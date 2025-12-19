Приглашаю вас на необычную игровую дегустацию, где главное — не знания о вине, а ваше настроение и любопытство. Мы отследим не только вкус, но и эмоциональный отклик вина: образы, воспоминания, музыку, картины.
Описание экскурсии
- Мы продегустируем несколько вин и сфокусируемся на эмоционально-сенсорном восприятии.
- Будем не столько профессионально описывать вкус, сколько искать ассоциации: картина, которая вдруг всплыла в памяти, сцена из любимого фильма, мелодия, отзывающаяся где-то внутри, чувство, которое хочется пережить ещё раз.
- Поработаем с вниманием, контрастами и собственными ассоциациями — от искусства до воспоминаний. Такой подход помогает точнее понимать, что именно вам нравится в вине.
Организационные детали
- В стоимость включены: дегустация 5 разных вин и небольшая закуска.
- За доплату можно добавить дополнительную еду и вино на выбор из меню — подробности в переписке.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 126 туристов
Живу во Франции с 2005 года, найдя, как и многие женщины, свою любовь в этой стране. После переезда я продолжила журналистскую деятельность, начатую в Москве: стала писать о парижских ресторанах
