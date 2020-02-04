23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия по одному из самых аутентичных кварталов Парижа

Maxim
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Maxim – ваш гид
Прогулка по одному из самых аутентичных кварталов Парижа.

Когда-то здесь была деревня.

В 1860 году ее присоединили к Парижу, но до сих пор этот район, со своими жителями, улицами, кафе и виноградниками, сохранил дух французской провинции.

В начале XX века невысокие цены на жилье и деревенская простота жизни привлекли сюда писателей, композиторов и художников.

Здесь жили Золя, Берлиоз, Ренуар, Сера, Дега, Ван Гог, Пикассо.
От 65 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии23 отзыва
4.83
Прогулка по Монмартру
Прогулка по Монмартру

Программа

  • Площадь Аббес и восточные склоны Монмартра. Старейший кинотеатр, который был открыт в 1890 году и первое в квартале заведение, где танцевали канкан.
  • Площадь Пигаль. Знаменитая Мулен Руж — Красная Мельница, открытая в 1889 году при поддержке Тулуз-Лотрека.
  • Кладбище Монмартра с могилами Эдгара Дега, Александра Дюма-сына и Теофиля Готье, певицы Далида.
  • Подъем к холму Артистов. Дом, в котором жили братья Ван Гог, кафе, где работала Амели.
  • Дом, в котором прожила 25 лет известная певица Далида и площадь, на которой Пикассо встретил свою будущую любовницу и натурщицу Фернанду.
  • Оригинальная скульптура Жана Марэ (Jean Marais) — “Проходящий сквозь стену”, выполненнная в 1989 году.
  • Статуя Святого Дионисия. Легенда и происхождение Монмартра.
  • Кабарe “Ловкий Кролик”, где завсегдатаями были Аполинeр, Верлен, Ренуар. Виноградники Монмартра.
  • Духовный центр Монмартра – базилика Сакре-Кёр и старинное аббатство святого Петра.
  • Площадь du Tertre — старинная деревенская площадь, оккупированная ресторанами и кафе, центр туристического Монмартра, где промышляют торговцы портретами.

У меня всегда при себе профессиональный фотоаппарат, и я с радостью, совершенно бесплатно, сделаю вам запоминающиеся снимки по вашему желанию.

Прогулка по Монмартру
Прогулка по Монмартру
Прогулка по Монмартру
Прогулка по Монмартру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maxim
Maxim
Добрый день, Франция для меня давно стала второй родиной. Первая – Россия. Меня зовут Максим, я родился и вырос в Санкт-Петербурге. Страстно увлеченный Францией и ее богатейшей историей студент… До недавнего времени я учился в Реймсе (регион Шампань-Арденн), а теперь перебрался в Париж. Занимаюсь переводами и фотографией, пишу статьи на исторические темы, веду свой исторический форум, а также провожу экскурсии по Парижу и пригородам. Буду рад, если Вы прогуляетесь со мной по прекрасной Франции.
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 февраля 2020
Прогулка прошла как с давним другом,было интересно и познавательно.
15 января 2020
Замечательная Экскурсия глазами современного парижанина. Приватный маршрут с интересным рассказом
9 января 2019
Максим замечательный экскурсовод и собеседник. Грамотно и интересно провел экскурсию. Заинтересовал своим рассказом всех. Время пролетело незаметно. К тому же, Максим еще и фотографирует, так что экскурсанты остались очень довольны. Однозначно рекомендуем.
17 августа 2018
Максим - отличный гид! Приятен в общении, поможет в любой ситуации, связанной с достопримечательностями Парижа.
Экскурсия также интересная!
7 июля 2018
Очень понравилась экскурсия по Монмартру, настолько интересно и непринуждённо, что экскурсия пролетела очень быстро. Осталось много эмоций, впечатлений, а самое главное - Максим так хорошо преподнёс историю, что хотелось слушать и воспринималось все очень легко. Очень хорошо знает историю, не было вопроса, на который бы он не знал ответ! Очень образованный, грамотный, и просто интересный и позитивный гид!
17 апреля 2018
Отлично, все очень хорошо. Спасибо Максиму.
6 января 2018
Добрый день! Хотим поблагодарить Максима за проведенную экскурсию, а также зато, что пошёл нам на встречу и встретил нас, когда мы потерялись. Максим, очень легко и неторопливо влюбил нас в Монмартр через истории и признанные исторические факты о людях, которые и создали эту удивительную, хрупкую и невесомую атмосферу этого места. Спасибо и за истории про быт современной Франции и русских и в Париже. Максим и Светлана. Успехов!
2 декабря 2017
Максим невероятный профессионал своего дела! Плюс ко всему, он очень дружелюбен и создается впечатление, словно вы уже давно знакомы. Что может быть лучше чем гулять по Монмартру с друзьями? Хоть я и не мастер запоминать исторические факты - Максим очень интересно приподнес информацию которая не скоро забудется. Очень рекомендую!
Светлана
18 ноября 2017
Экскурсия по одному из самых красивых кварталах Парижа прошла замечательно! Максим - знающий и легкий в общении гид, который в очень неспешном темпе показывает все уголки Монмартра. В конце экскурсии он рекомендует прекрасный ресторан. В следующий мой приезд в Париж обязательно прогуляюсь с Максимом по другим кварталам.
До новых встреч!
12 ноября 2017
Максим очень пунктуальный и воспитаний молодой человек. В целом, прогулка нормальная, ненапряжная (менее 1,5 часов), но не более того. Всё было как-то формально «от и до», без души. Для индивидуальной экскурсии слабовато. Тем более, что нам было с чем сравнить. Ранее были на групповой экскурсии по Монмартру с гидом-француженкой. Было намного веселее и интереснее.
Ещё 13 отзывов

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