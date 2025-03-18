Погрузитесь в атмосферу Парижа, где каждая улочка хранит свои истории и тайны! Вместе мы откроем Нотер Дам и Лувр, прогуляемся по знаменитым Елисейским полям и левому берегу Сены, и, конечно, полюбуемся Эйфелевой башней с идеального ракурса.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииС нами вы откроете настоящий Париж, живой город, наполненный поразительными историями и знаковыми достопримечательностями. Услышите тайны Нотер Дама и легенды Лувра, узнаете, отличается ли жизнь жителей левого и правого берегов Сены. На Елисейских полях мы затронем тему моды, искусства и куртизанок. И конечно, полюбуемся Эйфелевой башней с лучшего ракурса! Вас ожидает:
- Нотер Дам де Пари. Сердце не только среденевековой Франции, но и современной. Мы вместе попробуем расшифровать готический фасад этого прекрасного свидетеля эпох.
- Величественный Лувр. Прогулку начнём с правого берега, у главного музея Франции. Рассматривая его фасады, вы услышите о геральдических знаках, которые их украшают, а также о любовных интригах 16 века, повлиявших на архитектуру.
- Площадь Согласия. одна из крупнейших и самых впечатляющих в Париже. Здесь возвышается Луксорский обелиск возрастом более 3000 лет. Окружённая фонтанами, скульптурами и великолепными видами на Елисейские поля и сад Тюильри, площадь отражает дух парижской истории и роскоши • Эйфелева башня.
- символ Парижа и одно из самых узнаваемых строений в мире. Она поражает как масштабами, так и видом на город со смотровых площадок. Наша экскурсия как раз закончится прекрасным видом на «железную леди», который открывается с моста Александра III • Также вы увидите: остров Сите мост Менял Консьержери Сент-Шапель Королевскую площадь Новый мост Бурбонский дворец церковь Мадлен музей Оранжери Триумфальную арку Большой и Малый дворцы Дом инвалидов • Закончиться наша экскурсия на одном из самых красивых мостов города с видом на Эйфелеву башню! Важная информация: Экскурсия проходит в индивидуальном порядке для одного человека или компании из знакомых людей до 6 человек!.
Рекомендуемое время начала экскурсии 09:30 или 13:30.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Сант-Оноре
- Лувр и его большая Пирамида
- Парк Тюильри, улица Риволи
- Вандомская площадь
- Площадь Согласия
- Елисейские поля
- Триумфальная арка
- Малый дворец
- Большой дворец
- Самый красивый мост Парижа
- Вид на Эйфелеву башню
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии конной статуи Карлу Великому
Завершение: Мост Александра III
Когда и сколько длится?
Когда: Рекомендуемое время начала экскурсии 09:30 или 13:30.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Во время данной экскурсии мы не посещаем достопримечательности внутри
- Только внешний осмотр
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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