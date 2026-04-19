23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Когда-то здесь была деревня — в 1860 году её присоединили к Парижу, но до сих пор этот район, со своими жителями, улицами, кафе и виноградниками, сохранил дух французской провинции.
В начале 20 века невысокие цены и деревенская простота жизни привлекли сюда писателей, композиторов и художников. Здесь жили Золя, Ренуар, Дега, Ван Гог, Пикассо. А теперь побываете и вы!
В начале 20 века невысокие цены и деревенская простота жизни привлекли сюда писателей, композиторов и художников. Здесь жили Золя, Ренуар, Дега, Ван Гог, Пикассо. А теперь побываете и вы!
Описание экскурсии
- Площадь Аббес. Старейший кинотеатр, который был открыт в 1890 году, и первое в квартале заведение, где танцевали канкан.
- Пляс Пигаль. Знаменитое кабаре «Мулен Руж», открытое в 1889 году при поддержке Тулуз-Лотрека.
- Кладбище Монмартра с могилами Эдгара Дега, Александра Дюма-сына и Теофиля Готье.
- Холм Артистов. Дом, в котором жили братья Ван Гог и кафе, где работала Амели.
- Дом, в котором прожила 25 лет певица Далида и площадь, где Пикассо встретил свою будущую любовницу и натурщицу Фернанду.
- Оригинальная скульптура Жана Марэ — Проходящий сквозь стену человек.
- Статуя Святого Дионисия. Легенда и происхождение Монмартра.
- Кабарe «Ловкий Кролик», где завсегдатаями были Аполинeр, Верлен, Ренуар.
- Духовный центр Монмартра — базилика Сакре-Кёр и старинное аббатство Святого Петра.
- Площадь Тертр — центр туристического Монмартра, где промышляют торговцы портретами.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выхода со станции метро Anvers
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1073 туристов
Я провожу экскурсии по историческим кварталам Парижа, его пригородам, а также по французской провинции. Страстно увлечённый Францией и её богатейшей историей, я защитил в ноябре 2023 года диссертацию по истории 17
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия «Прогулки по Монмарту» с гидом Максимом оставила самые приятные впечатления. Атмосфера этого района Парижа раскрылась с новой стороны благодаря увлекательным рассказам и интересным деталям, о которых редко узнаешь самостоятельно.
Максим
Ответ организатора:
Анастасия, Огромное Вам спасибо за внимание и за такой чудесный отзыв 😍 До новых встреч!
С уважением, Максим
С уважением, Максим
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Очень интересно попасть на экскурсию к человеку, который изучает историю в Сорбонне, который может ответить на вопросы о том, что означают те или иные символы на стенах храмов, который помнит
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Наша прогулка по Монмартру с Максимом прошла великолепно! С первых минут Максим показал себя знатоком Парижа и его истории, уверенно вел экскурсию и было приятно, что он не просто ведет
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С
Добрый день! Хотим поблагодарить Максима за проведенную экскурсию, а также зато, что пошёл нам на встречу и встретил нас, когда мы потерялись. Максим, очень легко и неторопливо влюбил нас в
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E
Очень понравилась экскурсия по Монмартру, настолько интересно и непринуждённо, что экскурсия пролетела очень быстро. Осталось много эмоций, впечатлений, а самое главное - Максим так хорошо преподнёс историю, что хотелось слушать и воспринималось все очень легко. Очень хорошо знает историю, не было вопроса, на который бы он не знал ответ! Очень образованный, грамотный, и просто интересный и позитивный гид!
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Т
Отличная экскурсия, спасибо большое Максиму. Много интересной информации, в том числе и помимо темы экскурсии, Экскурсия продумана, хорошо организована. (есть с чем сравнить, несколько лет назад была на подобной экскурсии в автобусном туре - все было "галопом"). Отдельное спасибо за то, что смог подстроиться под наш график пребывания, учел наши пожелания.
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