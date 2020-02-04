23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Добрый день,
Франция для меня давно стала второй родиной. Первая – Россия. Меня зовут Максим, я родился и вырос в Санкт-Петербурге. Страстно увлеченный Францией и ее богатейшей историей студент… До недавнего времени я учился в Реймсе (регион Шампань-Арденн), а теперь перебрался в Париж.
Занимаюсь переводами и фотографией, пишу статьи на исторические темы, веду свой исторический форум, а также провожу экскурсии по Парижу и пригородам.
Буду рад, если Вы прогуляетесь со мной по прекрасной Франции.
Прогулка прошла как с давним другом,было интересно и познавательно.
Екатерина
15 января 2020
Замечательная Экскурсия глазами современного парижанина. Приватный маршрут с интересным рассказом
Яна
9 января 2019
Максим замечательный экскурсовод и собеседник. Грамотно и интересно провел экскурсию. Заинтересовал своим рассказом всех. Время пролетело незаметно. К тому же, Максим еще и фотографирует, так что экскурсанты остались очень довольны. Однозначно рекомендуем.
Степан
17 августа 2018
Максим - отличный гид! Приятен в общении, поможет в любой ситуации, связанной с достопримечательностями Парижа.
Экскурсия также интересная!
Elena
7 июля 2018
Очень понравилась экскурсия по Монмартру, настолько интересно и непринуждённо, что экскурсия пролетела очень быстро. Осталось много эмоций, впечатлений, а самое главное - Максим так хорошо преподнёс историю, что хотелось слушать и воспринималось все очень легко. Очень хорошо знает историю, не было вопроса, на который бы он не знал ответ! Очень образованный, грамотный, и просто интересный и позитивный гид!
Галина
17 апреля 2018
Отлично, все очень хорошо. Спасибо Максиму.
Светлана
6 января 2018
Добрый день! Хотим поблагодарить Максима за проведенную экскурсию, а также зато, что пошёл нам на встречу и встретил нас, когда мы потерялись. Максим, очень легко и неторопливо влюбил нас в Монмартр через истории и признанные исторические факты о людях, которые и создали эту удивительную, хрупкую и невесомую атмосферу этого места. Спасибо и за истории про быт современной Франции и русских и в Париже. Максим и Светлана. Успехов!
Alla
2 декабря 2017
Максим невероятный профессионал своего дела! Плюс ко всему, он очень дружелюбен и создается впечатление, словно вы уже давно знакомы. Что может быть лучше чем гулять по Монмартру с друзьями? Хоть я и не мастер запоминать исторические факты - Максим очень интересно приподнес информацию которая не скоро забудется. Очень рекомендую!
Светлана
18 ноября 2017
Экскурсия по одному из самых красивых кварталах Парижа прошла замечательно! Максим - знающий и легкий в общении гид, который в очень неспешном темпе показывает все уголки Монмартра. В конце экскурсии он рекомендует прекрасный ресторан. В следующий мой приезд в Париж обязательно прогуляюсь с Максимом по другим кварталам.
До новых встреч!
Ольга
12 ноября 2017
Максим очень пунктуальный и воспитаний молодой человек. В целом, прогулка нормальная, ненапряжная (менее 1,5 часов), но не более того. Всё было как-то формально «от и до», без души. Для индивидуальной экскурсии слабовато. Тем более, что нам было с чем сравнить. Ранее были на групповой экскурсии по Монмартру с гидом-француженкой. Было намного веселее и интереснее.
О разных эпохах и стилях на прогулке по знаменитым и малоизвестным памятникам истории и архитектуры
В маршрут вошли как основные достопримечательности, так и малоизвестные памятники истории и архитектуры, составляющие неотъемлемую часть облика Парижа. Вы познакомитесь с загадочным Парижем Средних веков, увидите памятники Возрождения, века Леонардо да Винчи и Микеланджело, полюбуетесь на блестящий королевский город барокко и классицизма, во многом перестроенный при Наполеонах в XIX веке.
Экскурсия по одному из самых древних кварталов французской столицы, который помнит мушкетеров Дюма
Вас ждет экскурсия по одному из самых древних кварталов Парижа, пережившего перестройку города в XIX веке и сохранившего облик XVII столетия. Мы познакомимся с площадями, особняками и церквями, которые помнят мушкетеров, героев знаменитого романа Александра Дюма, и узнаем поближе знаменитых жильцов квартала — мадам де Севинье, Виктора Гюго, герцога де Сюлли и других.
