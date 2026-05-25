Показать всё
Индивидуальная
до 6 чел.
Музей Оранжери и завтрак в кафе 19 века
Парижский завтрак и искусство: круассаны с марципаном и «Кувшинки» Моне. Погрузитесь в атмосферу XIX века и откройте для себя шедевры импрессионизма
Начало: На улице Ройаль
«В неспешной беседе за завтраком я расскажу, как возникли первые чайные салоны в Париже, как и когда кофе проник в привычки парижан, какими были первые столичные кафе»
11 июн в 09:30
12 июн в 09:30
€209 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Новая выставка Ренуара + импрессионисты в музее Орсе
Увидеть «Завтрак гребцов» и разобраться в художественном методе Огюста Ренуара
Начало: У входа в музей Орсэ
Расписание: во вторник и среду в 10:00, в четверг и субботу в 10:30 и 13:30, в пятницу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:00
12 июн в 10:30
€67 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Пикник «Завтрак на траве» в Нормандии и сад Моне в Живерни
Трансфер из Парижа к пейзажам, вдохновлявшим импрессионистов
«Здесь вас ждёт пикник в стиле «завтрак на траве» — как на картине Моне»
12 июн в 09:00
16 июн в 09:00
€495 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Стефания, огромное спасибо за экскурсию! Мы увидели всё и даже больше заявленного!
Мы ездили компанией подруг перед моим днем рождения, и
Мы ездили компанией подруг перед моим днем рождения, и
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга замечательный гид и человек. Наша экскурсия была сплошным удовольствием. очень интересно и познавательно. мы в восторге.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Всё было прекрасно!
Спасибо за экскурсию!
Спасибо за экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Прекрасная экскурсия. огромное спасибо нашему гиду. Была с дочерью 14 лет, ребёнок в восторге. После экскурсии, гуляя по Парижу, долго обсуждали увиденное и услышанное. Однозначно буду рекомендовать
+3
Вам был полезен этот отзыв?
K
Очень понравилась экскурсия! Стефания интересно и доступно рассказывала о Ренуаре и импрессионистах, было много любопытных деталей и историй. Экспозиция великолепная, время пролетело незаметно. Рекомендую 😊
Вам был полезен этот отзыв?
M
Спасибо Стефании за интересную экскурсию в Орсе! С удовольствием посетим и другие экскурсии по возможности
Вам был полезен этот отзыв?
А
были на экскурсии в музее Орсе 08.05, больше спасибо нашему экскурсоводу за интересную программу, всем советую обязательно пока есть возможность побывать на выставке Ренуара в сопровождении экскурсовода!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Отличная экскурсия по музею Оранжери с завтраком в старинном чайном салоне.
Особенный формат проведения продуман до мелочей. Помещение кафе атмосферное, оформлено
Особенный формат проведения продуман до мелочей. Помещение кафе атмосферное, оформлено
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная экскурсия со Стефанией по музею Орсе и выставке Ренуара. Три часа пролетели на одном дыхании! Стефания очень грамотно подает материал: интересные факты, шутки и исторические справки - все легко и сразу укладывается в голове)
Вам был полезен этот отзыв?
Н
В очередной раз заказали экскурсию у Ольги.
Удивительный тур по лучшему художественному музею города. Ольга - профессиональный эрудированный гид, который может рассказать все о любом экспонате. Спасибо!
Удивительный тур по лучшему художественному музею города. Ольга - профессиональный эрудированный гид, который может рассказать все о любом экспонате. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 28 отзывов в Париже в категории "С завтраком"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «С завтраком»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2026
Сейчас в Париже в категории "С завтраком" можно забронировать 3 экскурсии от 67 до 495. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «С завтраком», 28 ⭐ отзывов, цены от €67. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август