

поймёте, с кого Дюма списал Миледи

увидите единственную сохранившуюся башню Бастилии и спросите, куда делось всё остальное

отметите на карте кучу мест, куда стоит вернуться: от легендарного аутлета до лавки эротического антиквариата

пропитаетесь нишевой парфюмерией

приценитесь к стрит-арту

купите чисто парижские сувениры, которых нет ни у кого,

постоите на знаменитой Гревской площади и узнаете много нового о дуэлях, пытках, средневековых обычаях и современных забастовках

возможно, на свой страх и риск решите подстричься у «парикмахера-ковбоя»

Организационные детали