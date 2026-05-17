Выставка «Ренуар и любовь» проходит в музее Орсе с 17 марта по 19 июля 2026 года.
Что вас ожидает
Выставка «Ренуар и любовь»
Экспозиция посвящена одному из самых ярких периодов творчества — 1870-м и началу 1880-х годов. Мы подробно рассмотрим ключевые работы мастера и поговорим о его художественном языке, перипетиях личной жизни, возлюбленных, моделях и семье.
Я расскажу о становлении художника, о том, как складывался его стиль, почему его живопись так ценится и чем отличается техника Ренуара. У нас будет время спокойно обсудить картины и поделиться впечатлениями — для меня важен живой диалог во время экскурсии.
Галерея импрессионистов музея Орсе
После выставки мы отправимся в знаменитую галерею импрессионистов — одну из главных коллекций музея. Вы увидите работы Манэ, Моне, Дега, а также полотна Ван Гога и Гогена.
Мы поговорим о том, как возник импрессионизм, чем он отличается от академической живописи и какие идеи объединяли художников этого круга.
Организационные детали
Мы ждем опоздавших не более 15 минут. После этого группа уходит на маршрут, так как дальнейшие задержки помешают другим гостям получить полноценные впечатления
Билеты на выставку оплачиваются отдельно: €16 для взрослых, дети до 18 лет бесплатно.
во вторник и среду в 10:00, в четверг и субботу в 10:30 и 13:30, в пятницу и воскресенье в 10:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
€67
Дети до 7 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей Орсэ
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и среду в 10:00, в четверг и субботу в 10:30 и 13:30, в пятницу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стефания — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 101 туриста
Я гид и культуролог. Почти десять лет назад я переехала в Париж и превратила любовь к истории и городу в профессию. Создаю авторские маршруты для тех, кто хочет видеть Париж читать дальшеуменьшить
не как открытку, а как живой культурный организм.
Мой первый профессиональный путь был связан с переводами: я сопровождала культурные проекты и работала там, где важно чувствовать нюансы и контекст. Эта работа научила меня вниманию к деталям и тому, как история раскрывается через человеческие сюжеты. Позже я получила степень в области культурологии, участвовала в исследованиях и преподавала историю искусства.
Сегодня я провожу индивидуальные прогулки, где соединяю искусство, легенды, биографии и атмосферу города. Мне важно не просто делиться фактами, а показывать Париж и Францию как пространство смыслов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
–
3
–
2
–
1
–
С
Светлана
Прекрасная экскурсия. огромное спасибо нашему гиду. Была с дочерью 14 лет, ребёнок в восторге. После экскурсии, гуляя по Парижу, долго обсуждали увиденное и услышанное. Однозначно буду рекомендовать
Вам был полезен этот отзыв?
K
Kit
Очень понравилась экскурсия! Стефания интересно и доступно рассказывала о Ренуаре и импрессионистах, было много любопытных деталей и историй. Экспозиция великолепная, время пролетело незаметно. Рекомендую 😊
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мария
Стефания, огромное спасибо за экскурсию! Мы увидели всё и даже больше заявленного! Мы ездили компанией подруг перед моим днем рождения, и на этапе бронирования я, кажется, вынесла Стефании весь мозг, а читать дальшеуменьшить
она ни разу не дрогнула и терпеливо отвечала на бесконечный поток моих организационных вопросов)) В результате мы встретились в условленное время в условленном месте, легко нашлись, Стефания - аккредитованный гид Орсэ и Лувра, поэтому чувствует себя в прекрасном Орсэ как дома, распространяя это чувство лёгкости на своих гостей. Но что еще более важно - у неё кандидатская диссертация по импрессионистам, и это заметно! Глубокие академические знания, положенные на лёгкий и интерактивный стиль рассказа - всё вместе оставило великолепное впечатление. Мы также зашли со Стефанией на выставку Ренуара, это большое неожиданное счастье, что мы попали в Париж в её даты. И в какой-то момент рассказ экскурсовода вызвал у меня и еще нескольких девочек слёзы, а не каждый гид может так затронуть сердца людей. На прощание она нам сделала подарочки в честь моего дня рождения, в общем, не экскурсия - а именины сердца. Очень рекомендую и желаю только прекрасных гостей! Спасибо ещё раз!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Нам повезло со Стефанией! Доступное и очень емкое объяснение истории импрессионизма, рассказ, что называется "без воды" и в тоже время со множеством интересных подробностей и о жизни художников и о читать дальшеуменьшить
манере их письма, и об их самых значимых картинах. Совсем не пожалела, что купила экскурсию включающую и выставку Ренуара, хотя она и подороже обычной обзорной по музею - гид все подробно объяснила, показала самые знаменитые картины и обратила внимание группы на те, которые редко увидишь во Франции (они приехали из США или из Лондона, как например замечательные "Зонтики"). Действительно, Ренуар "певец радости и любви", даже настроение улучшилось! Спасибо большое, мне очень понравилась экскурсия, буду рекомендовать
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вячеслав
Нам очень повезло с гидом. Два с половиной часа с Натальей пролетели как 10 минут. Хоть это был наш четвертый поход в Орсе, этот раз был прекрасен. Спасибо Вам большое!
Стефания
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв! Приезжайте еще!
Вам был полезен этот отзыв?
Лала
Благодарю за интересную, живую, яркую экскурсию. За тактичность, способность услышать запросы каждого и отсутствие спешки, за внимание к деталям и приоритетам. Для нас было очень важно, чтобы был приоритетный проход, подача информации. Буду ждать новых встреч ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии на «Новая выставка Ренуара + импрессионисты в музее Орсе»