Я приглашаю вас не просто погулять по столице, а отправиться по следам культового фильма «Амели» и сериала «Эмили в Париже».
Мы увидим кафе, лавки, улочки и площади, где разворачивались киноистории — все они пропитаны настоящей парижской атмосферой и стали яркой частью экранного образа города.
Описание экскурсии
По следам «Амели»
- Кафе Les Deux Moulins — место работы главной героини фильма
- Магазин Collignon — та самая овощная лавка
- Rue Lepic и закоулки Монмартра — колоритные уголки Парижа, мелькнувшие в фильме
По следам «Эмили в Париже»
- Площадь Эстрапады — дом и дворик, где жила Эмили
- Café de l’Homme/Café de Flore — места встреч героев сериала
- Сорбонна и Пантеон, где снимались эпизоды учёбы и прогулок
Вы узнаете:
- где снимались самые известные сцены фильма и сериала
- почему именно эти районы выбрали для съёмок
- чем отличается кинематографический Париж от настоящего
- какие истории происходили на съёмках
- что любопытного можно рассказать об актёрах из фильма и сериала
Организационные детали
В течение прогулки предусмотрено 1 переезда на метро — билет оплачивается дополнительно: €2,50 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кафе Les Deux Moulins
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Париже
Путешествия для меня — это не просто отдых, а способ узнавать себя и мир. Я жила в Италии, Китае, сейчас во Франции, уже побывала в 46 странах и продолжаю открывать
