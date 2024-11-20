Описание Фото Ответы на вопросы

В Марэ идут за шопингом, модными галереями и барами. А мы пойдём за архитектурой, любопытными историями района и судьбами местных аристократов.



Вы узнаете, какой король Франции получил копьём в глаз во время турнира, и увидите башню, где держали его убийцу.



Какие закрытые вечера устраивал «Сумашедший» король? Какое послание оставили революционеры-коммунары в церкви? Я расскажу!