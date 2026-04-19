23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Пешком по Монмартру

Прогулка по одному из самых аутентичных кварталов Парижа
Когда-то здесь была деревня — в 1860 году её присоединили к Парижу, но до сих пор этот район, со своими жителями, улицами, кафе и виноградниками, сохранил дух французской провинции.

В начале 20 века невысокие цены и деревенская простота жизни привлекли сюда писателей, композиторов и художников. Здесь жили Золя, Ренуар, Дега, Ван Гог, Пикассо. А теперь побываете и вы!
4.9
24 отзыва
Пешком по Монмартру
Пешком по Монмартру
Пешком по Монмартру

Описание экскурсии

  • Площадь Аббес. Старейший кинотеатр, который был открыт в 1890 году, и первое в квартале заведение, где танцевали канкан.
  • Пляс Пигаль. Знаменитое кабаре «Мулен Руж», открытое в 1889 году при поддержке Тулуз-Лотрека.
  • Кладбище Монмартра с могилами Эдгара Дега, Александра Дюма-сына и Теофиля Готье.
  • Холм Артистов. Дом, в котором жили братья Ван Гог и кафе, где работала Амели.
  • Дом, в котором прожила 25 лет певица Далида и площадь, где Пикассо встретил свою будущую любовницу и натурщицу Фернанду.
  • Оригинальная скульптура Жана Марэ — Проходящий сквозь стену человек.
  • Статуя Святого Дионисия. Легенда и происхождение Монмартра.
  • Кабарe «Ловкий Кролик», где завсегдатаями были Аполинeр, Верлен, Ренуар.
  • Духовный центр Монмартра — базилика Сакре-Кёр и старинное аббатство Святого Петра.
  • Площадь Тертр — центр туристического Монмартра, где промышляют торговцы портретами.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У выхода со станции метро Anvers
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1073 туристов
Я провожу экскурсии по историческим кварталам Парижа, его пригородам, а также по французской провинции. Страстно увлечённый Францией и её богатейшей историей, я защитил в ноябре 2023 года диссертацию по истории 17
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века в Сорбонне и сейчас преподаю в университете. Занимаюсь также переводами и фотографией, пишу статьи на исторические темы и веду свой исторический форум. Буду очень рад, если вы прогуляетесь со мной по прекрасной Франции.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Шевченко
Экскурсия «Прогулки по Монмарту» с гидом Максимом оставила самые приятные впечатления. Атмосфера этого района Парижа раскрылась с новой стороны благодаря увлекательным рассказам и интересным деталям, о которых редко узнаешь самостоятельно.
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Максим не просто ведёт по известным местам, а погружает в историю, искусство и жизнь Монмартра. Всё прошло легко, живо и очень душевно. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет почувствовать настоящий дух Парижа!

Максим
Максим
Ответ организатора:
Анастасия, Огромное Вам спасибо за внимание и за такой чудесный отзыв 😍 До новых встреч!
С уважением, Максим
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Олег
Очень интересно попасть на экскурсию к человеку, который изучает историю в Сорбонне, который может ответить на вопросы о том, что означают те или иные символы на стенах храмов, который помнит
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огромное колличество дат и исторических фактов))))
Максим провел нас нетуристическими тропами Монмартра, помог увидеть уникальную красоту этого места, а еще дал очень ценные рекомендации по поводу того, где в Париже можно отведать традиционную французскую кухню))))) И за это ему особенная благодарность!))))

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Татьяна
Наша прогулка по Монмартру с Максимом прошла великолепно! С первых минут Максим показал себя знатоком Парижа и его истории, уверенно вел экскурсию и было приятно, что он не просто ведет
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нас по разработанному маршруту, но и отвечает на различные вопросы, подчерпывает для себя из прогулки что-то новое. Видно, что он получает удовольствие от того, что изучает историю на факультете, и от того, что общается с туристами, открывая им Париж. Желаем успехов Максиму и благодарим!

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С
Добрый день! Хотим поблагодарить Максима за проведенную экскурсию, а также зато, что пошёл нам на встречу и встретил нас, когда мы потерялись. Максим, очень легко и неторопливо влюбил нас в
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Монмартр через истории и признанные исторические факты о людях, которые и создали эту удивительную, хрупкую и невесомую атмосферу этого места. Спасибо и за истории про быт современной Франции и русских и в Париже. Максим и Светлана. Успехов!

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E
Очень понравилась экскурсия по Монмартру, настолько интересно и непринуждённо, что экскурсия пролетела очень быстро. Осталось много эмоций, впечатлений, а самое главное - Максим так хорошо преподнёс историю, что хотелось слушать и воспринималось все очень легко. Очень хорошо знает историю, не было вопроса, на который бы он не знал ответ! Очень образованный, грамотный, и просто интересный и позитивный гид!
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Т
Отличная экскурсия, спасибо большое Максиму. Много интересной информации, в том числе и помимо темы экскурсии, Экскурсия продумана, хорошо организована. (есть с чем сравнить, несколько лет назад была на подобной экскурсии в автобусном туре - все было "галопом"). Отдельное спасибо за то, что смог подстроиться под наш график пребывания, учел наши пожелания.
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