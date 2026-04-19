23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Анастасия, Огромное Вам спасибо за внимание и за такой чудесный отзыв 😍 До новых встреч! С уважением, Максим

Экскурсия «Прогулки по Монмарту» с гидом Максимом оставила самые приятные впечатления. Атмосфера этого района Парижа раскрылась с новой стороны благодаря увлекательным рассказам и интересным деталям, о которых редко узнаешь самостоятельно.

Максим не просто ведёт по известным местам, а погружает в историю, искусство и жизнь Монмартра. Всё прошло легко, живо и очень душевно. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет почувствовать настоящий дух Парижа!

Очень интересно попасть на экскурсию к человеку, который изучает историю в Сорбонне, который может ответить на вопросы о том, что означают те или иные символы на стенах храмов, который помнит

огромное колличество дат и исторических фактов)))) Максим провел нас нетуристическими тропами Монмартра, помог увидеть уникальную красоту этого места, а еще дал очень ценные рекомендации по поводу того, где в Париже можно отведать традиционную французскую кухню))))) И за это ему особенная благодарность!))))

Наша прогулка по Монмартру с Максимом прошла великолепно! С первых минут Максим показал себя знатоком Парижа и его истории, уверенно вел экскурсию и было приятно, что он не просто ведет

нас по разработанному маршруту, но и отвечает на различные вопросы, подчерпывает для себя из прогулки что-то новое. Видно, что он получает удовольствие от того, что изучает историю на факультете, и от того, что общается с туристами, открывая им Париж. Желаем успехов Максиму и благодарим!

Добрый день! Хотим поблагодарить Максима за проведенную экскурсию, а также зато, что пошёл нам на встречу и встретил нас, когда мы потерялись. Максим, очень легко и неторопливо влюбил нас в

Монмартр через истории и признанные исторические факты о людях, которые и создали эту удивительную, хрупкую и невесомую атмосферу этого места. Спасибо и за истории про быт современной Франции и русских и в Париже. Максим и Светлана. Успехов!

E Elena

Очень понравилась экскурсия по Монмартру, настолько интересно и непринуждённо, что экскурсия пролетела очень быстро. Осталось много эмоций, впечатлений, а самое главное - Максим так хорошо преподнёс историю, что хотелось слушать и воспринималось все очень легко. Очень хорошо знает историю, не было вопроса, на который бы он не знал ответ! Очень образованный, грамотный, и просто интересный и позитивный гид!