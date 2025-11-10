Магазины в Париже — это целая история, и очень красивая! Предлагаю взглянуть на них не как на место для вожделенного шоппинга, а как на пространство, где главное, не что продают, а как. Мы прогуляемся по старинным универмагам, концепт-сторам и шоу-румам. И вы познакомитесь с изысканными приемами дизайна, который вдохновляет на покупки.

Описание экскурсии

Пройдём по роскошным старинным универмагам Printemps, Galeries Lafayette

и поговорим о легендарных торговых центрах La Samaritaine и Le Bon Marché

Заглянем в маленькие бутики модные концепт-сторы

Побываем во флагманских магазинах Hermès, Diptyque и других брендов

Увидим скрытое от большинства глаз банковское здание, которое стало прототипом декорации для одной из волшебных сцен «Гарри Поттера»

Рассмотрим художественные инсталляции, которые устраивают в магазинах, чтобы привлечь наше внимание

Зайдём в арт-галереи и шоу-румы, где граница между искусством и торговлей почти стёрта

Вы узнаете:

Кто и когда открывал знаменитые парижские магазины

Где находится самый старый и самый любимый парижанами магазин

Каких дизайнеров (и почему именно их) приглашали и переманивали для создания интерьеров и выставочного оборудования

Как магазины меняли облик города

Где практически в одиночестве можно сделать прекрасные панорамные фото по соседству с запруженными людьми Galeries Lafayette

А ещё мы посетим депозитарий банка, где на четырёх подземных этажах хранятся не только деньги и драгоценности, но и старинные банковские документы

Организационные детали

Мы будем делать остановки на прогулке, но не для покупок!