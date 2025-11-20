Любимый роман миллионов читателей, как интересно вспомнить его героев и пройти по местам, где они жили, любили, сражались, плели интриги… По улице Вужирар въехал в город д’Артаньян, поселился на улице Могильщиков, неподалёку от Атоса и Арамиса. Да и Портос и де Тревиль проживали рядом на улице Старой голубятни.
Описание экскурсии
Любимый роман миллионов читателей, как интересно вспомнить его героев и пройти по местам, где они жили, любили, сражались, плели интриги… По улице Вужирар въехал в город д’Артаньян, поселился на улице Могильщиков, неподалёку от Атоса и Арамиса. Да и Портос и де Тревиль проживали рядом на улице Старой голубятни. Людовик XIII и Анна Автрийская, кардинал Ришелье, Миледи — всех вспомним, а значит и увидим места, где они жили: Лувр, Палле Рояль, Площадь Вогезов, а также дом городских старейшин, куда на бал и должна была надеть королева свои подвески. Мы сможем увидеть Монастырь-Де Шоссе, где происходила первая дуэль наших героев, Люксембургский сад и дворец, кабачок «Сосновая шишка», где так любили собираться мушкетёры. А также скульптурные изображения всех, о ком пойдёт речь:
Александра Дюма • д’Артаньяна • короля • королевы • кардинала.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лувр
- Палле Рояль
- Площадь Вогезов
- Дом городских старейшин
- Монастырь-Де Шоссе
- Люксембургский сад и дворец
- Кабак «Сосновая шишка»
- Скульптурные изображения Александра Дюма, д’Артаньяна, короля, королевы и кардинала
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
