Описание экскурсии
Золотой треугольник Парижа
Золотой треугольник, образованный тремя улицами — Елисейскими полями, Авеню Монтень и улицей Георга V, является местом, где живут, работают и наслаждаются великолепной архитектурой состоятельные парижане. Это не просто географическая зона, а настоящая культурная сокровищница, полная истории и вдохновения.
История и архитектура
В этом районе можно узнать много интересного о его прошлом. Мы поговорим о зданиях и бульварах, которые формируют уникальный облик Золотого треугольника, а также о судьбах людей, которые оставили свой след в его истории.
Прогулка по красивейшей авеню мира
Вы сможете прогуляться по Елисейским полям — самой красивой торговой артерии Парижа. Здесь находятся бутики, которые, вопреки традициям, работают даже по воскресеньям. Это место не только для шопинга, но и для наслаждения атмосферой французской культуры.
Значимые места на маршруте
- Большой и Малый дворцы: Эти здания, которые в 1900 году служили павильонами на Всемирной выставке, сегодня украшают город и привлекают внимание туристов.
- Особняк маркиза де Пайвы: В 19 веке здесь проходили интересные салонные встречи и вечеринки, которые оставили свой след в истории.
- Dior: Первый бутик и офис кутюрье Кристиана Диора, символизирующий высокую моду и стиль.
- Plaza Athénée: Этот отель высшей категории со статусом Palace стал домом для политиков и представителей фешен-индустрии. Он также часто появляется в кино.
- Эйфелева башня: Одна из самых узнаваемых достопримечательностей мира, она не оставит равнодушным никого.
Модные дома и культура
В Золотом треугольнике расположены офисы и бутики крупнейших французских и международных модных домов. Вы сможете увидеть люксовые особняки и сцены с модных фотосъёмок и показов высокой моды, которые делают этот район центром стиля и элегантности.
Приглашаем вас открыть для себя этот удивительный уголок Парижа, где каждый шаг наполняет атмосферу вдохновения и красоты!
Ежедневно в 14:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Елисейские поля
- Большой и Малый дворцы
- Особняк маркиза де Пайва
- Модный дом-ателье Диор
- Эйфелева башня
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы (по желанию): чай, кофе - 3-7 евро/чел.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Дополнительные расходы (по желанию): чай, кофе - 3-7 евро/чел
- Экскурсия заканчивается у метро Alma-Marceau с видом на Эйфелеву башню
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды