Трансфер из аэропорта в Париж 1-7 человек

Индивидуальный трансфер из аэропорта CDG / Орли в Париж. Вас встречает русскоязычный водитель

Индивидуальный трансфер из аэропорта CDG/Орли в Париж.

Вас встречает русскоязычный водитель. Дополнительно можем организовать встречу в аэропорту Бове, но стоимость будет выше. Так же предлагаем для Вас индивидуальные трансферы по всем направлениям в Париже. Не стесняйтесь задавать вопросы.
Трансфер из аэропорта в Париж 1-7 человек
Трансфер из аэропорта в Париж 1-7 человек
Трансфер из аэропорта в Париж 1-7 человек
Трансфер из аэропорта в Париж 1-7 человек
Трансфер из аэропорта в Париж 1-7 человек
Трансфер из аэропорта в Париж 1-7 человек
Ближайшие даты:
9
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

За день до Вашего прибытия, с Вами свяжется наш менеджер, который обговорит индивидуальное место встречи в терминала аэропорта согласно Вашему рейсу.
Транспортные услуги. Бесплатное ожидание час, после приземления рейса. По Вашей просьбе мы можем предоставить детские сидения или бустер. Это Бесплатно.

24/7

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги. Бесплатное ожидание час
  • После приземления рейса. По Вашей просьбе мы можем предоставить детские сидения или бустер. Это Бесплатно
Что не входит
  • Дополнительные адреса в Париже или просьбы с дополнительным ожиданием (магазины, кафе и прочее)
  • Оплачиваются отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Шарль де голь или Орли
Завершение: Ваш отель или любой другой адрес в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: 24/7
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • За день до Вашего прибытия
  • С Вами свяжется наш менеджер
  • Который обговорит индивидуальное место встречи в терминала аэропорта согласно Вашему рейсу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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