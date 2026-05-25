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Экскурсии с завтраком в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «С завтраком» в Париже на русском языке, цены от €67. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Музей Оранжери и завтрак в кафе 19 века
3.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Музей Оранжери и завтрак в кафе 19 века
Парижский завтрак и искусство: круассаны с марципаном и «Кувшинки» Моне. Погрузитесь в атмосферу XIX века и откройте для себя шедевры импрессионизма
Начало: На улице Ройаль
«В неспешной беседе за завтраком я расскажу, как возникли первые чайные салоны в Париже, как и когда кофе проник в привычки парижан, какими были первые столичные кафе»
11 июн в 09:30
12 июн в 09:30
€209 за всё до 6 чел.
Новая выставка Ренуара + импрессионисты в музее Орсе
2 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Новая выставка Ренуара + импрессионисты в музее Орсе
Увидеть «Завтрак гребцов» и разобраться в художественном методе Огюста Ренуара
Начало: У входа в музей Орсэ
Расписание: во вторник и среду в 10:00, в четверг и субботу в 10:30 и 13:30, в пятницу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:00
12 июн в 10:30
€67 за человека
Пикник «Завтрак на траве» в Нормандии и сад Моне в Живерни
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пикник «Завтрак на траве» в Нормандии и сад Моне в Живерни
Трансфер из Парижа к пейзажам, вдохновлявшим импрессионистов
«Здесь вас ждёт пикник в стиле «завтрак на траве» — как на картине Моне»
12 июн в 09:00
16 июн в 09:00
€495 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

М
Новая выставка Ренуара + импрессионисты в музее Орсе
Стефания, огромное спасибо за экскурсию! Мы увидели всё и даже больше заявленного!
Мы ездили компанией подруг перед моим днем рождения, и
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на этапе бронирования я, кажется, вынесла Стефании весь мозг, а она ни разу не дрогнула и терпеливо отвечала на бесконечный поток моих организационных вопросов))
В результате мы встретились в условленное время в условленном месте, легко нашлись, Стефания - аккредитованный гид Орсэ и Лувра, поэтому чувствует себя в прекрасном Орсэ как дома, распространяя это чувство лёгкости на своих гостей. Но что еще более важно - у неё кандидатская диссертация по импрессионистам, и это заметно! Глубокие академические знания, положенные на лёгкий и интерактивный стиль рассказа - всё вместе оставило великолепное впечатление.
Мы также зашли со Стефанией на выставку Ренуара, это большое неожиданное счастье, что мы попали в Париж в её даты. И в какой-то момент рассказ экскурсовода вызвал у меня и еще нескольких девочек слёзы, а не каждый гид может так затронуть сердца людей.
На прощание она нам сделала подарочки в честь моего дня рождения, в общем, не экскурсия - а именины сердца. Очень рекомендую и желаю только прекрасных гостей! Спасибо ещё раз!

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Марина
Музей Оранжери и завтрак в кафе 19 века
Ольга замечательный гид и человек. Наша экскурсия была сплошным удовольствием. очень интересно и познавательно. мы в восторге.
Ольга замечательный гид и человек. Наша экскурсия была сплошным удовольствием. очень интересно и познавательно. мы в восторге.
Ольга замечательный гид и человек. Наша экскурсия была сплошным удовольствием. очень интересно и познавательно. мы в восторге.
Ольга замечательный гид и человек. Наша экскурсия была сплошным удовольствием. очень интересно и познавательно. мы в восторге.
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С
Музей Оранжери и завтрак в кафе 19 века
Всё было прекрасно!
Спасибо за экскурсию!
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С
Новая выставка Ренуара + импрессионисты в музее Орсе
Прекрасная экскурсия. огромное спасибо нашему гиду. Была с дочерью 14 лет, ребёнок в восторге. После экскурсии, гуляя по Парижу, долго обсуждали увиденное и услышанное. Однозначно буду рекомендовать
Прекрасная экскурсия. огромное спасибо нашему гиду. Была с дочерью 14 лет, ребёнок в восторге. После экскурсии,
Прекрасная экскурсия. огромное спасибо нашему гиду. Была с дочерью 14 лет, ребёнок в восторге. После экскурсии,
Прекрасная экскурсия. огромное спасибо нашему гиду. Была с дочерью 14 лет, ребёнок в восторге. После экскурсии,
Прекрасная экскурсия. огромное спасибо нашему гиду. Была с дочерью 14 лет, ребёнок в восторге. После экскурсии,+3
Прекрасная экскурсия. огромное спасибо нашему гиду. Была с дочерью 14 лет, ребёнок в восторге. После экскурсии,
Прекрасная экскурсия. огромное спасибо нашему гиду. Была с дочерью 14 лет, ребёнок в восторге. После экскурсии,
Прекрасная экскурсия. огромное спасибо нашему гиду. Была с дочерью 14 лет, ребёнок в восторге. После экскурсии,
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K
Новая выставка Ренуара + импрессионисты в музее Орсе
Очень понравилась экскурсия! Стефания интересно и доступно рассказывала о Ренуаре и импрессионистах, было много любопытных деталей и историй. Экспозиция великолепная, время пролетело незаметно. Рекомендую 😊
Очень понравилась экскурсия! Стефания интересно и доступно рассказывала о Ренуаре и импрессионистах, было много любопытных деталей
Очень понравилась экскурсия! Стефания интересно и доступно рассказывала о Ренуаре и импрессионистах, было много любопытных деталей
Очень понравилась экскурсия! Стефания интересно и доступно рассказывала о Ренуаре и импрессионистах, было много любопытных деталей
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M
Новая выставка Ренуара + импрессионисты в музее Орсе
Спасибо Стефании за интересную экскурсию в Орсе! С удовольствием посетим и другие экскурсии по возможности
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А
Новая выставка Ренуара + импрессионисты в музее Орсе
были на экскурсии в музее Орсе 08.05, больше спасибо нашему экскурсоводу за интересную программу, всем советую обязательно пока есть возможность побывать на выставке Ренуара в сопровождении экскурсовода!
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О
Музей Оранжери и завтрак в кафе 19 века
Отличная экскурсия по музею Оранжери с завтраком в старинном чайном салоне.
Особенный формат проведения продуман до мелочей. Помещение кафе атмосферное, оформлено
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изящно, блюда вкусные. И там же начинается увлекательный рассказ Ольги о исторических предпосылках возникновения импрессионизма, о судьбах художников, возникновении музея и картин.
Ольга умелый рассказчик, эрудированный человек и опытный гид, чутко чувствующий уровень знаний посетителя, его запросы.
Эта экскурсия одно огромное удовольствие!
Необычна так же история создания музея, почти детективно- криминальные события того времени поражают воображение.
В этот день в Оранжери мы открыли новые, ранее нам неизвестные имена художников и полюбовались на уже любимые шедевры.
«Водяные лилии» (Кувшинки) Моне - отдельный медитативный восторг, именно эмоциональное переживание, прямое восприятие картин, оставляет незабываемое впечатление!
Огромное спасибо Ольге за удивительный тур, однозначно рекомендую!
Ольга

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Ким
Новая выставка Ренуара + импрессионисты в музее Орсе
Прекрасная экскурсия со Стефанией по музею Орсе и выставке Ренуара. Три часа пролетели на одном дыхании! Стефания очень грамотно подает материал: интересные факты, шутки и исторические справки - все легко и сразу укладывается в голове)
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Н
Музей Оранжери и завтрак в кафе 19 века
В очередной раз заказали экскурсию у Ольги.
Удивительный тур по лучшему художественному музею города. Ольга - профессиональный эрудированный гид, который может рассказать все о любом экспонате. Спасибо!
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Всего 28 отзывов в Париже в категории "С завтраком"

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Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «С завтраком»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Музей Оранжери и завтрак в кафе 19 века;
  2. Новая выставка Ренуара + импрессионисты в музее Орсе;
  3. Пикник «Завтрак на траве» в Нормандии и сад Моне в Живерни.
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров Сите;
  2. Эйфелева башня;
  3. Лувр;
  4. Нотр-Дам;
  5. Монмартр;
  6. Триумфальная арка;
  7. Собор Парижской Богоматери;
  8. Набережная;
  9. Мост Александра III;
  10. Консьержери.
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2026
Сейчас в Париже в категории "С завтраком" можно забронировать 3 экскурсии от 67 до 495. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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