Париж эпохи романтизма

Поговорить о богеме и куртизанках, вспомнить парижский карнавал и отведать воздушные булки

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«Париж — город любви!» Это клише — первое, что приходит на ум, когда он рисует образ столицы Франции. Но мало кто задумывается, откуда взялся этот стереотип.

Наша экскурсия по кварталу Новые Афины поможет вам постичь суть романтизма, наполняющего Париж с 19 века. А посещение булочных и кондитерских сделает прогулку особенно приятной. И весьма насыщенной!
Париж эпохи романтизма
Париж эпохи романтизма
Париж эпохи романтизма
Париж эпохи романтизма
Париж эпохи романтизма
Париж эпохи романтизма
Париж эпохи романтизма
Париж эпохи романтизма
Париж эпохи романтизма
Париж эпохи романтизма
Париж эпохи романтизма
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Центр романтизма

Богемный квартал Новые Афины — место, где на фоне масштабных политических переворотов 19 века расцвело парижское искусство. Пройдясь по стопам основоположников французского романтизма — Делакруа, Берлиоза, Дюма, Шопена и Жорж Санд — мы обсудим, чем жил Париж той эпохи. Заглянем в Музей романтической жизни, где вы узнаете пикантные истории французских куртизанок. Увидим роскошный особняк одной из них — Терезы Лашман. На площади Сен-Жорж воссоздадим маршрут парижского карнавала — главного светского события, от которого остались лишь городские легенды.

Париж на вкус

Мы прогуляемся по одной из самых щедрых на гастрономические изыски улиц. Заглянем в лавочки и с невесомыми парижскими меренгами, и со сдобными еврейскими булками — румяными снаружи, воздушными внутри. Увидим кондитерскую, которой удалось объединить под одной крышей творения 10 лучших кондитеров Франции. И обсудим, как двум предпринимателям удалось из простой булочной за углом сделать самое обсуждаемое заведение столицы.

Организационные детали

  • Главное — запаситесь отменным аппетитом: за каждым поворотом нашего пути вас будут ждать гастрономические сюрпризы!
  • Расходы на них не включены в стоимость и зависят от вашего аппетита — ориентируйтесь на сумму от 3 до 12€

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Saint-Georges
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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