Индивидуальный трансфер из аэропорта CDG / Орли в Париж. Вас встречает русскоязычный водитель
Индивидуальный трансфер из аэропорта CDG/Орли в Париж.
Вас встречает русскоязычный водитель. Дополнительно можем организовать встречу в аэропорту Бове, но стоимость будет выше. Так же предлагаем для Вас индивидуальные трансферы по всем направлениям в Париже. Не стесняйтесь задавать вопросы.
Вас встречает русскоязычный водитель. Дополнительно можем организовать встречу в аэропорту Бове, но стоимость будет выше. Так же предлагаем для Вас индивидуальные трансферы по всем направлениям в Париже. Не стесняйтесь задавать вопросы.
Ближайшие даты:
9
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
За день до Вашего прибытия, с Вами свяжется наш менеджер, который обговорит индивидуальное место встречи в терминала аэропорта согласно Вашему рейсу.
Транспортные услуги. Бесплатное ожидание час, после приземления рейса. По Вашей просьбе мы можем предоставить детские сидения или бустер. Это Бесплатно.
24/7
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги. Бесплатное ожидание час
- После приземления рейса. По Вашей просьбе мы можем предоставить детские сидения или бустер. Это Бесплатно
- Что не входит
- Дополнительные адреса в Париже или просьбы с дополнительным ожиданием (магазины, кафе и прочее)
- Оплачиваются отдельно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Шарль де голь или ОрлиЗавершение: Ваш отель или любой другой адрес в Париже
- Когда и сколько длится?
- Когда: 24/7Экскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- За день до Вашего прибытия
- С Вами свяжется наш менеджер
- Который обговорит индивидуальное место встречи в терминала аэропорта согласно Вашему рейсу
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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