В Марэ идут за шопингом, модными галереями и барами. А мы пойдём за архитектурой, любопытными историями района и судьбами местных аристократов.
Вы узнаете, какой король Франции получил копьём в глаз во время турнира, и увидите башню, где держали его убийцу.
Какие закрытые вечера устраивал «Сумашедший» король? Какое послание оставили революционеры-коммунары в церкви? Я расскажу!
Вы узнаете, какой король Франции получил копьём в глаз во время турнира, и увидите башню, где держали его убийцу.
Какие закрытые вечера устраивал «Сумашедший» король? Какое послание оставили революционеры-коммунары в церкви? Я расскажу!
Описание экскурсии
- Parvis des 260-Enfants. Мы начнём нашу прогулку с этого значимого места и рассказа об истории создания Марэ
- Rue des Rosiers — одно из самых символических мест квартала
- Société des cendres. Французская революция наложила свой отпечаток на историю района: большинство роскошных отелей были превращены в заводы и фабрики. Общество по обработке пепла — тому яркое свидетельство
- Продолжим на улице Francs-Bourgeois и остановимся у одной из жемчужин Марэ — музея «Карнавале», бывшего поместья известной французской писательницы с русскими корнями
- Place des Vosges. Создание площади Вогезов — новшество 17 века. Почему? Раскроем
- Церковь Святых Поля и Луи — одна из красивейших церквей Парижа, которая хранит тайны своих современников
- Village Saint-Paul — чудесный и тихий квартал в квартале, скрытый от глаз прохожих
- L’hôtel de Sens — одно из красивейших поместий Марэ, которое стало свидетелем ужасных трагедий
Организационные детали
Я могу провести эту экскурсию в велосипедном формате (+ €15). Напишите мне, и мы обсудим детали.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€60
|Дети до 16 лет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с метро Rambuteau
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 29 туристов
Выпускница Сорбонны по направлению «туризм» и профессиональный гид, я открываю Париж иностранцам и французским путешественникам. В частности, провожу велоэкскурсии, которые пользуются большим спросом и безусловно являются одним из самых популярных способов познакомиться с Парижем быстро и весело.Задать вопрос
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Понять Париж за два часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте героические, романтические и таинственные истории Парижа за два часа. Погружение в малоизвестные факты и легенды города
Начало: Собор Нотр-Дам
20 ноя в 17:30
21 ноя в 13:00
от €160 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
Завтра в 14:00
19 ноя в 09:00
от €240 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал Марэ: жизнь и вкусы французской аристократии
Погрузитесь в атмосферу роскоши и изысканности Парижа 18 века на экскурсии по историческому Кварталу Марэ
Начало: У здания мэрии Парижа
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
€260 за всё до 10 чел.