Новая выставка Ренуара + импрессионисты в музее Орсе

Увидеть «Завтрак гребцов» и разобраться в художественном методе Огюста Ренуара
Выставка «Ренуар и любовь» — первый крупный ретроспективный проект о художнике за почти 30 лет.

Вы рассмотрите более 70 полотен из разных периодов, которые привезли в Париж из европейских и американских собраний.

После знакомства с французским мастером мы поднимемся в галерею импрессионистов и поговорим о живописи с точки зрения искусствоведения.
5
9 отзывов
Описание экскурсии

Выставка «Ренуар и любовь» проходит в музее Орсе с 17 марта по 19 июля 2026 года.

Что вас ожидает

Выставка «Ренуар и любовь»

Экспозиция посвящена одному из самых ярких периодов творчества — 1870-м и началу 1880-х годов. Мы подробно рассмотрим ключевые работы мастера и поговорим о его художественном языке, перипетиях личной жизни, возлюбленных, моделях и семье.

Я расскажу о становлении художника, о том, как складывался его стиль, почему его живопись так ценится и чем отличается техника Ренуара. У нас будет время спокойно обсудить картины и поделиться впечатлениями — для меня важен живой диалог во время экскурсии.

Галерея импрессионистов музея Орсе

После выставки мы отправимся в знаменитую галерею импрессионистов — одну из главных коллекций музея. Вы увидите работы Манэ, Моне, Дега, а также полотна Ван Гога и Гогена.

Мы поговорим о том, как возник импрессионизм, чем он отличается от академической живописи и какие идеи объединяли художников этого круга.

Организационные детали

  • Мы ждем опоздавших не более 15 минут. После этого группа уходит на маршрут, так как дальнейшие задержки помешают другим гостям получить полноценные впечатления
  • Билеты на выставку оплачиваются отдельно: €16 для взрослых, дети до 18 лет бесплатно.

во вторник и среду в 10:00, в четверг и субботу в 10:30 и 13:30, в пятницу и воскресенье в 10:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€67
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в музей Орсэ
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и среду в 10:00, в четверг и субботу в 10:30 и 13:30, в пятницу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стефания
Стефания — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 101 туриста
Я гид и культуролог. Почти десять лет назад я переехала в Париж и превратила любовь к истории и городу в профессию. Создаю авторские маршруты для тех, кто хочет видеть Париж
не как открытку, а как живой культурный организм. Мой первый профессиональный путь был связан с переводами: я сопровождала культурные проекты и работала там, где важно чувствовать нюансы и контекст. Эта работа научила меня вниманию к деталям и тому, как история раскрывается через человеческие сюжеты. Позже я получила степень в области культурологии, участвовала в исследованиях и преподавала историю искусства. Сегодня я провожу индивидуальные прогулки, где соединяю искусство, легенды, биографии и атмосферу города. Мне важно не просто делиться фактами, а показывать Париж и Францию как пространство смыслов.

Отзывы и рейтинг

С
Прекрасная экскурсия. огромное спасибо нашему гиду. Была с дочерью 14 лет, ребёнок в восторге. После экскурсии, гуляя по Парижу, долго обсуждали увиденное и услышанное. Однозначно буду рекомендовать
K
Очень понравилась экскурсия! Стефания интересно и доступно рассказывала о Ренуаре и импрессионистах, было много любопытных деталей и историй. Экспозиция великолепная, время пролетело незаметно. Рекомендую 😊
М
Стефания, огромное спасибо за экскурсию! Мы увидели всё и даже больше заявленного!
Мы ездили компанией подруг перед моим днем рождения, и на этапе бронирования я, кажется, вынесла Стефании весь мозг, а
она ни разу не дрогнула и терпеливо отвечала на бесконечный поток моих организационных вопросов))
В результате мы встретились в условленное время в условленном месте, легко нашлись, Стефания - аккредитованный гид Орсэ и Лувра, поэтому чувствует себя в прекрасном Орсэ как дома, распространяя это чувство лёгкости на своих гостей. Но что еще более важно - у неё кандидатская диссертация по импрессионистам, и это заметно! Глубокие академические знания, положенные на лёгкий и интерактивный стиль рассказа - всё вместе оставило великолепное впечатление.
Мы также зашли со Стефанией на выставку Ренуара, это большое неожиданное счастье, что мы попали в Париж в её даты. И в какой-то момент рассказ экскурсовода вызвал у меня и еще нескольких девочек слёзы, а не каждый гид может так затронуть сердца людей.
На прощание она нам сделала подарочки в честь моего дня рождения, в общем, не экскурсия - а именины сердца. Очень рекомендую и желаю только прекрасных гостей! Спасибо ещё раз!

Татьяна
Нам повезло со Стефанией! Доступное и очень емкое объяснение истории импрессионизма, рассказ, что называется "без воды" и в тоже время со множеством интересных подробностей и о жизни художников и о
манере их письма, и об их самых значимых картинах. Совсем не пожалела, что купила экскурсию включающую и выставку Ренуара, хотя она и подороже обычной обзорной по музею - гид все подробно объяснила, показала самые знаменитые картины и обратила внимание группы на те, которые редко увидишь во Франции (они приехали из США или из Лондона, как например замечательные "Зонтики"). Действительно, Ренуар "певец радости и любви", даже настроение улучшилось! Спасибо большое, мне очень понравилась экскурсия, буду рекомендовать

В
Нам очень повезло с гидом. Два с половиной часа с Натальей пролетели как 10 минут. Хоть это был наш четвертый поход в Орсе, этот раз был прекрасен. Спасибо Вам большое!
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв! Приезжайте еще!
Лала
Благодарю за интересную, живую, яркую экскурсию. За тактичность, способность услышать запросы каждого и отсутствие спешки, за внимание к деталям и приоритетам. Для нас было очень важно, чтобы был приоритетный проход, подача информации. Буду ждать новых встреч ❤️
