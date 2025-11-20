Любимый роман миллионов читателей, как интересно вспомнить его героев и пройти по местам, где они жили, любили, сражались, плели интриги… По улице Вужирар въехал в город д’Артаньян, поселился на улице Могильщиков, неподалёку от Атоса и Арамиса. Да и Портос и де Тревиль проживали рядом на улице Старой голубятни. Людовик XIII и Анна Автрийская, кардинал Ришелье, Миледи — всех вспомним, а значит и увидим места, где они жили: Лувр, Палле Рояль, Площадь Вогезов, а также дом городских старейшин, куда на бал и должна была надеть королева свои подвески. Мы сможем увидеть Монастырь-Де Шоссе, где происходила первая дуэль наших героев, Люксембургский сад и дворец, кабачок «Сосновая шишка», где так любили собираться мушкетёры. А также скульптурные изображения всех, о ком пойдёт речь:

Александра Дюма • д’Артаньяна • короля • королевы • кардинала.