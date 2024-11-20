По следам французской аристократии в Марэ

Исследовать богемный квартал Парижа и познакомиться с его известными жильцами
В Марэ идут за шопингом, модными галереями и барами. А мы пойдём за архитектурой, любопытными историями района и судьбами местных аристократов.

Вы узнаете, какой король Франции получил копьём в глаз во время турнира, и увидите башню, где держали его убийцу.

Какие закрытые вечера устраивал «Сумашедший» король? Какое послание оставили революционеры-коммунары в церкви? Я расскажу!
По следам французской аристократии в Марэ
По следам французской аристократии в Марэ
По следам французской аристократии в Марэ

Описание экскурсии

  • Parvis des 260-Enfants. Мы начнём нашу прогулку с этого значимого места и рассказа об истории создания Марэ
  • Rue des Rosiers — одно из самых символических мест квартала
  • Société des cendres. Французская революция наложила свой отпечаток на историю района: большинство роскошных отелей были превращены в заводы и фабрики. Общество по обработке пепла — тому яркое свидетельство
  • Продолжим на улице Francs-Bourgeois и остановимся у одной из жемчужин Марэ — музея «Карнавале», бывшего поместья известной французской писательницы с русскими корнями
  • Place des Vosges. Создание площади Вогезов — новшество 17 века. Почему? Раскроем
  • Церковь Святых Поля и Луи — одна из красивейших церквей Парижа, которая хранит тайны своих современников
  • Village Saint-Paul — чудесный и тихий квартал в квартале, скрытый от глаз прохожих
  • L’hôtel de Sens — одно из красивейших поместий Марэ, которое стало свидетелем ужасных трагедий

Организационные детали

Я могу провести эту экскурсию в велосипедном формате (+ €15). Напишите мне, и мы обсудим детали.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€60
Дети до 16 лет€35
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с метро Rambuteau
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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