Лувр, город 🏙️ в городе, как и сам Париж, строился на протяжениии столетий. Это не просто музей 🖼, но ещё и неприступная крепость средневековья, и королевская резиденция, и Дворец в стиле Ренессанс.

Таинственный Леонардо, божественный Рафаэль, хмурый Микеланджело… Их произведения творят чудеса — они всё более и более популярны, они могут вызвать в людях и страстную любовь и лютую ненависть, они оставляют след в наших душах, с их помощью мы постигаем этот мир.

Во время экскурсии 🧭 мы увидим три мировых шедевра Лувра - Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую и Джоконду. Поговорим о скульптуре Греции и Рима, живписи эпохи Ренессанс и произведениях Джотто, Леонардо да Винчи, Рафаэля и т. д.