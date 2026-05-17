Выставка «Ренуар и любовь» — первый крупный ретроспективный проект о художнике за почти 30 лет. Вы рассмотрите более 70 полотен из разных периодов, которые привезли в Париж из европейских и американских собраний. После знакомства с французским мастером мы поднимемся в галерею импрессионистов и поговорим о живописи с точки зрения искусствоведения.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Выставка «Ренуар и любовь» проходит в музее Орсе с 17 марта по 19 июля 2026 года.

Что вас ожидает

Выставка «Ренуар и любовь»

Экспозиция посвящена одному из самых ярких периодов творчества — 1870-м и началу 1880-х годов. Мы подробно рассмотрим ключевые работы мастера и поговорим о его художественном языке, перипетиях личной жизни, возлюбленных, моделях и семье.

Я расскажу о становлении художника, о том, как складывался его стиль, почему его живопись так ценится и чем отличается техника Ренуара. У нас будет время спокойно обсудить картины и поделиться впечатлениями — для меня важен живой диалог во время экскурсии.

Галерея импрессионистов музея Орсе

После выставки мы отправимся в знаменитую галерею импрессионистов — одну из главных коллекций музея. Вы увидите работы Манэ, Моне, Дега, а также полотна Ван Гога и Гогена.

Мы поговорим о том, как возник импрессионизм, чем он отличается от академической живописи и какие идеи объединяли художников этого круга.

Организационные детали