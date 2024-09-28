Проведите целый день в Disneyland Park и Walt Disney Studios Park и почувствуйте магическую атмосферу этих мест! Я буду с вами с утра и до самого закрытия. Сделаю всё от меня зависящее, чтобы вы сэкономили время, не стояли в очередях, увидели самое главное и получили максимум положительных впечатлений.

Описание билета

Я знаю каждый уголок парка и все его секреты. Проведу к самым классным аттракционам и сделаю так, чтобы вы попали на них как можно быстрее. Посоветую, на каких горках покататься и чем заняться, если не хочется экстрима. Помогу зарезервировать рестораны, куда приходят принцессы и другие персонажи. Расскажу, как не пропустить парад и занять места на вечернее шоу.

Организационные детали