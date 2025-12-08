Отправьтесь в увлекательное путешествие в парк Астерикс и Обеликс.
Вас ждут декорации античного мира, головокружительные аттракционы, весёлые шоу и яркие семейные эмоции.
Описание экскурсииДобро пожаловать в мир Астерикса и Обеликса Хотите всей семьёй попасть в сказочный мир детства? Тогда отправляйтесь в парк аттракционов Астерикс и Обеликс, который был открыт ещё в 1989 году и по праву считается одним из самых любимых парков Франции. Здесь каждый найдёт развлечения по душе — от ярких шоу-программ до захватывающих аттракционов. Тематические зоны и представления Вы прогуляетесь по средневековой галльской деревне, посетите Римскую империю, примете участие в театрализованных представлениях и сможете испытать новый 3D‑аттракцион. Вас ждёт встреча с замком императора и множество сказочных приключений. Аттракционы для смельчаков Гостей ждут скоростной аттракцион «Язык Зевса», встреча с ужасной гидрой, головокружительные виражи на «мертвой петле» и необычное путешествие во времени. Парк наполнен атмосферой веселья, радости и фантазии, а впечатления от него останутся с вами надолго.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в парк аттракционов и обратно
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель или любой адрес в Париже
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
