«Париж — город любви!» Это клише — первое, что приходит на ум, когда он рисует образ столицы Франции. Но мало кто задумывается, откуда взялся этот стереотип. Наша экскурсия по кварталу Новые Афины поможет вам постичь суть романтизма, наполняющего Париж с 19 века. А посещение булочных и кондитерских сделает прогулку особенно приятной. И весьма насыщенной!

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Описание экскурсии

Центр романтизма

Богемный квартал Новые Афины — место, где на фоне масштабных политических переворотов 19 века расцвело парижское искусство. Пройдясь по стопам основоположников французского романтизма — Делакруа, Берлиоза, Дюма, Шопена и Жорж Санд — мы обсудим, чем жил Париж той эпохи. Заглянем в Музей романтической жизни, где вы узнаете пикантные истории французских куртизанок. Увидим роскошный особняк одной из них — Терезы Лашман. На площади Сен-Жорж воссоздадим маршрут парижского карнавала — главного светского события, от которого остались лишь городские легенды.

Париж на вкус

Мы прогуляемся по одной из самых щедрых на гастрономические изыски улиц. Заглянем в лавочки и с невесомыми парижскими меренгами, и со сдобными еврейскими булками — румяными снаружи, воздушными внутри. Увидим кондитерскую, которой удалось объединить под одной крышей творения 10 лучших кондитеров Франции. И обсудим, как двум предпринимателям удалось из простой булочной за углом сделать самое обсуждаемое заведение столицы.

Организационные детали