Юлия П.
Юлия П. – Гид из Парижа
Таинственный Леонардо, божественный Рафаэль, хмурый Микеланджело.

Их произведения творят чудеса — они всё более и более популярны, картины могут вызывают в людях и страстную любовь и лютую ненависть, оставляют след в наших душах, с их помощью мы постигаем этот мир.

За два часа я проведу вас по самым главным залам Лувра, покажу значимые произведения искусства, а также расскажу увлекательные факты об их создателях.
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Шедевры Лувра
Шедевры Лувра

Что вы увидите

  • музей Лувр
Лувр, город 🏙️ в городе, как и сам Париж, строился на протяжениии столетий. Это не просто музей 🖼, но ещё и неприступная крепость средневековья, и королевская резиденция, и Дворец в стиле Ренессанс.
Таинственный Леонардо, божественный Рафаэль, хмурый Микеланджело… Их произведения творят чудеса — они всё более и более популярны, они могут вызвать в людях и страстную любовь и лютую ненависть, они оставляют след в наших душах, с их помощью мы постигаем этот мир.
Во время экскурсии 🧭 мы увидим три мировых шедевра Лувра - Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую и Джоконду. Поговорим о скульптуре Греции и Рима, живписи эпохи Ренессанс и произведениях Джотто, Леонардо да Винчи, Рафаэля и т. д.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • стоимость входных билетов
  • Дети до 26 лет прохдят бесплатно
Начало и место завершения
🚩 2, place du Carrousel, 75001 Paris, France
Шедевры Лувра
Шедевры Лувра
Шедевры Лувра
Шедевры Лувра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия П.
Юлия П.
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