Знакомство с историей и достопримечательностями старинного студенческого района
Латинский квартал — старинный студенческий район, выросший вокруг Парижского университета, знаменитой Сорбонны. Его отличает особая атмосфера — узкие, уютные средневековые улочки, антикварные и книжные магазины, кафе и лавочки, а так же обилие достопримечательностей.
Экскурсия в любимое место пребывания королей Франции в 20 минутах от центра Парижа
Мы познакомимся с королевской резиденцией, расположенной на окраине Париже в 20-ти минутах от центра города. Венсенский замок известен как любимое место пребывания королей Франции. Из старинных построек особенно впечатляют донжон XIV столетия и Святая капелла, сооруженная по образцу ее парижской сестры.
История аббатства, знакомство с первым готическим сооружением мира и гробницы королевских особ
В 30 минутах езды на метро от центра Парижа расположилось самое могущественное королевское аббатство Средневековья, служившее усыпальницей французских монархов на протяжении столетий и являвшееся символом французской нации. Мы отправимся на знакомство с первым готическим сооружением мира, проследим за развитием этого известного архитектурного стиля, кроме того, полюбуемся гробницами королевских особ и их слуг разных эпох.
Знакоство с памятниками, монументами, церквями, улицами и площадями X-XV столетий
Предлагаю вашему вниманию авторскую экскурсию по Парижу времен Средних Веков. Мы с познакомимся с памятниками, монументами, церквями, улицами и площадями, которые помнят период X-XV столетий. Мы увидим не только классические и всемирно известные памятники, как Нотр-Дам де Пари, но и узнаем, например, о тайных подвалах XIII века квартала Маре или полюбуемся на готические своды в недавно отреставрированном колледже Бернардинцев, где проживали в Средние века студенты Сорбонны.
Экскурсия по самым знаменитым и атмосферным уголкам города
Давайте ненадолго затеряемся среди бульваров и улиц Парижа, среди цветущих платанов и бесценных культурных объектов. Мы проедем по самым величественным и знаковым местам города, окунемся в его историю, насладимся его красотой и непередаваемым шармом, а также заглянем в не самые известные, но самые атмосферные уголки Парижа.
Полюбоваться белоснежной базиликой, разгадать секреты Мулен Руж и прикоснуться к французской жизни
Монмартр обладает особенной атмосферой. Вы исследуете старинный квартал, услышите о судьбе его построек и узнаете, кто делает самый вкусный шоколад города! Я расскажу, чем живут обычные парижане, и покажу тайные уголки знаменитого района.
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Район Монмартр, расположенный на одноименном холме, значительно отличается от других кварталов Парижа и своей историей, и атмосферой. В далеком прошлом здесь была небольшая деревня и женский монастырь. Когда Монмартр вошел в состав Парижа, его обитатели остались верны себе и сохранили деревенский уклад жизни. Затем этот живописный уголок французской столицы облюбовали художники, нашедшие здесь всё необходимое: источники вдохновения, недорогое жильё и большое количество ресторанов с дешёвым вином. Запутанные улочки Монмартра хранят память о его прежних обитателях, полны тайн и небольших секретов и располагают к прогулке в маленькой тихой компании. Уделите немного вашего времени этому самому романтичному кварталу Парижа, и он отплатит Вам сполна — незабываемыми впечатлениями и теплыми воспоминаниями!
Погружение в мир нищенствующей богемы в прогулке по адресам, где зарождалось современное искусство
«Холм художников» или все-таки «Гора мученичества»? В начале ХХ века казалось, что первые невозможны без второго. Хотя Монмартр весь пронизан воспоминаниями о муках – творческих, психических и телесных, это не только не делает его гиблым местом, но напротив - придает ему демонический шарм, который и по сей день магнитом притягивает артистических натур. Проверим?
Пожалуй, самая парижская экскурсия, которую только можно представить
Когда зажигаются звезды и уличные фонари, на улочках Монмартра оживают тени прошлого. Под мелодии уличных музыкантов вы пройдете мимо ярких кабаре и старинных вывесок, увидите места, вдохновлявшие Ренуара, Дега, Матисса и Пикассо. Посмотрите на город с самой эффектной точки, услышите курьезные истории и ощутите поэзию и богемный дух Парижа.
Раскрыть секреты самого скандального района Парижа и погулять по его живописным улочкам
Вы увидите все знаковые места богемного квартала: легендарные кабаре, дома великих художников и белоснежное аббатство Сакре-Кер. Услышите историю старинных кафе и знаменитых жителей района, рассмотрите французскую столицу с высоты птичьего полета и полюбите ее еще сильнее!