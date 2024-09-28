Проведите целый день в Disneyland Park и Walt Disney Studios Park и почувствуйте магическую атмосферу этих мест! Я буду с вами с утра и до самого закрытия.
Сделаю всё от меня зависящее, чтобы вы сэкономили время, не стояли в очередях, увидели самое главное и получили максимум положительных впечатлений.
Сделаю всё от меня зависящее, чтобы вы сэкономили время, не стояли в очередях, увидели самое главное и получили максимум положительных впечатлений.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание билета
Я знаю каждый уголок парка и все его секреты. Проведу к самым классным аттракционам и сделаю так, чтобы вы попали на них как можно быстрее. Посоветую, на каких горках покататься и чем заняться, если не хочется экстрима. Помогу зарезервировать рестораны, куда приходят принцессы и другие персонажи. Расскажу, как не пропустить парад и занять места на вечернее шоу.
Организационные детали
- Добраться до Диснейленда можно на метро, электричке или специальном автобусе. Я помогу проложить маршрут или поеду вместе с вами
- Столики в ресторанах с персонажами нужно резервировать как можно раньше — на них большой спрос
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Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лаура — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 3028 туристов
Профессиональный гид с лицензией и большим опытом. Очень люблю Францию и Париж, провожу разнообразные экскурсии по городу и регионам для взрослых и детей. Люблю открывать что-то новое, находить интересные иЗадать вопрос
Входит в следующие категории Парижа
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