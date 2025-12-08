Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в увлекательное путешествие в парк Астерикс и Обеликс.



Вас ждут декорации античного мира, головокружительные аттракционы, весёлые шоу и яркие семейные эмоции.

Описание экскурсии Добро пожаловать в мир Астерикса и Обеликса Хотите всей семьёй попасть в сказочный мир детства? Тогда отправляйтесь в парк аттракционов Астерикс и Обеликс, который был открыт ещё в 1989 году и по праву считается одним из самых любимых парков Франции. Здесь каждый найдёт развлечения по душе — от ярких шоу-программ до захватывающих аттракционов. Тематические зоны и представления Вы прогуляетесь по средневековой галльской деревне, посетите Римскую империю, примете участие в театрализованных представлениях и сможете испытать новый 3D‑аттракцион. Вас ждёт встреча с замком императора и множество сказочных приключений. Аттракционы для смельчаков Гостей ждут скоростной аттракцион «Язык Зевса», встреча с ужасной гидрой, головокружительные виражи на «мертвой петле» и необычное путешествие во времени. Парк наполнен атмосферой веселья, радости и фантазии, а впечатления от него останутся с вами надолго.

