Погружение в Монмартр: история, богема и художники Парижа

Авторский променад для тех, кто хочет не просто посмотреть город, а прожить его через искусство
Эта прогулка откроет вам историю Монмартра от времён, когда здесь была всего лишь деревня, до середины прошлого века, когда район стал центром культурной и артистической жизни Парижа.

Вы узнаете самые интересные подробности о Пикассо и Ренуаре, услышите, кто такие Ля Гюлю и Аристид Брюан и познакомитесь со знаменитыми кабаре.
Описание экскурсии

Площадь Аббесс. Вы откроете для себя Монмартрское аббатство и поймёте, как оно повлияло на развитие района.

Церковь Сен-Жан-де-Монмартр. Редкий образец архитектуры в стиле ар-нуво.

Стена любви. Окажетесь у арт-объекта, где «Я тебя люблю» написано более чем на 250 языках.

Площадь Эмиля Годо. Узнаете историю Клуба гидропатов.

Бато-Лавуар. Увидите легендарный дом художников, где Пикассо, Модильяни и другие создавали свои работы.

Дом Далиды. Полюбуетесь бывшим домом знаменитой певицы.

Мулен де ла Галетт. Откроете для себя историческую мельницу и танцевальный зал с картин Ренуара.

Улица Лепик. Узнаете, где и как жили Ван Гог и его брат.

Театр Лепик. Поговорим об одном из знаковых театров Монмартра и его связи с кабаре и авангардом.

Passe-Muraille. Узнаете, почему герой навсегда застрял в стене.

Статуя Сен-Дени. Откроете для себя историю покровителя Монмартра, который, по легенде, нёс свою голову после смерти.

Розовый дом и улица де л’Абревуар. Погрузитесь в атмосферу одного из самых фотографируемых уголков Монмартра и услышите историю Жермен Гаргальо, Пикассо и Касагемаса.

«Ловкий кролик». Узнаете, как это кабаре стало местом встреч Пикассо, Утрилло и других художников.

Clos Montmartre. Увидите старинный виноградник Монмартра.

Площадь Тертр. Окажетесь в самом сердце художественного Монмартра.

Церковь Сен-Пьер-де-Монмартр. Полюбуетесь церковью с тысячелетней историей.

Базилика Сакре-Кёр. Узнаете, почему эта базилика до сих пор не нравится многим французам. Здесь и завершим прогулку.

Ещё вы узнаете:

  • как Монмартрское аббатство превратило деревню в религиозный центр
  • как на Монмартре развивался стиль ар-нуво
  • почему приезд Пикассо, Модильяни и других художников изменил судьбу района
  • как на самом деле жили художники и артисты Монмартра
  • почему трагически сложились судьбы Далиды и Ван Гога
  • как старые мельницы стали символами весёлой жизни района
  • чем прославились кабаре «Мулен Руж» и «Шат Нуар»
  • какие актёры и музыканты начинали карьеру на Монмартре
  • какие кровавые и важные события пережил этот район

Организационные детали

  • Все объекты осматриваем снаружи
  • Маршрут включает подъёмы и лестницы

ежедневно в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€36
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На рlaсe des Abbesses
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я живу в Париже с 2022 года и очень люблю этот город. Меня интересуют искусство, музыка, история и социология, и я с удовольствием делюсь этими знаниями с путешественниками. Решила встречаться
с людьми со всего мира, чтобы показывать Париж с необычной стороны и помогать гостям почувствовать его атмосферу. Мои экскурсии отличаются тем, что я стараюсь соединять разные аспекты города в одну целостную картину. Я рассказываю не только о достопримечательностях, но и об исторических событиях, выдающихся людях и произведениях искусства. Это помогает лучше понять Париж и увидеть, как история, искусство и жизнь людей связаны между собой.

Отзывы и рейтинг

Л
Огромное спасибо Катерине за такой душевный "круиз" по Монмарту. Получился идеальный девичник, на троих: Катерина, я, постоянно проживающая в Италии, Венеции, и Елена из Испании, Валенисии. Просто повезло, когда совпадает
читать дальшеуменьшить

бэкграунд. Обсудили не только известных персонажей, но и психические аспекты, а так же культуральные особенности того времени. Особенно украсло рассказ наличие курьёзных историй из жизни великих. Будете брать экскурсию у Катерины, спросите о творческом даровании ослика папы Фрэда.

А
Очень приятно и без напряжения прошлись с Катериной по Монмартру. Узнали много нового и интересного, да и просто приятно пообщались. Для меня важно, когда с гидом есть контакт - с Катериной это получилось. Маршрут с подъёмом конечно, но хорошо продуманный и не сложный.
Е
Я очень редко кому ставлю 5 🌟, как говорил мой профессор пять это отлично, а на отлично не знал даже Эйнштейн. Спасибо тебе Катерина, я получил бесподобные впечатления.
