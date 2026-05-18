Вы узнаете самые интересные подробности о Пикассо и Ренуаре, услышите, кто такие Ля Гюлю и Аристид Брюан и познакомитесь со знаменитыми кабаре.
Описание экскурсии
Площадь Аббесс. Вы откроете для себя Монмартрское аббатство и поймёте, как оно повлияло на развитие района.
Церковь Сен-Жан-де-Монмартр. Редкий образец архитектуры в стиле ар-нуво.
Стена любви. Окажетесь у арт-объекта, где «Я тебя люблю» написано более чем на 250 языках.
Площадь Эмиля Годо. Узнаете историю Клуба гидропатов.
Бато-Лавуар. Увидите легендарный дом художников, где Пикассо, Модильяни и другие создавали свои работы.
Дом Далиды. Полюбуетесь бывшим домом знаменитой певицы.
Мулен де ла Галетт. Откроете для себя историческую мельницу и танцевальный зал с картин Ренуара.
Улица Лепик. Узнаете, где и как жили Ван Гог и его брат.
Театр Лепик. Поговорим об одном из знаковых театров Монмартра и его связи с кабаре и авангардом.
Passe-Muraille. Узнаете, почему герой навсегда застрял в стене.
Статуя Сен-Дени. Откроете для себя историю покровителя Монмартра, который, по легенде, нёс свою голову после смерти.
Розовый дом и улица де л’Абревуар. Погрузитесь в атмосферу одного из самых фотографируемых уголков Монмартра и услышите историю Жермен Гаргальо, Пикассо и Касагемаса.
«Ловкий кролик». Узнаете, как это кабаре стало местом встреч Пикассо, Утрилло и других художников.
Clos Montmartre. Увидите старинный виноградник Монмартра.
Площадь Тертр. Окажетесь в самом сердце художественного Монмартра.
Церковь Сен-Пьер-де-Монмартр. Полюбуетесь церковью с тысячелетней историей.
Базилика Сакре-Кёр. Узнаете, почему эта базилика до сих пор не нравится многим французам. Здесь и завершим прогулку.
Ещё вы узнаете:
- как Монмартрское аббатство превратило деревню в религиозный центр
- как на Монмартре развивался стиль ар-нуво
- почему приезд Пикассо, Модильяни и других художников изменил судьбу района
- как на самом деле жили художники и артисты Монмартра
- почему трагически сложились судьбы Далиды и Ван Гога
- как старые мельницы стали символами весёлой жизни района
- чем прославились кабаре «Мулен Руж» и «Шат Нуар»
- какие актёры и музыканты начинали карьеру на Монмартре
- какие кровавые и важные события пережил этот район
Организационные детали
- Все объекты осматриваем снаружи
- Маршрут включает подъёмы и лестницы
ежедневно в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€36