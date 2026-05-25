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на этапе бронирования я, кажется, вынесла Стефании весь мозг, а она ни разу не дрогнула и терпеливо отвечала на бесконечный поток моих организационных вопросов))

В результате мы встретились в условленное время в условленном месте, легко нашлись, Стефания - аккредитованный гид Орсэ и Лувра, поэтому чувствует себя в прекрасном Орсэ как дома, распространяя это чувство лёгкости на своих гостей. Но что еще более важно - у неё кандидатская диссертация по импрессионистам, и это заметно! Глубокие академические знания, положенные на лёгкий и интерактивный стиль рассказа - всё вместе оставило великолепное впечатление.

Мы также зашли со Стефанией на выставку Ренуара, это большое неожиданное счастье, что мы попали в Париж в её даты. И в какой-то момент рассказ экскурсовода вызвал у меня и еще нескольких девочек слёзы, а не каждый гид может так затронуть сердца людей.

На прощание она нам сделала подарочки в честь моего дня рождения, в общем, не экскурсия - а именины сердца. Очень рекомендую и желаю только прекрасных гостей! Спасибо ещё раз!