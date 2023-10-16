Поговорить о богеме и куртизанках, вспомнить парижский карнавал и отведать воздушные булки
Наша экскурсия по кварталу Новые Афины поможет вам постичь суть романтизма, наполняющего Париж с 19 века. А посещение булочных и кондитерских сделает прогулку особенно приятной. И весьма насыщенной!
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Центр романтизма
Богемный квартал Новые Афины — место, где на фоне масштабных политических переворотов 19 века расцвело парижское искусство. Пройдясь по стопам основоположников французского романтизма — Делакруа, Берлиоза, Дюма, Шопена и Жорж Санд — мы обсудим, чем жил Париж той эпохи. Заглянем в Музей романтической жизни, где вы узнаете пикантные истории французских куртизанок. Увидим роскошный особняк одной из них — Терезы Лашман. На площади Сен-Жорж воссоздадим маршрут парижского карнавала — главного светского события, от которого остались лишь городские легенды.
Париж на вкус
Мы прогуляемся по одной из самых щедрых на гастрономические изыски улиц. Заглянем в лавочки и с невесомыми парижскими меренгами, и со сдобными еврейскими булками — румяными снаружи, воздушными внутри. Увидим кондитерскую, которой удалось объединить под одной крышей творения 10 лучших кондитеров Франции. И обсудим, как двум предпринимателям удалось из простой булочной за углом сделать самое обсуждаемое заведение столицы.
Организационные детали
- Главное — запаситесь отменным аппетитом: за каждым поворотом нашего пути вас будут ждать гастрономические сюрпризы!
- Расходы на них не включены в стоимость и зависят от вашего аппетита — ориентируйтесь на сумму от 3 до 12€
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Saint-Georges
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.