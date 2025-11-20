Мистика, призраки, проклятия, демоны, магия, алхимики, жуткие казни и убийства. Однажды на экскурсии одна девочка спросила: «Ну, когда же мы бояться начнём?» Так и родилась эта экскурсия. Раз людям хочется немножко ужасов — их в Париже хватает!
- В парке Тюильри мы поищем призрак красного человека, вспомним кровавую историю Варфоломеевской ночи.
- Дальше узнаем о колдовстве Екатерины Медичи, увидим места публичных казней и позорного столба, кладбище Невинных, убийство Генриха IV.
- Узнаем о страшном идоле Бафомете на фасаде церкви Тамплиеров, о проклятии последнего магистра ордена. А парижские алхимики… Нас ждут увлекательные истории о Николя Фламеле и его супруге, о Гийоме парижском… Много легенд хранит в себе Нотр Дам, Башня святого Якова и тюрьма Консьержери. А для самых храбрых — могу предложитьэкскурсию в Парижских Катакомбах, где в многокилометровых коридорах сложены останки 6-ти миллионов человек. Но это уже вторая экскурсия, нужна резервация билетов или большие очереди.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Тюильри
- Места публичных казней и позорного столба
- Кладбище Невинных
- Церковь Тамплиеров
- Нотр Дам
- Башня святого Якова
- Тюрьма Консьержери
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У Пирамиды Лувра
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
