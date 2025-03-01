Роскошь парижского треугольника: мода и архитектура

Роскошь парижского треугольника
Золотой треугольник образован тремя улицами — это Елисейские поля, Авеню Монтень и улица Георга V. Здесь живут, работают и наслаждаются великолепной архитектурой состоятельные парижане. Я расскажу историю возникновения треугольника, его
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зданий и бульваров. Поговорим и о судьбах людей, которые имели прямое отношение к этому месту.

Вы прогуляетесь по самой красивой авеню мира, узнаете о нетуристических уголках квартала, полюбуетесь видами города не только с левого или правого берега Сены, но и с прекрасных парижских мостов.

Роскошь парижского треугольника: мода и архитектура
Роскошь парижского треугольника: мода и архитектура
Роскошь парижского треугольника: мода и архитектура
Ближайшие даты:
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Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Золотой треугольник Парижа

Золотой треугольник, образованный тремя улицами — Елисейскими полями, Авеню Монтень и улицей Георга V, является местом, где живут, работают и наслаждаются великолепной архитектурой состоятельные парижане. Это не просто географическая зона, а настоящая культурная сокровищница, полная истории и вдохновения.

История и архитектура

В этом районе можно узнать много интересного о его прошлом. Мы поговорим о зданиях и бульварах, которые формируют уникальный облик Золотого треугольника, а также о судьбах людей, которые оставили свой след в его истории.

Прогулка по красивейшей авеню мира

Вы сможете прогуляться по Елисейским полям — самой красивой торговой артерии Парижа. Здесь находятся бутики, которые, вопреки традициям, работают даже по воскресеньям. Это место не только для шопинга, но и для наслаждения атмосферой французской культуры.

Значимые места на маршруте

  • Большой и Малый дворцы: Эти здания, которые в 1900 году служили павильонами на Всемирной выставке, сегодня украшают город и привлекают внимание туристов.
  • Особняк маркиза де Пайвы: В 19 веке здесь проходили интересные салонные встречи и вечеринки, которые оставили свой след в истории.
  • Dior: Первый бутик и офис кутюрье Кристиана Диора, символизирующий высокую моду и стиль.
  • Plaza Athénée: Этот отель высшей категории со статусом Palace стал домом для политиков и представителей фешен-индустрии. Он также часто появляется в кино.
  • Эйфелева башня: Одна из самых узнаваемых достопримечательностей мира, она не оставит равнодушным никого.

Модные дома и культура

В Золотом треугольнике расположены офисы и бутики крупнейших французских и международных модных домов. Вы сможете увидеть люксовые особняки и сцены с модных фотосъёмок и показов высокой моды, которые делают этот район центром стиля и элегантности.

Приглашаем вас открыть для себя этот удивительный уголок Парижа, где каждый шаг наполняет атмосферу вдохновения и красоты!

Ежедневно в 14:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Елисейские поля
  • Большой и Малый дворцы
  • Особняк маркиза де Пайва
  • Модный дом-ателье Диор
  • Эйфелева башня
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Дополнительные расходы (по желанию): чай, кофе - 3-7 евро/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: У метро George V
Завершение: У моста Alma
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Дополнительные расходы (по желанию): чай, кофе - 3-7 евро/чел
  • Экскурсия заканчивается у метро Alma-Marceau с видом на Эйфелеву башню
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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