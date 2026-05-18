Эта прогулка откроет вам историю Монмартра от времён, когда здесь была всего лишь деревня, до середины прошлого века, когда район стал центром культурной и артистической жизни Парижа. Вы узнаете самые интересные подробности о Пикассо и Ренуаре, услышите, кто такие Ля Гюлю и Аристид Брюан и познакомитесь со знаменитыми кабаре.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Площадь Аббесс. Вы откроете для себя Монмартрское аббатство и поймёте, как оно повлияло на развитие района.

Церковь Сен-Жан-де-Монмартр. Редкий образец архитектуры в стиле ар-нуво.

Стена любви. Окажетесь у арт-объекта, где «Я тебя люблю» написано более чем на 250 языках.

Площадь Эмиля Годо. Узнаете историю Клуба гидропатов.

Бато-Лавуар. Увидите легендарный дом художников, где Пикассо, Модильяни и другие создавали свои работы.

Дом Далиды. Полюбуетесь бывшим домом знаменитой певицы.

Мулен де ла Галетт. Откроете для себя историческую мельницу и танцевальный зал с картин Ренуара.

Улица Лепик. Узнаете, где и как жили Ван Гог и его брат.

Театр Лепик. Поговорим об одном из знаковых театров Монмартра и его связи с кабаре и авангардом.

Passe-Muraille. Узнаете, почему герой навсегда застрял в стене.

Статуя Сен-Дени. Откроете для себя историю покровителя Монмартра, который, по легенде, нёс свою голову после смерти.

Розовый дом и улица де л’Абревуар. Погрузитесь в атмосферу одного из самых фотографируемых уголков Монмартра и услышите историю Жермен Гаргальо, Пикассо и Касагемаса.

«Ловкий кролик». Узнаете, как это кабаре стало местом встреч Пикассо, Утрилло и других художников.

Clos Montmartre. Увидите старинный виноградник Монмартра.

Площадь Тертр. Окажетесь в самом сердце художественного Монмартра.

Церковь Сен-Пьер-де-Монмартр. Полюбуетесь церковью с тысячелетней историей.

Базилика Сакре-Кёр. Узнаете, почему эта базилика до сих пор не нравится многим французам. Здесь и завершим прогулку.

Ещё вы узнаете:

как Монмартрское аббатство превратило деревню в религиозный центр

как на Монмартре развивался стиль ар-нуво

почему приезд Пикассо, Модильяни и других художников изменил судьбу района

как на самом деле жили художники и артисты Монмартра

почему трагически сложились судьбы Далиды и Ван Гога

как старые мельницы стали символами весёлой жизни района

чем прославились кабаре «Мулен Руж» и «Шат Нуар»

какие актёры и музыканты начинали карьеру на Монмартре

какие кровавые и важные события пережил этот район

Организационные детали