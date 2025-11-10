Магазины в Париже — это целая история, и очень красивая! Предлагаю взглянуть на них не как на место для вожделенного шоппинга, а как на пространство, где главное, не что продают, а как. Мы прогуляемся по старинным универмагам, концепт-сторам и шоу-румам. И вы познакомитесь с изысканными приемами дизайна, который вдохновляет на покупки.
Описание экскурсии
- Пройдём по роскошным старинным универмагам Printemps, Galeries Lafayette
и поговорим о легендарных торговых центрах La Samaritaine и Le Bon Marché
- Заглянем в маленькие бутики модные концепт-сторы
- Побываем во флагманских магазинах Hermès, Diptyque и других брендов
- Увидим скрытое от большинства глаз банковское здание, которое стало прототипом декорации для одной из волшебных сцен «Гарри Поттера»
- Рассмотрим художественные инсталляции, которые устраивают в магазинах, чтобы привлечь наше внимание
- Зайдём в арт-галереи и шоу-румы, где граница между искусством и торговлей почти стёрта
Вы узнаете:
- Кто и когда открывал знаменитые парижские магазины
- Где находится самый старый и самый любимый парижанами магазин
- Каких дизайнеров (и почему именно их) приглашали и переманивали для создания интерьеров и выставочного оборудования
- Как магазины меняли облик города
- Где практически в одиночестве можно сделать прекрасные панорамные фото по соседству с запруженными людьми Galeries Lafayette
А ещё мы посетим депозитарий банка, где на четырёх подземных этажах хранятся не только деньги и драгоценности, но и старинные банковские документы
Организационные детали
Мы будем делать остановки на прогулке, но не для покупок!
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 55 туристов
Я живу в Париже с 2023 года, и я знатный прогульщик! В моей жизни был большой гулятельный период в Москве. Я придумала журнал «Московское наследие» и телепроект «Пешком по Москве»,Задать вопрос
